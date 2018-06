Euronext Brussel: analistenrapporten nekken Bpost en telecom

Op een lagere beurs doet een Amerikaans rapport Bpost de das om en licht een Brits analistenrapport de telecomsector voetje. Celyad en Banimmo plukken de vruchten van een dosis positief nieuws.

De escalerende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China doet de Europese beurzen unaniem rood kleuren. Gemiddeld zakken ze 1 procent. Stevige verliezen zijn er onder meer voor chipfabrikanten, mijnbouwers en autoconstructeurs.

Euronext Brussel biedt iets beter weerstand: de Bel20 zakt omstreeks 12.25 uur 0,5 procent tot 3.745 punten. De schaarse opwaartse kracht komt van Ontex (+0,6%), Ageas (+0,1%) en AB InBev (+0,2%). Bij de stevige dalers treffen we ING (-0,9%) en Galapagos (-1,65%) aan.

De telecomsector lijdt onder een rapport van HSBC, waarin analist Nicolas Cote-Colisson genadeloos in koersdoelen en ratings maait. Hij laat zijn koersdoel voor Telenet zakken van 52 tot 36 euro, maar zijn advies blijft wel ‘houden’. Hierdoor zakt het aandeel van de telecom-, kabel- en mediagroep onder 40 euro, meer bepaald met 2,1 procent tot 39,34 euro. Daarmee is Telenet minder dan een euro meer verwijderd van zijn dieptepunt van 2016, met name 38,45 euro.

Ook de andere telecomwaarden – Proximus en Orange Belgium - staan onder druk door het HSBC-rapport. Cote-Colisson verlaagt zijn advies voor Proximus van kopen naar houden en zijn koersdoel van 30 tot 22 euro. Het aandeel verzwakt 0,8 procent tot 20,95 euro.

Ook voor Orange Belgium gaat de rating omlaag, van kopen naar houden. Tegelijk voert de analist een koersdoelverlaging door van 24 naar 16 euro. Orange Belgium dondert 4,1 procent lager tot 15,32 euro.

Amerikaanse post

Een van de grotere dalers in de Bel20 is Bpost, dat 1,8 procent daalt tot 14,78 euro. Het aandeel donderde in de vroege handel tot 6 procent lager door niet zo vrolijke Amerikaanse post. Goldman Sachs heeft zijn koersdoel voor het Belgische postbedrijf verlaagd van 23 tot 18 euro. Het advies blijft op ‘neutraal/aantrekkelijk’ staan.

Opmerkelijk is dat het Amerikaanse beurshuis ingrijpt twee dagen voor een erg belangrijke analistendag. Daar zou topman Koen Van Gerven duidelijk moeten maken hoe hij de talrijke problemen bij Bpost denkt op te lossen. Het bedrijf lijkt de kosten niet onder controle te hebben en een goede zet lijkt de overname van het Amerikaanse Radial tot dusver niet. Sinds de jaarresultaten is de koers van Bpost gehalveerd.

Colruyt zakt 0,8 procent tot 45,27 euro in afwachting van de resultaten over het eind maart afgesloten boekjaar 2017/18. De Halse retailer blijft met zijn lageprijzenpolitiek onverminderd klanten trekken, maar door de toegenomen concurrentie op de Belgische markt staan de winstmarges onder druk. De verwachtingen zijn dan ook niet zo hoog gespannen.

Leukemie

Op de brede markt staat Celyad (+2,65%, 23,98 euro) bovenaan. Het Waalse biotechbedrijf schakelt een versnelling hoger in zijn onderzoek naar celtherapie om leukemie te behandelen. In het kader van het Fase 1-onderzoek met de celtherapie CYAD-01 heeft Celyad bij een eerste patiënt met acute myeloïde leukemie (AML) het derde en laatste dosisniveau geïnjecteerd. Bedoeling van het onderzoek is in eerste instantie na te gaan of CYAD-01 goed wordt verdragen. Daarnaast kijkt Celyad vanzelfsprekend uit naar 'tekenen van klinische activiteit'. Bij een andere patiënt is een ‘tweede cyclus’ gestart, wat betekent dat CYAD-01 nogmaals wordt toegediend.

Celyad mikt met zijn celtherapie op moeilijk te behandelen kankers. Het is dan ook niet te verwonderen dat in deze patiëntenpopulatie hogere of herhaalde dosissen nodig zijn om duurzame respons te verkrijgen, zeggen de analisten Sandra Cauwenbergs en Lenny Van Steenhuysen van KBC Securities. Ze nemen een voorzichtige houding aan rond Celyad en passen hun risicoprofiel aan. Hun koersdoel zakt van 48 tot 33 euro. Het koopadvies blijft wel behouden.

Ook Stéphanie Put van Degroof Petercam heeft een koopadvies, maar haar koersdoel is veel hoger: 72 euro. Het komende jaar zal cruciaal zijn om het potentieel van Celyads celtherapieproduct aan te tonen, merkt ze op.

Diamond

Banimmo (+1,4%, 3,55 euro) heeft een derde huurder gevonden voor het kantoorgebouw Diamond in Vorst. Het gaat om het e-commerce-bedrijf Vente-Exclusive.com dat vanaf januari 2019 3.050 m² kantooroppervlakte huurt, en dat voor een periode van 10 jaar. De bezettingsgraad van Diamond stijgt hiermee van 38 tot 62 procent.

De vastgoedanalisten van KBC Securities vinden de verhuring een goede zaak omdat daarmee de verkoop een stap dichterbij komt. Zodra de bezettingsgraad 90 procent bereikt, zal Banimmo immers het gebouw van de hand proberen doen. Alexander Makar en Jan Opdecam ramen de huuropbrengst tussen 259.000 en 290.000 euro per jaar. Ze behouden hun koersdoel van 4,20 euro en hun ‘houden’-advies.

Zwolle

Retail Estates (-0,1%, 77 euro), de specialist in perifeer winkelvastgoed, maakte maandagavond drie verkoopdeals bekend. De grootste betreft het retailpark in Zwolle dat Retail Estates in december 2017 had aangekocht. Het is nu voor 27,6 miljoen euro doorverkocht aan een institutionele belegger. Het bedrijf realiseert op de verkoop een meerwaarde van 0,98 miljoen euro en inde ook een half jaar lang huuropbrengsten (circa 2 miljoen euro op jaarbasis). Retail Estates is van plan de opbrengst voor het einde van het jaar te herinvesteren in Nederland.

Ook de opbrengst van twee andere verkopen – een winkelpand in Spa en een retailpark in Péruwelz – herinvesteert Retail Estates meteen, respectievelijk in een nieuw pand voor Aldi in Nijvel en in de uitbreiding van een retailpark in Frameries, dat er vijf winkelunits bij krijgt

KBC Securities vindt het een goede zaak dat Retail Estates zijn portefeuille actief beheert en er in slaagt activa te desinvesteren die ‘om geografische, strategische, technische redenen’ niet langer tot de kernactiviteit behoren. De analisten vinden het evenzeer positief dat de opbrengsten zullen bijdragen tot nieuwere ontwikkelingen. Ze hebben voor Retail Estates een ‘bijkopen’-rating en een koersdoel van 82,5 euro.