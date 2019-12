Euronext Brussel: analistenrapporten vuren Sipef en Xior aan

Volgens het beurshuis Kepler is Xior een interessant overnamedoelwit voor een Brits vastgoedfonds. En volgens KBC Securities is de hogere palmolieprijs nog niet verrekend in de koers van Sipef.

De Europese beurzen keken maandag de kat uit de boom. Op 15 december staat een verhoging van de Amerikaanse invoertarieven voor Chinese goederen gepland. Beleggers hopen dat die verhoging alsnog wordt uitgesteld of afgelast. Zwakke Chinese exportcijfers baarden hen ook zorgen. Gemiddeld sloten de Europese indexen 0,55 procent lager.

Euronext Brussel was een van de schaarse stijgers op het oude continent. De Bel20 won 0,3 procent op 3.942,51 punten.

Enkel over Argenx was er maandag ‘hard nieuws’. Argenx ontwikkelt met cusatuzumab een experimenteel middel tegen acute myeloïde leukemie (AML), een agressieve vorm van bloedkanker. AML is een 'weesziekte', een zeldzame ziekte waar weinig patiënten aan lijden. Johnson & Johnson (J&J) besloot vorig jaar in dat kankeronderzoek te stappen. Zaterdag maakte Argenx bekend een eerste mijlpaalbetaling van 25 miljoen dollar van J&J te hebben ontvangen.

De deal met Johnson & Johnson vormt een belangrijke inkomstenbron voor Argenx, zegt Degroof Petercam. 'Wij zien een piekomzet van 500 miljoen euro voor cusatuzumab en een waardering van 8 euro per aandeel.' Degroof Petercam geeft een koopadvies en een koersdoel van 140 euro. Het aandeel schreef 2,5 procent bij tot 137,40 euro, meteen een nieuw record.

Barco verloor 1,6 procent tot 213 euro, en was daarmee het kneusje in de Bel20. Nochtans verhoogde Degroof Petercam het koersdoel voor de beeldvormingsgroep van 215 naar 250 euro. 'We verwachten de komende drie jaar een gemiddelde winstgroei van 18 procent', zegt analist Stefaan Genoe. 'We zien het aandeel op termijn overeenkomstig stijgen.' Het advies luidt 'kopen'.

Impact

Op de brede markt hadden de analistenrapporten meer impact. Zo klom Sipef 6,9 procent naar 52,90 euro na een stevige koersdoelverhoging van KBC Securities (van 49 euro naar 60 euro). Het advies luidt uiteraard ‘kopen’.

Het beurshuis wijst erop dat de palmolieprijs sinds midden oktober met 34 procent is gestegen. KBC Securities gelooft dat deze stijging structureel is en gaat nu uit van 725 dollar per ton over 2020, tegenover een eerdere prognose van 625 dollar. ‘Elke schommeling van 25 dollar per ton heeft een impact van 6 miljoen dollar op de nettowinst (+22%) en een impact van 3,5 euro per aandeel op de reële waarde. De stijging van de palmolieprijs is nog niet volledig verrekend in de beurskoers’, zegt analist Alan Vandenberghe.

Het beurshuis Kepler start de opvolging van studentenvastgoedgroep Xior met een koopadvies en een koersdoel van 55 euro. Dat geeft een opwaarts potentieel van 10 procent. Kepler geeft naast de klassieke koopargumenten zoals het sterke track record en het defensieve profiel van het vastgoed, nog een opmerkelijke motivatie: 'Mogelijk kan Xior een prooi worden voor een Brits fonds'. Xior won 1,9 procent tot 50,70 euro.