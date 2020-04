Euronext Brussel: april is the crudest month

Duikende olieprijzen jagen een nieuwe schokgolf door de financiële markten. In de Bel20 houdt niemand de voeten droog. Op de brede markt profiteert Euronav.

April is the cruelest month, schreef T.S. Eliot in zijn bekroonde gedicht 'The Waste Land' over de uitzichtloosheid na de Eerste Wereldoorlog. Hoewel we niet graag tornen aan meesterwerken, nemen we ons de vrijheid om daar 'april is the crudest month' van te maken nu ruwe olie aan weerszijden van de Atlantische oceaan nieuwe dieptepunten bereikt en eveneens de start van een nieuwe wereldorde inluidt.

Voor het eerst in de geschiedenis zakte de prijs voor Amerikaanse olie maandag onder nul naar -37 dollar per vat. De financiële markten, nog maar net gewend aan negatieve rentes, moeten opnieuw een nieuwe realiteit inprijzen: die van negatieve olieprijzen. De prijs voor Europese Noordzee-olie (Brent) volgde dinsdagvoormiddag de tuimelperte met een koersval van 17 procent tot onder 20 dollar per vat.

Bel 20

De Brusselse beurs waar - los van de dubbele notering van Total - geen oliemaatschappijen noteren, is niet immuun voor de schok. De Bel20 levert 2,1 procent in en wordt weer onder de 3.000 punten gekatapulteerd. Het twintigkoppige sterpanel noteert rond de middag uniform in het rood. De grootste verliezen zijn voor Ageas (-5%) en AB InBev (-4,8%) dat opnieuw onder de 40 euro duikt.

We geven u voor de statistieken mee dat AB InBev sinds de uitbraak van de coronacrisis de op één na grootste verliezer is binnen de Bel20 met een verlies van 46 procent. Alleen ING deed slechter en zit nog op een verlies van 57 procent.

Pas woensdag trekt de Brusselse resultatentrein op gang met kwartaalpublicaties van Barco en WDP. Daardoor viel er dinsdag niet bijster veel bedrijfsnieuws te rapen in Brussel.

Degroof Petercam wierp een nieuw licht op de nakende kapitaalverhoging bij Aedifica . De overname van het Finse Hoivatilat en de verdere uitbreiding in het Verenigd Koninkrijk en Nederland hebben de schuldgraad van Aedifica verhoogd naar 56 procent, brengt het Brusselse beurshuis in herinnering. De specialist in zorgvastgoed is van plan dat te adresseren met een nieuwe kapitaalverhoging, de zesde al sinds zijn oprichting.

Aedifica noteert weer met een aanzienlijke premie ten opzichte van de portefeuillewaarde. Dat brengt een kapitaalverhoging meer op de voorgrond. Herman Van der Loos Analist Degroof Petercam

Degroof Petercam verwacht dat die kapitaalverhoging groter zal zijn dan gepland en ook vroeger dan gepland zal plaatsvinden, namelijk in september in plaats van december. Analist Herman Van der Loos voorspelt een kapitaalverhoging van 550 miljoen, die wordt opgesplitst in verschillende operaties. Dat zou met klem de grootste kapitaaloperatie zijn voor een Belgische vastgoedvennootschap ooit. Aedifica was ook al titelhouder van het vorige record.

'Sinds de koers door het coronavirus is gehalveerd, heeft Aedifica een deel van de schade ingelopen en handelt het weer tegen een aanzienlijke premie tegenover de waarde van de portefeuille', zegt Van Der Loos. 'Dat brengt de kapitaalverhoging meer op het voorplan.'

Aedifica houdt beter stand dan de markt en levert dinsdag 1 procent in.

Brede markt

Euronext Brussel mag dan strikt genomen geen olieproducenten in de rangen hebben, olievervoerders zijn met Euronav wel vertegenwoordigd op de tabellen. En laat hen nu net de winnaars zijn van de malaise in de oliemarkt. Door de lagere prijs voor olie en het gebrek aan opslagcapaciteit, is het voor handelaren vaak interessanter om hun olie doelloos op zee te laten ronddoberen dan om ze nu te verkopen. Dat geeft de vrachttarieven van olieverschepers rugwind.

'We zien meerdere redenen om ons koopadvies voor Euronav te herhalen', zegt Kepler Cheuvreux. 'Het overaanbod van 18 miljoen vaten in het tweede kwartaal impliceert dat opslag voor olie nog geruime tijd nodig zal zijn. De huidige contango zal resulteren in historisch hoge vrachttarieven voor Euronavs VLCC's ('Very Large Crude Carriers') en Suezmax-schepen. Dat kan zorgen voor een exploderende vrije kasstroom én een exploderend dividend in 2020.'

Euronav is dinsdag dan ook bij de weinige stijgers met een winst van 4,6 procent. De olievervoerder staat nu 12 hoger dan bij de uitbraak van de beurspaniek op 17 februari.

Deze contango zal resulteren in historisch hoge vrachttarieven voor Euronav. Kepler Cheuvreux

Exmar, dat voornamelijk gasvervoer verzorgt, profiteert niet mee en levert 1 procent in.

Wereldhave Belgium kwam maandag nabeurs met resultaten. De verhuurder van winkels en kantoren zag zijn winst in het eerste kwartaal met twee derden teruglopen. De vastgoedvennootschap, die wettelijk verplicht is 80 procent van de winst uit het vorige boekjaar als dividend uit te keren, beraadt zich wel over een dividendverlaging. De koers blijft dinsdag stabiel.

Tot slot feliciteren we graag Global Graphics . De Britse specialist in printsoftware die een notering in Brussel heeft, sleepte maandag een 'Queen's Award voor Enterprise' in de wacht. Dat zijn onderscheidingen die koningin Elizabeth uitreikt aan excellerende bedrijven. Global Graphics won de prijs dankzij zijn printtechnologie ScreenPro die automatisch defecten aan printkoppen corrigeert.