Euronext Brussel: applaus bij nog maar eens een afscheid

Bij een vlakke Brusselse beurshandel is de grootste winst voor - nog maar eens - een aandeel dat mogelijk straks van het koersenbord verdwijnt.

Na stevig verlies in vier van de voorbije vijf beursdagen komt de Brusselse beurs even in rustiger vaarwater terecht, al blijft onderhuids de onrust over de impact van de groeimarktcrisis en de handelsoorlogen op de wereldeconomie sluimeren. De Bel20 noteert 0,1 procent lager op 3.668 punten.

De onzekerheid zet echter niet iedereen tot omzichtigheid aan, er zijn bedrijven die het geld durven laten rollen. Aedifica kwam woensdag nabeurs met sterke jaarcijfers en zeer ambitieuze expansieplannen, inclusief een potentiële kapitaalronde van 300 miljoen euro in het voorjaar van 2019. Dat vertaalt zich in een reeks lovende analistenrapporten over de snel groeiende specialist in zorgvastgoed.

Kepler Cheuvreux toont zich onder de indruk van de sterke groei van de huurinkomsten (+16%) en de stevige pijplijn aan nieuwe projecten (459 miljoen euro), die de toekomstige groei verzekert. Het beurshuis verhoogt het advies tot 'houden' en krikt het koersdoel op van 72 naar 81 euro. 'Ondanks de interessante sector en de goede vooruitzichten, is het aandeel correct gewaardeerd', klinkt het.

Pro memorie: bij de huidige koers (80,80 euro) noteert het aandeel Aedifica tegen een forse premie van 50 procent op de netto-actiefwaarde. Met andere woorden: er zit al aardig wat van de toekomstige groei in de koers verrekend.

KBC Securities verhoogt het advies voor Aedifica niettemin van 'houden' naar 'bijkopen', het koersdoel stijgt naar 87 euro. 'Dit rekening houdend met de grote expansie, de gedeeltelijke verkoop van de appartementen en een kapitaalverhoging van meer dan 250 miljoen euro', luidt het.

Door de lovende analistenrapporten is het aandeel wakker geschoten: Aedifica klimt nu 1,8 procent naar 81,80 euro. Het aandeel sluipt zo weer geleidelijk richting een recordnotering: die beliep 84,61 euro en werd opgetekend tijdens de handelsdag op 16 oktober 2017.

Na het bericht dat de topman van lng-tak de aardgasrederij heeft verlaten, blijft Exmar onder druk staan. In de aanloop naar de halfjaarcijfers - deze avond nabeurs - zakt de aardgasrederij nog eens 2,2 procent naar 5,37 euro.

Bart Lavent was sinds 2006 verantwoordelijk voor de lng-activiteit. Lavent was samen met CEO Nicolas Saverys al jaren op zoek naar een huurder voor de werkloze mastodont Caribbean FLNG, een drijvende lng-fabriek. Die Caribbean is al een hele tijd een molensteen rond de nek van de met schulden overladen groep. De exit van de topman lijkt dan ook niet meteen goed nieuws voor de zoektocht naar een job voor de Caribbean.

ABN AMRO zei vorige week al bij het ontgoochelende halfjaarrapport van CFE dat de bijhorende koersval een koopkans bood. Die visie zet het beurshuis nu kracht bij in een uitgebreid rapport van 16 pagina's, waarbij analisten Thijs Berkelder en Philip Ngotho het advies op 'kopen' houden en het koersdoel optrekken van 117,5 naar 125 euro.

'De tegenvallende resultaten waren vooral het gevolg van de te late levering van twee nieuwe schepen, waardoor DEME (de baggerdochter van CFE, red.) flink extra kosten moest maken om contracten op tijd uit te voeren. Wij ramen die extra kostprijs voor het inhuren van schepen op 30 miljoen euro. Maar met een vloot die nu terug onder controle is en een sterk orderboek verwachten we dat het bedrijf over zes maanden - bij de presentatie van de jaarcijfers over 2018 - weer kan bewijzen dat de marges terug op niveau zijn', schrijven de analisten. 'Daar komt nog bij dat DEME de komende maanden een aantal grote potentiële contracten voor offshore windmolenparken in eigenlijke contracten kan omzetten, wat beleggers moet geruststellen over de evolutie van het orderboek in 2019.'

CFE vertaalt het advies in een winst van 4,4 procent tot 100,40 euro .

Biocartis kon een vrij bemoedigend halfjaarrapport voorleggen en verhoogt de jaarprognose licht. Dat helpt het aandeel van de specialist in zaklabo's 3,8 procent hoger naar 12 euro.

De kans is reëel dat de niet zo illustere 21 jaar beurscarrière van Eckert & Ziegler Bebig , de Waals-Brabantse specialist in implantaten voor kankerbestrijding, op zijn laatste benen loopt. De Duitse moeder Eckert & Ziegler (EZ) hoopt via een aandelenruil de 20 procent die ze nog niet in handen heeft, te verwerven.

Concreet stelt E&Z in eerste indicatie - een onafhankelijk expert moet zich nog uitspreken - voor dat 4,15 à 5,90 aandelen Bebig recht geven op 1 aandeel E&Z. Bij de huidige EZ-koers (47 euro) waardeert dit Bebig op minimum 8 en maximum 11,32 euro. Dat is dus in het beste geval een premie van een kleine 30 procent op de beurskoers van woensdagavond (8,85 euro), in het slechtste geval een korting van zo’n 10 procent.

Voorlopig lijken beleggers er van uit te gaan dat er minstens een kleine premie zal inzitten: het aandeel stijgt 10 procent naar 9,75 euro.