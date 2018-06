Euronext Brussel: banken, biotech en een tankerreus

Brussel volgt maandag de opwaartse trend in Europa, die vooral te danken is aan Italië dat in de eurozone wil blijven.Voor Euronav is het een belangrijke dag en de tankerrederij bereikt haar hoogste koers in 21 maanden.

Hoewel de G7-top door de afwijzende houding van president Trump geen succes is geworden, gaan de Europese beurzen toch hoger. De Italiaanse minister van Financiën, Giovanni Tria, zei in zijn eerste interview dat Italië in de eurozone wil blijven en ook structurele hervormingen wil doorvoeren. Dat stelt de markten gerust, doet de Italiaanse rente zakken en de bankaandelen opveren. De Europese beurzen winnen rond 13 uur gemiddeld 0,5 procent.

In Brussel bedraagt de winst van de Bel20 0,5 procent tot 3.791 punten. De grootste stuwkracht binnen de index komt van AB InBev en de banken KBC en ING. Die hebben Italiaans staatspapier in hun portefeuilles en profiteren van de hogere koersen van Italiaanse overheidsobligaties. KBC wint 0,8 procent tot 67,04 euro, ING gaat 0,9 procent hoger tot 12,77 euro.

AB InBev was vorige week weer onder de grens van 80 euro gezakt, ondanks een koopadvies van HSBC. Het aandeel herstelde vrijdag licht (+0,3%) en voegt vandaag nog eens 1,2 procent toe tot 81,06 euro. Topman Carlos Brito sprak vorige week op het Brewers of Europe Forum ‘Beer and Beyond’ in Brussel en zei daar volgens Reuters dat brouwers meer moeten inzetten op maaltijden en vrouwen om hun bierverkoop aan te zwengelen. Hij ziet ook brood in een uitbreiding van het gamma premiumbieren, naar het voorbeeld van het succes dat luxechocolade kent.

Verzekeraar Ageas (+0,6%, 43,9 euro) kijkt in zijn thuisland België tegen een sociaal conflict aan bij AG Insurance. Het draait rond de aanpassing van de cao’s en leidt vandaag tot stakingsacties in Antwerpen en Charleroi.

Pindanootjes

In de hoogste contreien treffen we – zoals wel vaker – biotechwaarden aan. Argenx krijgt op 15 juni een zitje in de Bel20 – die dan weer 20 leden zal tellen – en staat daardoor extra in de belangstelling. Het aandeel wint 2,7 procent tot 87,20 euro.

ASIT biotech (+1,9%, 3,75 euro) heeft een nieuw kandidaat-product geïdentificeerd voor de behandeling van pinda-allergie. Het potentiële middel, pnt-ASIT+, kwam tot stand binnen de samenwerking met het King’s College Hospital en het Imperial College uit Londen. Het werd tot dusver alleen in vitro getest op bloedcellen van allergiepatiënten. Wanneer klinische testen starten, is niet geweten.

Een middel tegen allergie voor pindanoten zou groot potentieel hebben. Topman Thierry Legon van ASIT biotech heeft het in een persbericht over 'een nieuwe indicatie die wereldwijd miljoenen mensen treft, onder wie een groot aantal kinderen en voor wie er tot op heden nog geen enkele geregistreerde behandeling bestaat'.

ASIT biotech versterkt hiermee zijn pijplijn met een tweede klinische kandidaat voor voedselallergie, merkt KBC Securities op. De biotechanalisten Sandra Cauwenberghs en Lenny Van Steenhuyse hanteren een koopadvies voor het Brusselse biotechbedrijf en een koersdoel van 5,50 euro.

Rond Mithra (+3,55%, 30,65 euro) is er voor zover bekend geen nieuws. Het aandeel was na de piek van 21 mei (37,45 euro) de voorbije weken wat teruggevallen. Het Waalse farmabedrijf dat gespecialiseerd is in geneesmiddelen voor vrouwen, voerde op 31 mei een kapitaalverhoging van 77,5 miljoen euro door. Dat gebeurde via een private plaatsing en met 10 procent korting, wat druk zette op de koers.

