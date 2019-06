Euronext Brussel: accurate test geeft MDxHealth vleugels

De Brusselse beurs is maandag een van de sterkhouders in Europa. MDxHealth wordt een kwart meer waard nadat ook een tweede onderzoek aantoonde dat een handige prostaatkankertest accuraat werkt.

Van twee kanten krijgen de beurzen gunstig nieuws te verwerken. Vrijdag viel het Amerikaanse banenrapport tegen. In mei werden slechts 75.000 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd in de VS, 100.000 minder dan verwacht. De Amerikaanse economie koelt dus duidelijk af, waardoor de kans groter wordt dat de Federal Reserve de rente gaat verlagen. Economen rekenen nu op twee renteverlagingen dit jaar.

Zaterdag raakte bekend dat de VS en Mexico een overeenkomst hebben bereikt over de aanpak van illegale immigratie. Daarop schortten de VS de geplande invoering van invoerheffingen op Mexicaanse producten op. Dat zorgt voor opluchting onder beleggers, maar intussen verschuift de aandacht al naar de Amerikaans-Chinese handelsoorlog. Volgens minister van Financiën Steven Mnuchin zou de ‘grote vooruitgang’ op de G20-top later deze maand kunnen gebeuren, wanneer de presidenten Donald Trump en Xi Jinping elkaar spreken.

De Europese beurzen gaan hoger, maar blijven voorzichtig. Omstreeks 13 uur stijgt de Euro Stoxx 50 maar 0,1 procent. Op deze Pinkstermaandag is de handel aan de dunne kant. Onder meer de beurzen van Frankfurt, Zürich, Wenen, Kopenhagen en Oslo zijn dicht.

In Brussel is de Bel20 beter in vorm. De index stijgt 0,6 procent tot 3.477 punten. Dat de Bel20 heel wat beter presteert dan het Europese gemiddelde, is te danken aan diverse aandelen. Galapagos is de sterkste stijger met een winst van 3,3 procent tot 106,45 euro. De datum nadert waarop het biotechbedrijf de interimresultaten bekendmaakt van twee fase 3-studies naar filgotinib voor de behandeling van reumatoïde artritis (in de volksmond reuma). Dat gebeurt op het Europees congres voor reumatologie EULAR, dat van 12 tot 15 juni plaats heeft in Madrid.

Conjunctuurgevoelige waarden profiteren van de gedeeltelijke ontspanning in het Amerikaanse handelsbeleid. Inoxproducent Aperam wint 2,2 procent tot 22,37 euro, de materialentechnologiegroep Umicore dikt 1,5 procent aan tot 27,18 euro en chemiegroep Solvay schrijft 0,9 procent bij tot 87,36 euro.

Nu de vooruitzichten voor de aandelenbeurzen wat zijn verbeterd, laten beleggers obligaties links liggen en stijgen de lange rentes. Dat is een goede zaak voor de banken, die gemiddeld 1,1 procent winnen in Europa. De twee bankwaarden in de Bel20 volgen de trend: ING wint 0,9 procent en KBC 0,8 procent.

Bijzonder handig

Op de brede markt wordt MDxHealth bijna een kwart meer waard: het aandeel schiet 24,6 procent hoger tot 1,49 euro. In het gezaghebbende blad 'The Journal of Urology' is een tweede klinische studie gepubliceerd die het nut en de werking van de test SelectMDx aantoont om prostaatkanker op te sporen. SelectMDx is een moleculaire test van MDxHealth op basis van een urinestaal. Daarmee is de test voor urologen bijzonder handig in gebruik.

Uit het onderzoek bleek dat SelectMDx in 95 procent van de gevallen accuraat kan voorspellen dat iemand geen prostaatkanker heeft. De test is ook 93 procent accuraat wanneer er reden is tot verder onderzoek.

Michael McGarrity, de CEO van MDxHealth, hoopt nu dat de publicatie van deze onderzoeksgegevens tot een verder gebruik en verdere terugbetaling van SelectMDx in zowel de VS als Europa zal leiden. En dus tot een stijgende verkoop van de test.

CFE, het moederbedrijf van DEME, heeft voorlopig geen last van het nieuws dat het baggermonopolie van de baggergroep en zijn concurrent Jan De Nul op de Antwerpse Linkeroever vanaf 2022 vervalt. Vanaf dan kan om het even welke baggeraar meedingen om de vaargeulen en dokken op diepte te houden. Het onderhoudscontract leverde DEME en Jan De Nul in de loop der jaren honderden miljoenen aan inkomsten op. CFE stijgt 0,4 procent tot 84,60 euro.

Eieren

Op de fixingmarkt veert Beluga 21 procent op tot 2,30 euro. De notering van de investeringsmaatschappij uit Erembodegem (Aalst) was van 20 mei tot 6 juni opgeschort in afwachting van de publicatie van een persbericht. Dat kwam er vorige donderdag (6 juni), zodat de notering daags daarop werd hervat. Vrijdag kon nog geen koers worden gevormd.

Beluga liet op donderdag 6 juni weten dat het de divisie Belovo-Columbus, die eieren produceert en verkoopt onder de merknamen Belovo en Columbus, nagenoeg volledig heeft verkocht. Alle activa worden overgeheveld naar een nieuw opgericht bedrijf, Belovo Health and Nutrition. Dit bedrijf is grotendeels in handen van Vincent Poujardieu en zijn familie. Zij bezitten 119 aandelen bezitten; één aandeel is handen van Beluga.