Euronext Brussel: banken en Ontex onderuit, lof voor Intervest

De Brusselse beurs is rond de middag in het rood gezakt. De Europese rentevooruitzichten wegen op de bankwaarden en Ontex lijdt onder een analistenrapport. Intervest krijgt lof voor zijn verbeterde bezettingsgraad.

De Europese beurzen gingen met matige winsten van start, maar zijn die intussen kwijt. De Verenigde Staten zouden vandaag een aangepaste lijst bekendmaken met Chinese goederen waarop ze een invoertaks zullen heffen. De Chinezen hebben al aangekondigd dat ze daarop tegenmaatregelen zullen treffen.

Ook de financials zetten druk. Nu duidelijk is dat de ECB de ultralage rente nog meer dan een jaar zal handhaven, zakt de rente op overheidsobligaties uit de eurozone. Een lagere rente is een slechte zaak voor banken, omdat hun marges kleiner worden.

In Brussel verliest de Bel20 rond 12.35 uur 0,3 procent tot 3.820 punten. De meeste druk gaat uit van de twee banken: KBC zakt 1,8 procent tot 65,74 euro en ING 2,2 procent tot 12,45 euro.

AB InBev zorgt voor wat tegengewicht en wint 1,7 procent tot 85,45 euro. Het WK Voetbal, dat donderdag in Rusland is van start gegaan, kan de bierverkoop een boost geven en in het geval van AB InBev, wat soelaas bieden voor de transportproblemen in de Verenigde Staten en de truckersstaking die 11 dagen Brazilië lamlegde. De VS en Brazilië zijn samen goed voor 35 procent van AB InBevs omzet.

Recyclage

Umicore veerde aanvankelijk meer dan 2 procent op, maar de winst is intussen gedaald tot 0,9 procent op 66,98 euro. Aanleiding is een positief rapport van Berenberg. Het beurshuis trekt zijn advies op van ‘houden’ tot ‘kopen’. Tegelijk stijgt het koersdoel van 48 tot 61 euro.

Analist Sebastian Bray geeft drie redenen op waarom Umicore een hoger advies verdient. De eerste is de aanhoudend sterke prestatie van Umicore onder de cyclische chemische aandelen, een prestatie waartoe ook de talrijke koopadviezen bijdragen.

De analist heeft voorts zijn ramingen voor het potentiële marktaandeel van Umicore in kathodematerialen herzien en opgetrokken van 45 tot 50 procent. Bovendien lijken de consensusramingen voor 2020 hem te laag. Hij is ervan overtuigd dat het slechts een kwestie van tijd is eer Umicore zijn guidance voor bedrijfswinst (ebit) – 700 miljoen euro in 2020 – zal optrekken.

Een derde reden voor het koopadvies is dat ook de recyclage van autobatterijen volgens Bray potentieel inhoudt voor Umicore. Bray verwacht dan ook dat Umicore in 2020/21 een investering van ongeveer 280 miljoen euro in een hydrometallurgische fabriek zal aankondigen. Daarmee zou het Belgische bedrijf tegen 2025 een marktaandeel van ongeveer een derde inzake recyclage van batterijen van elektrische auto’s kunnen verwerven.

Grondstofkosten

Grootste daler in de Bel20 is Ontex dat 4,8 procent duikt tot 22 euro. De analisten van SocGen hebben hun koersdoel verlaagd van 26 euro tot 24,60 euro. De winstprognoses voor de periode 2018-2020 gaan met meer dan 8 procent naar beneden.

Het Franse beurshuis merkt op dat de grondstofkosten in het eerste halfjaar 'sterk' zijn gestegen, terwijl er nog niet meteen signalen zijn dat luierproducenten die in Europa - nu nog de belangrijkste regio voor Ontex - meteen kunnen doorrekenen aan de klant. 'Procter & Gamble (Pampers) keeps the pressure on', klinkt het in het rapport. Bovendien zijn de analisten van oordeel dat het herstel van de Braziliaanse activiteiten zich pas zal manifesteren in 2019.

De telecomaandelen blijven onder druk staan uit vrees dat minister van Telecom Alexander De Croo zijn plan om een vierde telecomspeler toe te laten zal doordrukken. Het dossier kwam vanmorgen op de regeringstafel en wordt op de lange baan geschoven. Michael Trabbia, de CEO van Orange Belgium (-0,2%, 16,40 euro), waarschuwt in De Tijd voor de risico’s. Hij verwijst naar Frankrijk, waar de intrede van een vierde speler tot verlies van werkgelegenheid en een slechtere dienstverlening heeft geleid. Telenet zakt 0,7 procent tot 41,14 euro en Proximus 1,7 procent tot 21,40 euro.

Intervest

Op de brede markt treffen we Intervest Offices & Warehouses (+2,8%, 21,95 euro) in de hogere regionen aan. Het vastgoedbedrijf maakte donderdagavond bekend nieuwe huurovereenkomsten te hebben gesloten voor 11.500 m² kantoorruimte. Hierdoor stijgt de bezettingsgraad van zijn kantoren van 76 tot 82 procent en zijn er 1,6 miljoen euro bijkomende huurinkomsten per jaar.

De vastgoedanalisten van KBC Securities, Alexander Makar en Jan Opdecam, juichen de geslaagde commercialisering en de heroriëntering van de kantoorportefeuille toe. Ze hadden bijkomende verhuur voor Greenhouse BXL verwacht, maar Intervest doet nog beter. Daarom trekken zij hun winstverwachtingen voor 2018 en 2019 op. Hun koersdoel blijft op 24 euro staan, maar hun advies gaat van ‘houden’ naar ‘bijkopen’.