Euronext Brussel: Zwitserse fanmail voor Bpost

Op een licht lagere beurs zakt Barco verder weg. Degroof Petercam verwacht een moeilijke tweede jaarhelft voor de beeldvormingsgroep. Bpost krijgt een lovend rapport van UBS, dat een sterke groei van de pakjesvolumes voorspelt.

Na drie opwaartse weken doen de Europese beurzen het maandag iets voorzichtiger aan. Ze openden in het rood, vermoedelijk omdat nieuwe coronahaarden de heropening van de economie dreigen te doorkruisen. Maar positieve berichten over de EU-top in Brussel hebben rond het middaguur de verliezen uitgewist. Beter dan verwachte resultaten van Philips helpen een handje. De Euro Stoxx 50 blijft nagenoeg stabiel.

In Brussel presteert de Bel20 iets zwakker: de index noteert 0,3 procent lager op 3.481 punten. ING (-1,25%) en AB InBev (-0,8%) staan het meest op de rem. Het coronavirus rukt verder op in Brazilië en de VS, twee cruciale markten voor de biergroep.

Afdaling

Het grootste verlies in de index is voor Barco , dat 5,5 procent laat liggen op 18,82 euro en daarmee de afdaling sinds de ontgoochelende halfjaarresultaten voortzet. Degroof Petercam heeft zijn koersdoel voor de beeldvormingsgroep verlaagd van 23,5 tot 21,5 euro. Het advies blijft houden.

De beeldvormingsgroep voorspelt een geleidelijke verbetering van de meeste activiteiten vanaf het tweede kwartaal. Analist Kris Kippers is echter op zijn hoede. Hij ziet geen snel herstel omdat investeringsbeslissingen kunnen worden uitgesteld. Zeker in de tak Entertainment (projectoren en led walls) is de toestand moeilijk omdat bedrijven daar maar weinig cash binnenkregen en een tijd moeten draaien om hun financiën weer op peil te brengen. De toenemende kans op een tweede coronagolf biedt weinig steun.

Kippers denkt dat de tweede jaarhelft nog moeilijk kan worden. Hij heeft daarnaast zijn ramingen voor de omzet en de bedrijfswinst voor 2021 met respectievelijk 7 en 20 procent verlaagd.

Kinepolis laat 7 procent liggen op 35,35 euro. De bioscopen van Kinepolis zijn weer open, maar met een sterk gereduceerde capaciteit. In België is het dragen van mondmaskers in de cinema verplicht, behalve om tussendoor iets te knabbelen of te drinken.

E-commerce

Bpost krijgt fanmail uit Zwitserland. UBS vat de opvolging van de Belgische post- en pakjesbezorger aan met een koopadvies en een koersdoel van 8,50 euro.

De voornaamste reden is dat analisten denken dat de Belgische pakketbezorgingsmarkt door de groeiende e-commerce - die door de coronacrisis een flinke boost heeft gekregen - nog heel veel potentieel heeft. Op middellange termijn kunnen de volumes voor Bpost verdubbelen, schatten ze. Dat zal in hun ogen de krimp van het postverkeer meer dan goedmaken.

Ze denken ook dat de Amerikaanse pakjes- en logistiekdivisie Radial, die nog verlieslatend is, 'een bescheiden turnaround' zal kennen. Volgens hun berekeningen kent de markt momenteel nul waarde toe aan Radial.

De UBS-analisten vinden ook dat de consensusverwachting voor het dividend (0,40 euro over 2020) te conservatief is en rekenen zelf op 0,45 euro. Daarna zou het dividend elk jaar met 0,05 euro kunnen stijgen. Ze gaan ervan uit dat het dividend volledig afgedekt zal zijn door de vrije kasstroom die Bpost realiseert.

Het aandeel kan daar licht van profiteren en stijgt 0,7 procent naar 5,89 euro.

Voorzichtige omgang

Retail Estates (stabiel op 61,10 euro) kwam vrijdagavond met een corona-update onder de titel ‘Versneld herstel van de detailhandelactiviteiten in de periferie’. Volgens de verhuurder van winkelvastgoed hebben de perifere locaties zoals verwacht als eerste hun omzetniveau teruggevonden van voor de coronacrisis. Winkels aan de stadsrand zijn niet alleen vlot bereikbaar met de wagen, maar laten ook toe efficiënt te shoppen in combinatie met ‘een voorzichtige omgang met andere bezoekers’.

Voor april en mei had Retail Estates met bijna al zijn Belgische huurders een akkoord bereikt over een halvering van de huurprijs. Dat zal het bedrijf - zoals begin juni gemeld - een omzetverlies van 5,52 miljoen euro opleveren. In juni en juli zijn de huurbetalingen weer op het normale peil beland dankzij de positieve omzetontwikkelingen.

Retail Estates heeft wel twee huurders die in de problemen zitten: Orchestra-Prémaman is failliet en had eind juni een achterstal van 0,12 miljoen euro. Van Brantano, een onderdeel van de FNG-groep, heeft de vastgoedgroep nog 1,25 miljoen euro tegoed voor de periode tot eind juni. Nu FNG onder WCO-procedure staat, zijn de huurbetalingen wel hervat.

Kepler Cheuvreux (houden, koersdoel 64 euro) vraagt zich af hoe het zit met de huur van de 131 winkels waarover geen akkoord is bereikt.

Euronav liet voorbeurs weten dat het tussen 9 en 17 juli opnieuw 1.043.392 eigen aandelen heeft aangekocht. De aankopen vonden zowel op Euronext Brussel als op de New York Stock Exchange plaats en kostten de Antwerpse tankerrederij zowat 8,25 miljoen dollar. In totaal bezit Euronav nu ongeveer 9,37 miljoen eigen aandelen. Dat komt overeen met 4,26 procent van het totale aandelenkapitaal.

Euronav kondigde op 10 juli aan dat het volop bezig was zichzelf op te kopen. Aandeleninkoop is een tweede manier om de aandeelhouders te belonen, naast (kwartaal)dividenden. De tankeroperator kiest voor aandeleninkoop omdat de beurskoers in zijn ogen te laag is en de reële waarde van het bedrijf niet weerspiegelt.