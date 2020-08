Euronext Brussel: Weerbaar Deceuninck maakt indruk

Het coronaslachtoffer Deceuninck valt in de smaak na beter dan verwachte resultaten. Degroof Petercam zet het aandeel op de kooplijst.

De Europese beurzen kennen dinsdag een volatiele sessie. Ze openden in het rood, maar noteren rond de middag op winst. Ook de Bel20 noteert 0,2 procent in het groen.

Deceuninck trekt de meeste aandacht naar zich toe met beter dan verwachte halfjaarresultaten. Het aandeel trekt hierop ruim 6 procent hoger tot 1,47 euro.

De producent van pvc-bouwprofielen Deceuninck slikte over de eerste helft van het jaar een nettoverlies van 3,4 miljoen euro (0,03 euro per aandeel), tegenover een verlies van 1,2 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder. Het verlies volgde op een omzetdaling van ruim 18 procent in het tweede kwartaal (onder meer door de bouwstop in Europa), herstructureringskosten in Noord-Amerika en een negatief financieel resultaat van 9,3 miljoen euro. Maar analisten hadden erger verwacht. Zo dacht KBC Securities aan een nettoverlies van 5 miljoen euro.

Deceuninck opereert in een cyclische en competitieve sector met grote onzekerheid op de korte termijn. Wim Hoste Analist KBC Securities

Deceuninck slaagde er bovendien in de daling van de brutobedrijfswinst (ebitda) beperkt te houden. De ebitda zakte in de eerste jaarhelft met 7,8 procent tot 27,8 miljoen euro, of een marge van 9,6 procent (tegenover 9,7% een jaar eerder). ‘Wij dachten aan een daling van de ebitda met 18 procent, en de consensusvoorspelling lag op een daling van 27,5 procent’, zegt KBC Securities-analist Wim Hoste.

Ondanks de beter dan verwachte cijfers blijft Wim Hoste bij zijn 'houden'-advies en een koersdoel van 1,70 euro. 'Deceuninck opereert in een cyclische en competitieve sector met grote onzekerheid op de korte termijn.' Hoste verwijst naar de onzekere economische omgeving en naar de impact van de wisselkoersevoluties (Turkse lira, Amerikaanse dollar).

ING-analisten Maxime Stranart en Stijn Demeester zijn onder de indruk van de kostenbesparingen die Deceuninck heeft doorgevoerd. Ze plaatsen de koersstijging van vandaag in het licht van de ‘underperformance’ van het aandeel sinds de coronacrash van maart. Ze blijven vooralsnog bij hun houden-advies, weliswaar met een koersdoel van 2 euro.

Het nieuwe management van Deceuninck laat zien dat snel kan reageren op veranderende omstandigheden en dat de investeringen uit het verleden zich beginnen terug te betalen. Kris Kippers Analist Degroof Petercam

Degroof Petercam ruilt wel het geweer van schouder. Analist Kris Kippers verhoogt het advies van 'houden' naar 'kopen'. Het koersdoel stijgt van 1,40 naar 1,80 euro. 'Het winnen van nieuwe klanten in de VS stemt hoopvol voor de toekomst. De resultaten waren beter dan onze verwachtingen, ondanks de meest heftige economische crisis in tijden. Het laat zien dat het nieuwe management in staat is snel te reageren op veranderende omstandigheden en dat de investeringen uit het verleden zich beginnen terug te betalen. Daarbij is de schuld nu op een gezonder niveau.' De nettoschulden-ebitdaratio lag eind juni op 2,0 tegenover 2,1 eind juni 2019.