Euronext Brussel: adviesknip met gesuikerd randje

Amerikaanse analisten zijn kritisch voor Solvay, Umicore en Melexis. Al zoeten ze hun boodschap, waardoor de impact beperkt blijft.

De Bel20 neemt amper deel aan een mooie winstdag op de Europese beurzen. Richtinggever AB InBev lijkt het stijgen verleerd. Maandag eindigde een lock-upperiode van de tabaksreus en grootaandeelhouder Altria. Sindsdien heeft de bierreus nog meer moeite om uit een meerjarig dal te raken. Donderdag lukt een winstje van 0,2 procent, al is dat onvoldoende om de Bel20 (+0,2%) te laten concurreren met de gemiddelde Europese index (+0,7%).

Drie indexleden worden door Amerikaanse beurshuizen onder de loep genomen. Bij alle drie resulteert dat in een lauw houdadvies. Solvay verliest zijn koopaanbeveling bij Jefferies. Het Amerikaanse beurshuis geeft een neutraal advies en verlaagt het koersdoel van 140 euro naar 115 euro. Op korte termijn denken we dat de inkomsten van Solvay zullen achterblijven op de bredere Europese chemiesector, klinkt het.

Analist Chris Counihan ziet daar twee belangrijke redenen voor. In zijn energie-intensieve basischemiesegment is Solvay gevoeliger voor hogere stroomprijzen dan andere chemiebedrijven. 'Ten tweede is er sprake van een trager herstel in Solvays eindmarkten, zoals de vliegtuigbouw, waardoor de organische winstverbetering zal achterlopen op concurrenten', aldus Counihan.

De analist wijst wel op het feit dat Solvay al een stuk goedkoper is dan veel concurrenten. Het handelt met een korting van 38 procent op wereldwijde sectorgenoten. Historisch ligt die discount eerder rond 25 procent.

Dankzij die vergulde pil kan Solvay toch standhouden op 105,4 euro.

Ook Umicore houdt zich kranig bij een bitterzoet rapport van Jefferies. Het beurshuis start de opvolging van de materialengroep met een koersdoel van 48 euro en een houdadvies. 'De hoge concurrentie op het vlak van kathodematerialen vormt een uitdaging', schrijft analist Chris Counihan. Daarnaast ziet de analist bedreigingen en risico's voor andere inkomstenstromen.

De analist ziet drie thema's die Umicore structureel rugwind geven: vooreerst een toegenomen regionalisering van de toeleveringsketen naarmate de EU probeert de kathodeproductie op het eigen grondgebied te houden, ten tweede de trend naar milieuverbetering en een circulaire economie, en ten slotte een relatieve immuniteit voor grote schommelingen in de grondstoffenprijzen.

Daarnaast zijn er drie potentiële risico's, schrijft Counihan, in een markt die kampt met een overaanbod: ten eerste de matigende prijzen van edelmetalen, daarnaast een zwakkere verkoop van autokatalysatoren als gevolg van productieverlagingen en ten derde de stijgende aardgasprijzen die tornen aan de marges in de recyclagetak.

Slotsom: eens Umicore zijn productiecapaciteit heeft opgevoerd zullen de marges verbeteren, maar ze zullen beduidend onder hun historische piekniveaus blijven.

Umicore onthaalt het rapport met een vlakke koers op 52,3 euro.

Melexis kan het meeste weerwerk bieden tegen zijn adviesverlaging door JP Morgan. De chipontwikkelaar staat in het koppeleton met een winst van 1,2 procent naar 91,95.

De adviesknip gaat dan ook gepaard met verhoging van de prognoses van de Amerikaanse zakenbank voor het Belgische techaandeel. 'We geloven dat Melexis een omzetgroei kan neerzetten die aan de bovenzijde ligt van zijn doelstelling tussen 24 en 27 procent', schrijft analist Varun Rajwanshi. 'We verwachten een aanhoudende gezonde orderintake, gedreven door de huidige chiptekorten waardoor ook 2022 een jaar van dubbelcijferige groei kan worden'.

Toch is voor het aandeel het vet wat van de soep, denkt Rajwanshi. 'We denken niet dat het aandeel na een sterke run makkelijk uit de huidige range kan breken.' Het koersdoel blijft ongewijzigd op 100 euro, toch nog altijd goed voor bijna 10 procent opwaarts potentieel.

Brede markt

Terwijl adviesverlagingen met een gouden randje kleur geven aan de index, gebeurt het omgekeerde op de brede markt. Daar is sprake van een adviesverhoging met een kritisch randje. Na de instap van de familie Kaesteker (E5-mode) via een inbreng in natura, mag Retail Estates weer op de kooplijst bij KBC Securities. Het advies gaat van houden naar kopen en het koersdoel stijgt naar 76 euro.

'We zijn geen fan van de deal als dusdanig', schrijft analist Wido Jongman, die vindt dat de inbreng van panden die actief zijn in de kledingretail niet de meest begeesterende zet is. 'Maar het bewijst wel dat Retail Estates zijn Covid19-malaise achter zich heeft gelaten en zijn portfolio en kapitaalbasis kan doen groeien.'

Confectieketens zijn goed voor 20,5 procent van de jaarlijkse huurinkomsten van Retail Estates. Die blootstelling zal na deze deal stijgen. 'Voor ons is het zakenmodel van hoofdhuurder E5-mode verre van bewezen', aldus Jongman.