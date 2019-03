Euronext Brussel: beleggers focussen op transformatie Agfa

Op een vlakke beurs weten beleggers de lopende transformatie van Agfa te waarderen en vergeten ze de minder goede resultaten. Recticel geniet van een koopaanbeveling.

De Europese beurzen gaan woensdagmiddag licht hoger. Ze reageerden aanvankelijk licht negatief op het andermaal weggestemde brexitakkoord, maar herstelden door de hoop dat het Britse parlement een brexit zonder akkoord zal verwerpen.

In Brussel wint de Bel20 omstreeks 12.40 uur 0,2 procent tot 3.588 punten. Sterkste stijger in de index is Bpost (+2,5%), grootste daler AB InBev (-0,7%).

Ageas laat 0,4 procent liggen tot 43,31 euro. ING heeft het koersdoel opgetrokken van 44 naar 45,50 euro, maar het advies blijft wel 'houden'. Analist Albert Ploegh vertrekt van het feit dat AG Insurance, de Belgische operationele dochter van Ageas, 500 miljoen schulden heeft teruggekocht en dat dit de oorlogskas van de groep doet aandikken.

Ageas beschikt nu volgens hem over een marge om potentieel voor 1,2 miljard euro schuldinstrumenten uit te geven. Met dat geld zou de verzekeraar overnames kunnen doen, die potentieel de winst een boost kunnen geven. Maar dat houdt ook gevaren in, aldus Ploegh. 'Ageas heeft nu financiële flexibiliteit voor overnames. Maar de prijzen die de ronde doen voor potentiële deals in België (Fidea) of Portugal (Tranquilidade) zijn hoog en dus is er kans dat Ageas te veel betaalt.'

Een andere analist van ING, Stijn Demeester, trekt zijn advies voor Umicore op van ‘houden’ naar ‘kopen’. De hoofdreden hiervoor is de sterke koersdaling sinds midden 2018, die ‘een aantrekkelijk instappunt’ heeft gecreëerd. Demeester komt op basis van een nieuwe waardering tot een koersdoel van 47 euro, wat 6 euro minder is dan voorheen maar wel 24 procent opwaarts potentieel biedt. Het aandeel Umicore wint 0,8 procent tot 39,84 euro.

GBL (-0,1%, 85,08 euro) reageert amper op de koersval van Adidas (-3,4%), een van zijn grootste participaties. De Duitse sportartikelenfabrikant kwam met goede jaarcijfers, maar voorspelt voor 2019 minder groei door flessenhalzen in de productiecapaciteit.

In het rood

Agfa-Gevaert ging bij de opening van de beurs bijna 5 procent lager, maar herstelde stilaan en noteert nu 1,65 procent hoger op 3,69 euro. Het lijkt erop dat de focus geleidelijk aan is verschoven van de zwakke resultaten naar hoop dat het transformatieplan meer waarde naar boven zal brengen.

Agfa zag de omzet vorig jaar met 8 procent dalen en boekte een vijfde minder recurrente brutobedrijfswinst (ebitda). Netto dook de beeldvormingsgroep in het rood door kosten voor het lopende transformatieproces. Daarbij werden de HealthCare IT-activiteiten afgescheiden van de rest en herdoopt tot Agfa HealthCare. De overige activiteiten heten nu Agfa en worden gehergroepeerd in drie divisies: Offset Solutions, Digital Print & Chemicals en Radiology Solutions. Het is voorlopig echter onduidelijk wat de groep van plan is met de groeidivisie Agfa HealthCare: een aparte beursnotering, een verkoop, een partner?

Guy Sips van KBC Securities ziet echter heel wat positieve elementen. Hij verwijst onder meer naar de nieuwe, vereenvoudigde structuur en de hernieuwde focus op de kernactiviteiten. Zijn advies blijft ‘bijkopen’, zijn koersdoel 4,70 euro.

Ook Stefaan Genoe van Degroof Petercam vindt het positief dat de zaken vanuit strategisch perspectief bewegen. Dat het management geen informatie verschaft over de marges en de strategie van Agfa HealthCare vindt hij daarentegen ontgoochelend. Hij verandert niets aan zijn advies (houden) of koersdoel (3,95 euro).

Goedkoop

In de hoogste regionen van de koerstabel is Recticel terug te vinden. De schuimrubberproducent kreeg een positief rapport van Berenberg en stijgt 3,6 procent tot 6,54 euro. Volgens het beurshuis was het aandeel, dat sinds oktober ongeveer 35 procent verzwakte, niet meer zo goedkoop sinds de kapitaalverhoging van 2015.

De koerszwakte heeft te maken met het zwakke einde van 2018 en het uitblijven van de verkoop van de Automotive-divisie, zegt Berenberg. Het beurshuis is optimistisch gestemd voor 2019. Analisten Christoph Greulich en Anna Patrice denken dat het bedrijf erin zal slagen de brutobedrijfswinst (ebitda) op te drijven, zoals het management voorspelt.

Ze verlagen wel hun ramingen lichtjes wegens de aanhoudend zwakke vraag in de autosector en passen ook hun raming voor de kapitaalinvesteringen in 2019 aan. Daardoor zakt hun koersdoel van 11 tot 10,50 euro, wat liefst 66 procent opwaarts potentieel biedt. Hun advies blijft ‘kopen’.

Rendement

Befimmo (-1,4%, 50 euro) meldde dinsdagavond dat het – zoals De Tijd twee maanden geleden al schreef – de overheidsopdracht van de Vlaamse overheid voor een nieuw administratief centrum in de Brusselse Noordwijk heeft binnengehaald.

Het ZIN-project herontwikkelt de WTC-torens 1 en 2 en beslaat 110.000 m². 70.000 daarvan wordt omgebouwd tot kantoren en 5.000 m² tot coworkingruimtes. Voorts zijn er 127 appartementen en 240 hotelkamers gepland en zijn er ruimtes voor sport, vrije tijd, horeca en handelszaken. De volledige kantoorruimte, goed voor 68 procent van de totale oppervlakte, is al verhuurd aan de Vlaamse overheid.

Het ZIN-project is het meest prestigieuze (en het duurste) in de portefeuille van Befimmo. De vastgoedanalisten van KBC Securities, Jan Opdecam en Alexander Makar, hebben er gemengde gevoelens bij. Ze vinden het een goede zaak dat Befimmo in zo'n vroeg stadium al een lange verhuurovereenkomst heeft kunnen sluiten, maar stellen zich vragen bij het rendement van 4,5 procent op de totale investering. Gezien het risico om deze ontwikkeling tot een goed einde te brengen was een hogere premie comfortabeler geweest, zeggen ze. Bovendien is de premie te laag in vergelijking met sectorgenoten. Hun koersdoel zakt van 50 tot 49,50 euro, hun advies blijft ‘houden’.