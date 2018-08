Euronext Brussel: beleefd applaus voor VGP en Biocartis

Op een minder goede beursdag liggen VGP en Biocartis in de gunst. De ontwikkelaar van logistiek vastgoed trekt naar Nederland. Biocartis geniet van een lovend analistenrapport. De afdaling van Deceuninck lijkt nog niet ten einde.

Na de Aziatische hebben ook de Europese beurzen last van de weer opflakkerende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. De regering-Trump dreigt nu met importheffingen van 25 procent op 200 miljard dollar aan Chinese producten. Een manoeuvre om Peking weer aan de onderhandelingstafel te krijgen dat tot nieuwe onrust leidt. Rond 12.30 uur verliest de EuroStoxx50 1,2 procent.

De Bel20 houdt iets beter stand met een verlies van 0,8 procent tot 3.863 punten. De bankwaarden KBC (-1,6%) en ING (-1,2%) en het internationaal actieve Solvay (-1,6%) zetten meest druk op de index. ING publiceerde voorbeurs degelijke kwartaalresultaten – de bank trok meer klanten aan en de winst kwam hoger uit dan verwacht – maar kan daar door het algemene beursklimaat niet van profiteren.

Argenx (+0,4%, 79,40 euro) gaat wel de goede kant uit. Het Nederlands-Belgische biotechbedrijf zag het verlies in het eerste halfjaar nochtans aanzwellen tot 20 miljoen euro. Dat is enerzijds te wijten aan investeringen in klinisch onderzoek en verdere ontwikkeling van potentiële geneesmiddelen, anderzijds aan een verdubbeling van de algemene, administratieve en commerciële kosten. Een deel daarvan houdt verband met het uitoefenen van aandelenopties door werknemers. Zij profiteerden zo van de sterke koersstijging van Argenx. Het bedrijf moet op de gerealiseerde meerwaarden wel sociale bijdragen betalen. In de biotechsector geeft Galapagos (-1,5%, 92,72 euro) om 14 uur nog zijn kwartaalcijfers vrij.

Voorbehoud

Best presterende Bel20’er is Bpost: het postbedrijf wint 1 procent tot 13,30 euro nadat het woensdag 2,2 procent had verloren. In een reactie op het strategisch vijfjarenplan dat Bpost eind juni ontvouwde, heeft analist Ruben Devos van KBC Securities zijn winstramingen aangepast. Zijn raming voor de recurrente bedrijfswinst (rebit) voor 2018 blijft stabiel, maar die voor de jaren 2019-2022 zijn met 10 tot 12 procent verlaagd. Als gevolg hiervan laat hij zijn koersdoel zakken van 20 tot 17,50 euro. Zijn advies blijft ‘bijkopen’.

Na de koersval met 53 procent sinds de jaarresultaten van maart noteert Bpost tegen sterk gedaalde waarderingsmultiples, merkt Devos op. Niettemin maakt hij wat voorbehoud bij de guidance voor 2018, met name een rebit tussen 400 en 440 miljoen euro. Bpost speelde immers al 47 miljoen euro aan rebit kwijt in het eerste kwartaal, kijkt in het tweede kwartaal tegen een sterke vergelijkingsbasis aan, hangt ook af van de prestatie van Radial in het vierde kwartaal en zit voortdurend met kosten om de groei van het pakjesvervoer in België en Nederland bij te benen.

Telenet krijgt de weerbots van de 6,6 procent winst die iets beter dan verwachte kwartaalcijfers en een superdividend van 5,20 euro per aandeel woensdag opleverden. Het aandeel zakt vandaag 2 procent tot 43,02 euro. Daarbij speelt ook een koersdoelverlaging door KBC Securities. Analist Ruben Devos heeft zijn ramingen voor Telenet heel lichtjes aangepast na de kwartaalcijfers. Zijn koersdoel laat hij zakken van 52 tot 48 euro, maar dat heeft andere redenen. Hij verwijst naar toegenomen risico’s voortvloeiend uit de intrede van een vierde mobiele speler, de groothandelstarieven voor toegang tot het kabelnetwerk en de concurrentie inzake ‘standalone’ breedbanddiensten.

Nederland

Op de brede markt is VGP (+1,85%, 66,20 euro) terug te vinden in de kopgroep. De ontwikkelaar van logistiek vastgoed, die tot dusver vooral actief is in Oost-Europa, Duitsland en meer recent ook Spanje, zet de stap naar Nederland. VGP heeft een flink stuk ontwikkelingsgrond in Park 15 Logistics, gelegen tussen Nijmegen en Arnhem. Het bedrijf kan er circa 150.000 m² verhuurbare magazijnruimte creëren. Het eerste gebouw wordt in het najaar opgetrokken.

In een persbericht zegt topman Jan Van Geet dat VGP nog een tweede 'aantrekkelijke ontwikkelingslocatie' heeft gevonden in Nederland. De onderhandelingen daarover zitten in de eindfase.

De vastgoedanalisten van KBC Securities juichen de intrede in Nederland toe, al hadden ze die grotendeels verwacht. Ze handhaven hun koopadvies en koersdoel van 78 euro.

Idylla

Het Franse beurshuis Kepler Cheuvreux volgt voortaan Biocartis op. De Belgische producent van minilabo's voor snelle medische tests krijgt meteen een koopadvies en een koersdoel van 15,70 euro opgeplakt.

Volgens de Kepler-analisten heeft Idylla, het zaklabo van Biocartis, het potentieel om de markt voor moleculaire diagnose - goed voor 9 miljard dollar - op zijn kop te zetten. Het toestel is immers snel, zeer accuraat en vereist een beperkt aantal manuele handelingen. Kepler Cheuvreux verwacht dan ook een gezonde groei voor de verkoop van het systeem en de patronen, naast een sterke uitbreiding van het patroonmenu in 2018 en 2019.

De analisten gaan er wel van uit dat Biocartis, gelet op de uitstroom van middelen, in de komende twee jaar op zoek zal moeten gaan naar bijkomende financiering, naar schatting 50 à 75 miljoen euro.

Maar het kan ook anders uitdraaien: Biocartis zou ook een overnameprooi kunnen worden, merken ze op. Het aandeel wint 1,6 procent tot 12,78 euro.