Gener8

Voor Euronav is het een belangrijke dag: de aandeelhouders van de Amerikaanse rederij Gener8 Maritime stemmen over de fusie met Euronav. Als ze die goedkeuren, ontstaat de grootste onafhankelijke tankerrederij ter wereld. Schaalgrootte is belangrijk in de olietankersector omdat zo de kosten worden gedrukt, de kans groter wordt dat een tanker snel ter plaatse kan zijn wanneer een lading zich aandient en ook omdat een grotere speler meer prijszettingskracht heeft.

Euronav maakte vanmorgen trouwens bekend de 20 jaar oude Suezmax tanker ‘Cap Jean’ te hebben verkocht voor 10,6 miljoen dollar. De kapitaalwinst wordt in het tweede kwartaal geboekt. De tankerrederij neemt ook vier nieuwe Suezmax tankers in gebruik die in Zuid-Korea worden gebouwd en voor zeven jaar vercharterd zijn aan een grote olieraffineerder. Twee schepen zijn al opgeleverd, de twee andere volgen in de zomer.

KBCS-analist Cédric Duinslaeger juicht de verkoop van de ‘Cap Jean’ toe: ‘een erg stevige prijs voor een volledig afgeschreven vaartuig’. Hoewel de vrachttarieven op een laag niveau blijven, ziet hij toch positieve ontwikkelingen in de stijgende nieuwbouwprijzen en de hoge sloopprijzen. Dit jaar werd al 7,7 miljoen ton aan VLCC-tonnage verkocht om te worden verschroot. Dat is meer dan de opgeleverde nieuwe tonnage, zodat de wereldvloot van VLCC’s (200.000-320.000 ton) met 1 procent is gekrompen.

Het aandeel Euronav stijgt 1,95 procent tot 8,10 euro. Dat is de hoogste koers sinds september 2016.

Balen

Care Property Invest (+1,1%, 18,80 euro) koopt in Balen ‘Residentie De Anjers’, een nieuwbouwproject bestaande uit 62 assistentiewoningen voor 11,1 miljoen euro. De residentie zal worden uitgebaat door Astor op basis van een erfpachtovereenkomst met een looptijd van 32 jaar.

CP Invest maakte vrijdagavond in zijn persbericht geen (bruto)rendement bekend, maar KBC Securities raamt dit op 5 procent. Analisten Jan Opdecam en Alexander Makar juichen de investering toe. Ze wijzen er op dat CP Invest sinds begin dit jaar een stevige pijplijn heeft uitgebouwd, zoals zij hadden verwacht. Ze behouden hun koersdoel (21 euro) en rating (bijkopen).

Herman van der Loos van Degroof Petercam denkt dat het rendement in lijn zal zijn met eerdere transacties, dus iets boven 5 procent. Met de Balense deal zit CP Invest op schema om zijn investeringsdoelstelling van 50 miljoen euro per jaar te halen en zelfs te overtreffen, merkt hij op. De analist handhaaft zijn 'bijkopen'-advies en koersdoel van 20,50 euro.

Deprez

Analisten James Targett, Fintan Ryan en Rosie Edwards van Berenberg ontdekten weinig verrassingen in de jaarresultaten van Greenyard nadat de fruit- en groentereus in mei een winstwaarschuwing had uitgestuurd. Ze verlagen hun ramingen voor 2019 en 2020, die ze na de winstwaarschuwing reeds met 20 procent neerwaarts hadden aangepast, met nog eens 2 procent. De reden hiervoor is vooral een trager dan verwachte afname van de belastingen. De lagere verwachtingen brengen hen ertoe hun koersdoel te laten zakken van 19,50 tot 19 euro.