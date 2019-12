Euronext Brussel: Zoete koersen en zure matten

Met deze desinvestering zegt Intervest in te spelen 'op de hoogconjunctuur in de logistieke vastgoedmarkt'. Het bedrijf realiseert op de deal naar eigen zeggen 'een aantrekkelijke meerwaarde'.

De kantoor- en magazijnspecialist oogst met de deal applaus op de analistenbanken. Het afstoten van oudere activa en het ontwikkelen van nieuwe, moderne en duurzame activa is volgens de analisten van KBC Securities zinvol en ze zijn van mening dat dit een zeer goede deal is voor de IO&W-aandeelhouders. De verkoop verlaagt de schuldgraad voor 2019 van 44,8 procent naar 42,2 procent.

Het advies blijft evenwel onveranderd op 'houden' bij een koersdoel van 25 euro.

Intervest wint 0,2 procent naar 26,1 euro.

Wel een hoger koersdoel is er voor Care Property Invest . De zorgvastgoedspecialist kondigde donderdagavond de aankoop van twee woonzorgcentra in Wallonië aan voor samen 33,6 miljoen euro. Dat zet Wido Jongman van KBC Securities er toe aan zijn koersdoel op te trekken van 25 tot 28 euro. Hij schat dat het aantal aandelen CP Invest door de financiering van deze deal in aandelen met circa 6 procent zal toenemen.

Niettemin verwacht Jongman dat de transactie de winst per aandeel zal verhogen. Hij heeft zijn winstraming dan ook lichtjes opwaarts aangepast. Het advies van de analist blijft ‘houden’.

Het aandeel profiteert niet en trekt 0,4 procent lager naar 29 euro.

Last but not least kwam er nieuws dat Iep Invest zijn belang in Accentis heeft opgetrokken tot 66,4 procent. Beide aandelen veren op. Iep Invest schrijft 2 procent bij. Accentis tikt liefst 6 procent hoger.