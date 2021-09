Euronext Brussel: Wie doet VGP wat?

Hamon scoort met een zwart cijfer, Nyxoah met een versnelde procedure op de Amerikaanse markt. Maar er is één Brusselse topschutter die geen voorzet nodig heeft om te scoren.

De futures zijn dezer dagen geen al te beste indicator. Groene voorbeurskoersen zijn geen garantie op een groene start. Dinsdag moet de Bel20 bij opening in de verdrukking. De focus van de markt ligt op een nieuw cijfer over de Amerikaanse inflatie in de namiddag en dat houdt beleggers schuchter.

De Bel20 noteert rond de middag met 0,1 procent verlies op 4.188 punten. AB InBev zet druk na een kritisch sectorrapport van Berenberg. Het beurshuis met haar machtige marktstem voorspelt dat de kosten voor bierbrouwers tegen volgend jaar met 36 procent kunnen toenemen. AB InBev is het sterkst gewapend om die uitdaging het hoofd te bieden, denkt analist Javier Gonzalez Lastro. De Belgische bierreus heeft beduidend hogere marges en een marktaandeel dat toelaat om prijsstijgingen door te rekenen aan consumenten.

Carlsberg en Heineken zijn hier luidens het rapport meer kwetsbaar. Carlsberg moet na rol als sectorfavoriet zelfs plaats ruimen naar Berenbergs verkooplijst en krijgt daardoor een stevige tik in Kopenhagen. AB InBev is het laatst resterende bierimperium dat een koopadvies geniet bij het Londense beurshuis, hoewel de analist de winst per aandeel lichtjes trimt op basis van de opgeblazen kosten.

AB InBev is de jongste tijd erg uit de gratie gevallen. Sinds het jaarbegin verloor de brouwer 14 procent. Daar komt dinsdag een knauw van 1,4 procent bovenop naar 48,8 euro.

Brede markt

VGP zou qua taille niet misstaan in de sterindex. De ontwikkelaar van logistiek vastgoed steekt Bel20'er WDP steeds meer naar de kroon met een beurskapitalisatie die 5 miljard nadert.

Van hoogtevrees is bij de VGP-belegger geen sprake: het aandeel won 77 procent sinds januari (tegenover 51 procent voor de EPRA vastgoedindex). De verborgen kracht van het discrete bedrijf? De goedgevulde landbank. Een ruime reserve aan te ontwikkelen gronden zetten in tijden van

Een ronkend koopadvies van Kepler van vorige week vrijdag werkt met verlengde afgifte. VGP wint 3 procent naar 216 euro.

VGP moet dinsdag alleen centjesaandeel Hamon voor zich dulden. De koeltorenproducent die quasi volledig in handen is van het Waals Gewest kan dankzij die loyale aandeelhouder een zwart cijfer schrijven. Een schuldherschikking - en als gevolg het wegvallen van rentelasten - leveren het bedrijf 3,4 miljoen euro nettowinst boeken ten opzichte van 17 miljoen euro verlies vorig jaar. Operationeel is er wel nog een verlies van 9,7 miljoen euro. Maar ook daar is er bij het geplaagde bedrijf een lichtpuntje. De integratie van een Spaanse sectorgenoot Esindis doet het orderboek met 5,6 procent groeien naar 108 miljoen. 'De perspectieven zijn goed, specifiek op grote projecten met droge en natte koeltorens', aldus het persbericht.

Die mededeling geeft het geplaagde aandeel weer wat zuurstof. Hamon veert met 13 procent op naar 92 eurocent. Voor de schuldherschikking in juni, waarbij aandeelhouders opnieuw fors verwaterden, was Hamon nog 2,7 euro waard.

Nyxoah maakt het winsttiercé op de brede markt compleet met een opsteker uit de Verenigde Staten. Het bedrijf, dat sinds kort ook op Nasdaq noteert, meldt dat het van de FDA een zogenaamde 'Breakthrough Device Designation' verkreeg. Dat programma is erop bedacht om patiënten vroeger toegang te geven tot medische ontwikkelingen.

Nyxoah werkt aan de markttoelating van zijn slaapsysteem Genio voor de behandeling van ernstig slaapapneu en voor patiënten met CCC, een verzakking van het gehemelte. Dankzij de FDA-toewijging zal Genio met prioriteit een beoordeling krijgen van de Amerikaanse toezichthouder.

Dit was één van de katalysatoren waar we op wachtten bij Nyxoah. Laura Roba Degroof Petercam

'Dit versnelt onze weg naar de markt in de VS', zegt Olivier Taelman, CEO van Nyxoah. 'Het vergroot ook de markt die we kunnen aanboren dankzij de opname van patiënten met CCC'.

'Dit is één van de katalysatoren waar we naar uitkeken', zegt analiste Laura Roba van Degroof Petercam. 'Patiënten met een verzakt gehemelte maken een derde uit van de hele slaapapneumarkt. Op dit moment wordt neurostimulatie nog ontraden voor hen'. Roba schat de kans op een succesvolle lancering van Genio in de VS in 2023 op 60 procent.

Nyxoah wint 2,8 procent naar 2 euro.