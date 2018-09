Euronext Brussel: banken onderuit, Nyrstar zinkt dieper

De oplopende Italiaanse rente is een bron van zorgen voor de financiële aandelen in Brussel. Aan de koersval van Nyrstar komt voorlopig geen einde. Beleggers maken zich ook zorgen over Exmar.

De Europese beurzen zakken rond 12.45 uur gemiddeld 1,3 procent. Dat Italië voor de komende drie jaar zijn begrotingstekort laat oplopen tot 2,4 procent, zorgt voor onrust op de financiële markten. Het land komt zo op ramkoers te liggen met de Europese Commissie. De Italiaanse rente stijgt fors en de beurs van Milaan is met een verlies van 3,9 procent de hekkensluiter in Europa. Vooral de Italiaanse bankaandelen krijgen rake klappen.

In Brussel zakt de Bel20 1,1 procent tot 3.699 punten. De grootste verliezers in de index zijn de bankaandelen, vanwege hun blootstelling aan Italiaans staatspapier. KBC zakt 3,2 procent en ING doet hetzelfde.

Op zijn algemene vergadering had Colruyt (-1,3%, 48,97 euro) deze week dubbel goed nieuws voor de aandeelhouders: de retailer zal blijven eigen aandelen inkopen, niet meer binnen een groot programma maar ‘ad hoc’, en de winst over het lopende boekjaar zal iets hoger uitkomen dan vorig jaar. Twee beurshuizen trekken hun koersdoel lichtjes op maar behouden tegelijk hun verkoopadvies. Bij ABN Amro gaat het koersdoel van 41 naar 42 euro, bij Raymond James van 38 naar 41 euro. ABN Amro wijst op de hoge waardering van Colruyt, zowel absoluut als in vergelijking met sectorgenoten.

Ontex geeft 1,7 procent prijs tot 18,14 euro. Sectorgenoot Essity waarschuwde dat de negatieve impact van hogere grondstof- en energiekosten in het derde kwartaal is verergerd. De Zweedse groep lanceert daarom een kostenbesparingsprogramma.

Koopadvies

CFE is een van de beste klimmers met een winst van 1,7 procent tot 105 euro. Kepler Cheuvreux start de opvolging met een koopadvies en een koersdoel van 120 euro. De bouwgroep, die volledig eigenaar is van DEME, noteert tegen multiples die zowat 18 procent lager zijn dan het gemiddelde voor de baggersector.

Daar staat volgens het beurshuis tegenover dat de groei sterker is dan bij sectorgenoten dankzij de leidende positie in offshore wind, de positie als eerste speler buiten Europa, de blootstelling aan activiteiten met langetermijnpotentieel en het erg dikke orderboek. Bovendien zou CFE moeten profiteren van een meer algemeen herstel op de baggermarkt. De relatief jonge vloot en complete portefeuille zouden moeten toelaten dat de (momenteel hoger) kapitaalinvesteringen dalen en dat hoge vrije kasstromen worden gegenereerd.

Ook Melexis geniet van een lovend analistenrapport, in dit geval van KBC Securities. Het aandeel kreeg recent klappen door consolidatienieuws, de vrees voor verstoringen van de aanvoerketen en de winstwaarschuwing van BMW.

Analist Guy Sips meent echter dat Melexis op middellange en lange termijn zal profiteren van de verwachte toename van de vraag naar halfgeleiders voor auto’s aangezien constructeurs inzetten op meer veiligheid, comfort en connectiviteit, en ook zelfrijdende auto’s in ontwikkeling zijn. Ook het groeiend segment van elektrische wagens zal Melexis in de kaart spelen. Het bedrijf is dankzij zijn ‘fabriekloos model’ bovendien een van de best voorbereide voor de toekomst.

Na de recente koersdaling zijn de multiples van Melexis weer in lijn met de sectorgemiddelden. Sips vond de correctie echter overdreven. Hij herhaalt zijn koopadvies en koersdoel van 110 euro. Melexis wint 0,45 procent tot 66,30 euro.

Bangladesh

In de lage contreien zijn drie bedrijven terug te vinden waarrond vraagtekens hangen. Volgens het scheepvaartblad Trade Winds zou een project in Bangladesh waarvoor Exmar zijn FSRU – een drijvende hervergassingsfabriek – zou inzetten, mogelijk op losse schroeven komen te staan. Bangladesh zou de voorkeur geven aan twee grotere projecten.

Exmar zelf maakt zich voorlopig geen zorgen. ‘We hebben een contract met Gunvor voor tien jaar en volgende week worden we betaald’, zei financieel directeur Miguel de Potter aan De Tijd. ‘Wat Gunvor met de FSRU doet, maakt ons niet uit.’ Analist Cédric Duinslaeger van KBC Securities meent niettemin dat het nieuws wat twijfel zaait rond het project in Bangladesh. Exmar verliest 6,7 procent tot 5,32 euro.

Shorters

Bij Nyrstar lijkt de bodem meer dan ooit zoek. Er gaat nog eens 18,15 procent van de koers tot 2,03 euro. Sinds de zware winstwaarschuwing die de zinkgroep vorige week donderdag nabeurs uitstuurde, is het aandeel meer dan gehalveerd. Daardoor is de schuldenberg nu bijna acht keer groter dan de beurswaarde en de vraag rijst of de groep ooit voldoen cashflow kan genereren om zijn schulden af te lossen.

Het aandeel wordt verder naar beneden getrokken door twee andere elementen. S&P heeft de kredietscore bijgeknipt tot CCC+, wat diep is in de rommelcategorie. De aanhoudende afstraffing trekt ook shorters aan, investeerders die inzetten op een verdere daling. Nyrstar heeft deze week Ontex onttroond als meest geshort Belgisch aandeel, leert de website waar de FSMA de belangrijkste shortposities bijhoudt.

Op de fixingmarkt wint Floridienne 1,1 procent tot 188 euro. De gediversifieerde Waalse groep behaalde in het eerste halfjaar 45 procent meer winst, maar de drie takken presteerden uiteenlopend.