Euronext Brussel: afboekingen en Amerikaanse autoruiten

De Brusselse beurs gaat net als de rest van Europa hoger op stimulushoop. Winkelverhuurder Qrf maakt schoon schip, maar wordt daar niet voor beloond. De lijdensweg van Oxurion lijkt nog niet ten einde.

Na hun verliezen van dinsdag gaan de Europese beurzen woensdag weer hoger. Rond het middaguur winnen ze gemiddeld een dik procent. Het optimisme stoelt vooral op hoop dat overheden en centrale banken bijkomende maatregelen zullen nemen om de economische groei niet te laten stilvallen. Mogelijk komt daar meer duidelijkheid over op de bijeenkomst van centraal bankiers in Jackson Hole eind deze week. De autosector is in vorm nadat de Italiaanse krant Il Sole 24 Ore meldde dat een fusie tussen Fiat Chrysler en Renault mogelijk weer op tafel ligt.

In Brussel stijgt de Bel20 1 procent tot 3.522 punten. Cyclische aandelen als Barco (+2,4%), Solvay (+1,9%) en Umicore (+1,9%) trekken de kar. Ook zwaargewichten als AB InBev (+0,8%) of KBC (+1,4%) gaan overtuigend de goede richting uit.

Colruyt stijgt 1,6 procent tot 46,03 euro. Wim Colruyt, bestuurder bij de Halse retailer, heeft eind juli nog eens 10.000 aandelen Colruyt gekocht. Eind juni deed hij dat ook al. Hij profiteert van de sterk gedaalde koers van het aandeel. Na tegenvallende jaarcijfers en sombere vooruitzichten kende Colruyt op 19 juni zijn zwartste beursdag sinds de beursgang in 1977. Sinds begin dit jaar verloor het aandeel al ruim een kwart van zijn waarde.

HealthCare IT

KBC Securities verlaagt zijn koersdoel voor Agfa-Gevaert van 4,70 tot 4,30 euro, maar handhaaft het bijkopen-advies. Volgens Guy Sips onderschat de markt de potentiële opbrengst uit de verkoop van een deel van de HealthCare IT-divisie. De analist verwacht die verkoop nog steeds in de komende maanden zal doorgaan en rekent op een prijs tussen 450 en 500 miljoen euro voor deze activa.

Hij verwacht ook veel van de strategisch belangrijke offset-alliantie met het Chinese bedrijf Lucky HuaGuang Graphics. De positieve effecten van die alliantie zouden in de loop van het jaar zichtbaarder moeten worden.

Het nieuwe koersdoel van 4,30 euro stoelt op zowel een DCF-waardering als een som-der-delenwaardering. De analist heeft in zijn model ook rekening gehouden met de voorzichtigere economische vooruitzichten, de hoge zilverprijs in de laatste maanden, de negatieve impact van de recente rentedaling en de lagere waardering van enkele sectorgenoten van de HealthCare IT-tak. Agfa gaat 1,2 procent hoger tot 3,25 euro.

TruRoad

Dinsdagavond meldde D’Ieteren een belangrijke overname in de VS door Belron, ’s werelds grootste specialist in de herstelling en vervanging van autoruiten. Belron is voor 54,10 procent eigendom van D’Ieteren. Belrons Amerikaanse dochter Safelite neemt voor een onbekend bedrag het Amerikaanse nummer twee in de sector over, TruRoad Holdings. Dit bedrijf is met circa 2.000 mensen actief in voertuigbeglazing onder verschillende merknamen. Safelite is de marktleider in de VS en heeft 15.000 mensen in dienst. Hoeveel de overname kost, is niet bekendgemaakt. Met de overname verstevigt Safelite zijn positie op de versnipperde Amerikaanse markt.

Analisten zijn zonder uitzondering enthousiast over de deal. ‘Een kleine transactie die perfect past’, klinkt het bij Degroof Petercam. TruRoad zal de positie van Safelite in de VS versterken en de voetafdruk verbreden. Bovendien vormen ADAS-calibratie (het opnieuw afstellen van sensoren na het vervangen van een voorruit, red.) en het beheer van schadeclaims een prima aanvulling op de herstel- en vervangactiviteiten. Nathalie Debruyne herhaalt haar koopadvies en koersdoel van 51,40 euro. Volgens de analiste noteert het aandeel D’Ieteren met een discount van circa 40 procent tegenover de netto-actiefwaarde. Het aandeel stijgt 0,5 procent tot 43,15 euro.

Optimalisering

De halfjaarresultaten van Qrf (-1,3%, 14,70 euro) ogen niet zo fraai. De winkelverhuurder, die eind vorig jaar de Oostendse familie Vanmoerkerke als referentieaandeelhouder kreeg, voerde een stevige afboeking van 23,2 miljoen euro uit op zijn vastgoedportefeuille en lijdt daardoor een nettoverlies van 20,5 miljoen euro. Positief is dan weer dat Qrf een akkoord heeft gesloten met H&M, een belangrijke huurder. Het akkoord draait rond de huurvoorwaarden van de winkels in Hasselt en Ukkel.

‘De onzekerheid rond H&M ligt niet langer op tafel’, merken de vastgoedanalisten van KBC Securities op. Bovendien worden stappen gezet om het bekende Century Center in Antwerpen te herontwikkelen en is een optimalisering van de portefeuille bezig. Jan Opdecam en Alexander Makar denken dat de portefeuille nu min of meer gestabiliseerd is, als zien ze nog ruimte voor circa 47 miljoen euro aan toekomstige desinvesteringen. Ze handhaven hun ‘bijkopen’-advies en koersdoel van 18 euro.

In de laagste regionen is opnieuw Oxurion terug te vinden. Na de mokerslag van 43 procent die het biotechbedrijf dinsdag kreeg – omdat een van de voornaamste producten in de pijplijn niet bleek te werken – gaat er nog eens 9,6 procent van de koers tot 2,875 euro.