Euronext Brussel: banken beperken verlies Bel20

De Brusselse beurs ging stevig in het rood van start, maar dankzij de bankwaarden is het verlies van de Bel20 op het middaguur aanzienlijk gekrompen.

De verkoopgolf die vrijdag over Europa en Wall Street rolde, trof vanmorgen ook Azië midscheeps. Het zwaarste verlies was voor Tokio, waar de Nikkei225 3 procent onderuit ging. Steeds meer wordt duidelijk dat de groei van de wereldeconomie vertraagt. De markten vrezen bovendien dat de Amerikaanse economie vroeg of laat in een recessie terechtkomt. Beleggers zoeken de klassieke vluchtheuvels op: de Japanse yen en goud. De goudprijs staat op het hoogste peil in vier weken.

De Europese beurzen zakten aanvankelijk verder weg, maar de verliezen zijn rond het middaguur grotendeels uitgewist. Ze werden kleiner toen de Ifo-index, die het Duitse ondernemersvertrouwen uitdrukt, een onverwachte stijging te zien gaf, de eerste in meer dan zes maanden. De Euro Stoxx 50 noteert omstreeks 12 uur bijna onveranderd.

In Brussel verliest de Bel20 nog 0,3 procent tot 3.588 punten. De Belgische beurs is daarmee een van de zwakste broertjes in Europa. Slechts vijf aandelen in de index weten het hoofd boven water te houden. Voor de beste prestaties tekenen KBC (+1%) en ING (+0,8%). De obligatierentes zijn weer aan het stijgen en dat is positief voor banken. Stevige verliezen zijn er voor conjunctuurgevoelige aandelen als inoxfabrikant Aperam (-1,9%) en chemiegroep Solvay (-0,95%).

Een tweede categorie van verliezers zijn meer risicovolle aandelen waaronder de biotechbedrijven vallen. Argenx, dat sinds begin dit jaar al ruim 30 procent won, verliest 2,5 procent tot 109,80 euro. Galapagos is met een daling van 4,1 procent tot 85,20 euro de sterkste daler in de Bel20.

Het wordt een cruciale week voor het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf omdat eind deze week de deadline verstrijkt voor de bekendmaking van de testresultaten van het reumamiddel filgotinib. Als de resultaten goed zijn, kan filgotinib in 2020 in de Benelux op de markt komen, een jaar later in de rest van Europa en vervolgens ook in de Verenigde Staten.

De Nederlandse bank ING, een Bel20-zwaargewicht, houdt vandaag een investor day in Offenbach am Main, niet ver van Frankfurt. Uit de presentaties blijkt onder meer dan ING tegen 2022 naar 16,5 miljoen retailklanten wil groeien tegen 12,5 miljoen in 2018.

IFRS16

Ook Ahold Delhaize (-0,5%, 23,515 euro) nodigt analisten vandaag uit, maar dan in Londen. De supermarktketen gaat er de impact uitleggen van IFRS16. Dat is een nieuwe boekhoudnorm die bedrijven verplicht om zogeheten operationele leaseverplichtingen voortaan op de balans te nemen. 'Ahold Delhaize least heel veel winkels, distributiecentra, kantoren en andere activa, zoals bedrijfswagens en materieel', legt de groep uit in een persbericht.

IFRS16 doet de operationele marge van Ahold Delhaize met 0,3 procentpunt stijgen tot 4,4 procent en de nettowinst per aandeel licht dalen. De grootste impact is op de nettoschuld, die verdrievoudigt tot 11 miljard euro. Het bedrijf beklemtoont dat de schuldenexplosie geen impact zal hebben op de kredietratings, omdat er geen impact is op de nettocashflow of de kaspositie.