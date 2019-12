Euronext Brussel: Winstnemingen remmen Kerstrally

De Brusselse beurs schakelt een versnelling lager. Solvay lijdt onder de productiestop bij Boeing. IBA krijgt lof en daarna boegeroep voor een Amerikaanse deal. Galapagos en Proximus verwerken adviesverlagingen.

De beurs van Brussel geeft terrein prijs na de megamaandag gisteren. De Bel20 levert 0,6 procent in tot 3.953 punten. Met de koersen op recordhoogte, nemen beleggers winst. Ook weegt een wetswijziging in het Verenigd Konininkrijk op het sentiment. Premier Johnson wil de wet wijzigen zodat uitstel voor de brexit na 2020 niet langer mogelijk is, ook al is er geen handelsakkoord met de Europese Unie. Dat brengt bij beleggers een harde brexit weer in het vizier.

Bel20

Binnen de index is Solvay de sigaar. De chemiegroep is als toeleverancier van Boeing getroffen door de productiestop die de Amerikaanse vliegtuigbouwer afkondigt. Boeing stopt in januari met de productie van de 737 MAX, waarvan dit jaar twee toestellen crashten.

KBC Securities schat dat de 737 MAX ongeveer 10 procent van de huidige inkomsten van Solvay uit composietmaterialen vertegenwoordigt of ongeveer 1 procent van de omzet van de groep.µ

Solvay verliest 2,4 procent tot 101,6 euro.

Ook Galapagos krijgt een sof. Het biotechbedrijf wordt door Morgan Stanley gedegradeert van 'kopen' naar 'houden'. Galapagos telt daarmee 9 koopadviezen, 5 houdadviezen en geen enkel verkoopadvies.

De beurslieveling levert 1 procent in tot 189,5 euro. Het aandeel zit op een riante jaarwinst van 135 procent sinds januari.

Proximus verteert ook een adviesverlaging. De telecomprovider wordt door Deutsche Bank op de verkooplijst geplaatst.Het koersdoel wordt vastgeprikt op 22 euro.

Proximus telt nu 13 verkoopadviezen, 10 houdadviezen en één eenzaam koopadvies.

De koersdoelen variëren tussen 18,30 euro en 34 euro.

Colruyt levert 1 procent in na berichten dat de Nederlandse concurrent Jumbo in België verregaand zal samenwerken met warenhuis Hema.

Argenx is een zeldzame stijger in de Bel20. De biovedette piepte zelfs even boven zijn jaarrecord van 150 euro.

Brede markt

IBA laat weten dat het dochterbedrijf RadioMed verkoopt aan een Amerikaans bedrijf. RadioMed maakt palladiumimplantaten die tumoren kunnen opsporen en een gerichtere bestraling mogelijk maken. IBA strijkt met de deal tussen 14 en 16 miljoen euro op.

'Dit is een goede deal met een solide multiple', reageert Kepler Cheuvreux. 'Maar we blijven voorzichtig de waardering en de weinig bevredigende marktsituatie.'

Kepler handhaaft een houdadvies met een koersdoel van 15 euro.

KBC Securities is eveneens positief maar niet voldoende om het advies of koersdoel te verhogen.

'De opbrengst tussen 14 en 16 miljoen euro is mooi maar de verkoop betreft slechts een klein deel van de dosimetrie-activiteiten en heeft geen impact op de bottom line', aldus analist Lenny Van Steenhuyse.'De marktomstandigheden blijven moeilijk en dat noopt ons tot voorzichtigheid'. KBC behoudt een opbouwadvies en koersdoel van 23,5 euro.

ING is minder enthousiast. 'Beleggers tasten in het duister over de winstbijdrage van de gedesinvesteerde afdeling. Het is dan ook moeilijk de impact op de waardering van IBA te becijferen, zegt analist David Vagman. ING behoudt zijn verkoopadvies met een koersdoel van 15 euro.

Beleggers verwelkomden de deal aanvankelijk met een openingswinst van 3,5 procent. Daarna bekoelde het enthousiamse. IBA moet 3 procent prijsgeven tot 12,98 euro.

Iep Invest is met een koerswinst van 4 procent de sterkste stijger in Brussel.

Gisteren meldden we u sommige analisten uitgaan van een beursexit of fusie van Iep Invest en vastgoedgroep Accentis .

De handel in Beaulieulaan werd hervat na nieuws dat het vastgoedcertificaat - zoals reeds aangekondigd was - wordt ingelijfd door Atenor .