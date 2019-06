Euronext Brussel: alles draait rond vastgoed

Cofinimmo doet een grote deal met de aankoop van acht woonzorgcentra. Qrf gaat samen met een partner het Antwerpse Century Center herontwikkelen. En Immobel moet op zoek naar een nieuwe topman.

De Europese beurzen openden de sessie licht lager, nog een uitvloeisel van de uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell van dinsdag. Hij had het over tegenstromen die weer bovenkomen, grotere onzekerheid rond de handel en nieuwe data die weer zorgen doen baren over de sterkte van de wereldeconomie. Rond de middag zijn er bescheiden winsten in Europa. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin is de Amerikaans-Chinese handelsdeal voor 90 procent rond.

In Brussel gaat de Bel20 0,6 procent hoger tot 3.516 punten. Conjunctuurgevoelige grondstoffengerelateerde aandelen als Aperam (+3,4%) of Umicore (+2,9%) zijn dankzij de hoop op een handelsdeal weer in trek, maar het zijn de bankaandelen die voor de meeste indexwinst zorgen. ING stijgt 2,2 procent en KBC 1,5 procent. De lange rentes stijgen licht, en dat is een goede zaak voor banken.

Ook Ageas (+1,3%, 45,48 euro) profiteert daarvan. De verzekeringsgroep kent haar Belgische dochtervennootschap AG Insurance een achtergestelde lening van 225 miljoen euro toe. De lening is gedeeltelijk een vervanging van de achtergestelde eeuwigdurende obligaties met veranderlijke vaste rentevoet ter waarde van 550 miljoen dollar die AG Insurance op 21 maart terugbetaalde.

Een kleine tegenslag voor Ageas, meent Kepler Cheuvreux, aangezien een deel van de cash die in april werd opgehaald (in totaal 500 miljoen) opnieuw in AG Insurance moet geïnjecteerd worden en dus maar 275 miljoen overschiet. Het beurshuis bevestigt zijn afbouwen-advies en koersdoel van 38 euro.

Woonzorgcentra

Het overige nieuws komt bijna volledig uit de vastgoedsector. Te beginnen met Cofinimmo . De notering van het aandeel werd vanmorgen opgeschort omdat er ‘inbrengen in natura’ plaatsvonden met als tegenprestatie de uitgifte van nieuwe aandelen Cofinimmo.

Het vastgoedbedrijf liet rond 10.40 uur weten dat het acht Belgische woonzorgcentra koopt met een totale (conventionele) waarde van 149 miljoen euro. Details over ligging, uitbaters en de verkopers van het vastgoed zijn er voorlopig niet. Wel weten we dat alle woonzorgcentra op lange termijn verhuurd zijn en dat het initieel brutorendement circa 4,5 procent bedraagt. Om de aankoop te financieren geeft Cofinimmo 1,18 miljoen nieuwe aandelen uit die in handen van 11 inbrengers zullen komen.

Marnix Galle

Dinsdagavond raakte bekend dat Alexander Hodac op 30 juni stopt als CEO van Immobel . Hij neemt vanaf september een andere functie op. Zijn taak als CEO wordt vanaf 1 juli tijdelijk overgenomen door voorzitter Marnix Galle. Het aandeel Immobel verliest 1,4 procent tot 58,20 euro.

De vastgoedanalisten van KBC Securities merken op dat Alexander Hodac een mooi palmares kan voorleggen. Onder zijn bewind is Immobel sterk gegroeid: de omzet steeg met een kleine 40 procent tussen 2015 en 2018, en de nettowinst kende een nog veel forsere evolutie. Tegelijkertijd was er een ruime verdubbeling van de marktkapitalisatie.

‘Ons beeld van de bedrijfsstrategie verandert niet, vermits wij er altijd van uit zijn gegaan dat de strategie uitgestippeld wordt door Marnix Galle’, klinkt het. Bovendien heeft Immobel enkele topprofielen uit de vastgoedsector weten aantrekken in zijn raad van bestuur. Alexander Makar en Jan Opdecam sluiten niet uit dat Galle ook op langere termijn aanblijft als CEO.

Century Center

Qrf City Retail (+1,4%, 14,45 euro) heeft een bindend akkoord gesloten met de investeringsmaatschappij Baltisse om het Century Center op de Antwerpse Keyserlei gezamenlijk te herontwikkelen. Het is de bedoeling het complex om te vormen tot een project dat retail combineert met parkings en kantoren.

Het Century Center is deels eigendom van Qrf, deels van Baltisse. Het deel dat van Qrf is, is gewaardeerd op 26,8 miljoen euro, wat overeenstemt met 9,2 procent van de totale vastgoedportefeuille van de winkelverhuurder. Dit deel omvat een galerij met een dertigtal winkels en een parkeergarage.

Baltisse en Qrf zullen in het kader van hun samenwerkingsovereenkomst hun respectieve eigendomsbestanddelen onderbrengen in joint venture-vennootschappen. Qrf krijgt op het ogenblik van de inbreng (voor een waarde van 19,2 miljoen euro) een belang van 30 procent in die joint ventures en zal daar bovenop 7,6 miljoen euro in cash ontvangen.

Het Century Center was dringend aan herontwikkeling toe, zegt KBC Securities. De samenwerking met Baltisse zal Qrf toelaten de volle waarde van de site naar boven te brengen. Bovendien zal de 7,6 miljoen euro cash die Qrf ontvangt, helpen om de schuldgraad verder terug te dringen richting het nieuwe interne streefdoel van 40 à 45 procent. De analisten behouden hun advies (bijkopen) en koersdoel (18 euro).

Nog in de vastgoedsector heeft ING het advies van Befimmo verlaagd van 'kopen' naar 'houden'. Het koersdoel blijft 53,50 euro. Analist Jaap Kuin verwijst naar de sterke prestatie van het aandeel (+8%) sinds een upgrade op 11 maart. Befimmo zakt 0,8 procent tot 51,30 euro.