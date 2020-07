Euronext Brussel: beste beursdag ooit voor Kiadis

Beleggers maken jacht op Kiadis na een spraakmakende deal met Sanofi. Solvay krijgt een les in solvabiliteit. EVS sluit een deal met Canal+.

Ook op de Brusselse beurs is er van zomerweer voorlopig geen sprake. In afwachting van de resultatentrein houden beleggers de vinger op de knip. De Bel20 levert tegen het middaguur 0,5 procent in tot 3.446 punten. Een schil contrast vormt de Brusselse graadmeter alweer met zijn succesvollere Amsterdamse zusje: de AEX trekt als enige index in Europa wel hoger door de sterke aanwezigheid van technologiebedrijven.

Bel20

De banken vormen opnieuw een molensteen voor de Brusselse sterindex. Zowel KBC als ING leveren tot 1,5 procent in. Ook zwaargewicht AB InBev zet druk, net als Solvay dat zich in het onderste kwartiel van de index bevindt.

Solvay krijgt van de Amerikaanse kredietbeoordelaar Fitch een lagere outlook mee en gaat van 'postief' naar 'neutraal' bij een BBB-kredietscore. Fitch indiceert daarmee dat het - hoewel het geen direct risico ziet dat Solvay zijn schulden niet meer kan aflossen - het economische klimaat de kredietwaardigheid van Solvay negatief kan gaan beïnvloeden. Solvay heeft luidens Bloomberg 4,84 miljard euro aan bankschulden en bedrijfsobligaties uitstaan.

De chemiegroep levert 1,71 procent in naar 71,14 euro.

Aedifica maakte dinsdag nabeurs wereldkundig dat het zijn vlag dieper in de bosrijke Finse bodem plant met de ontwikkeling van 10 nieuwe zorgcentra.

'De aankoop doet het gewicht van Scandinavië in de portefeuille tot 15 procent stijgen', reageert analist Herman van der Loos van Degroof Petercam. 'Daarbij blijft het verwachte rendement van 6,5 procent per jaar in Finland flink boven het gemiddelde rendement in België', aldus de analist die zijn koopadvies behoudt bij een koersdoel van 119 euro.

Aedifica brokkelt 1 procent af.

Brede markt

Kiadis beleeft de beste dag uit zijn vijfjarige beurscarrière na een deal met Sanofi. De Franse farmareus neemt een exclusieve licentie op het 'natural-killers'-platform van Kiadis. Een therapieplatform dat gebruikt maakt van lichaamseigen cellen om tumoren en kankers te bestrijden en momenteel een heet hangijzer is in de biotechwereld. Kiadis krijgt een voorafbetaling van 17,5 miljoen, goed voor een derde van de huidige beurskapitalisatie van Kiadis die gisteren bij slot 56 miljoen euro bedroeg.

KBC Securities reageert enthousiast op de deal maar ziet er onvoldoende grond in om een koopadvies te geven voor de Nederlandse biotechspeler die in Brussel noteert. 'De deal bezorgt Kiadis, dat het met zijn huidige kasstroom nog minder dan twaalf maanden uitzingt, broodnodige financiële ademruimte', zeggen de analisten Lenny Van Steenhuyse en Sandra Cauwenberghs. 'Wij schatten de netto contante waarde van de deal tussen 50 en 130 miljoen euro. Maar gezien het netelige klinische parcours en de acute cashnoden van het bedrijf behouden we ons koersdoel van 2 euro', aldus de analisten.

Kiadis rukt met 57 procent op naar 2,2 euro maar blijft daarmee nog mijlenver verwijderd van de 12,5 waartegen het exact vijf jaar geleden naar de beurs trok.

KBC Securities wijst in zijn ochtendmailing op een andere mooie deal, tussen EVS en de Canal+.

De Franse betaalzender gaat het IT-systeem Cerebrum, dat EVS begin mei inlijfde, gebruiken om zijn workflows te reorganiseren. Daarmee strikt EVS een eerste grote mediaklant voor het media-monitoringssysteem, dat het in mei overnam van Axon.

In het licht van de overeenkomst, waarvan geen financiële details bekend zijn, herhaalt KBCS zijn 'opbouwen'-advies met een koersdoel van 20 euro. 'Dit is een eerste tastbaar bewijs dat EVS via de overname van Axon zijn wereldwijde voetafdruk kan uitbreiden', aldus analist Guy Sips.

EVS profiteert niet en noteert vlak.

Euronav krijgt een koersdoelverlaging te slikken van Kepler Cheuvreux van 17 euro naar 11,3 euro bij een ongewijzigd koopadvies. Het beurshuis herbekeek zijn prognose voor de vrachttarieven voor 2020 tot 2022 omdat de olieproductie stevig is teruggevallen door toedoen van de coronacrisis. Euronav zal in 2020 gemiddeld 53.400 dollar huur per dag opstrijken. Die tarieven zullen in 2021 en 2022 dalen naar respectievelijk 38.400 dollar en 37.500 dollar, verwacht Kepler. Daarmee is het beurshuis optimistischer dan de consensus.

Euronav blijft in de sector van het olievervoer evenwel de meest robuuste en koopwaardige speler, vindt het beurshuis, dat zijn koopadvies herhaalt.