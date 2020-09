Euronext Brussel: beurs zonder tech? Niet altijd pech!

De Bel20 is vrijdag de best presterende index in Europa.

De Brusselse beurs heeft voor één keer profijt van wat haar grootste manco is: de afwezigheid van techbedrijven.

Met de plotse sell-off op Nasdaq lijkt een bredere rotatie ingezet. Niet alleen techbedrijven maar ook andere coronawinnaars vallen ten prooi aan winstnemingen. Ook in Brussel is die wende duidelijk zichtbaar. Sofina , dat zich in mooi Antwerps de febbekak-holding van de Brusselse beurs mag noemen, kent zijn slechtste dag in vijf maanden nadat het in covidtijd driftig bleef doorinvesteren en stevig cashte op succesvolle participaties.

Banken zijn vrijdag dan weer all the rage. KBC en ING trekken in lijn met de hele Europese bankensector 3 procent hoger.

Dankzij het grote gewicht van financials is de Bel20 de primus in Europa. De graadmeter klimt 1,3 procent hoger naar 3.370 punten. Het gebeurt hoogst zelden dat de Brusselse beurs kan profiteren van wat haar grootste mankement is: een chronische schaarste aan techbedrijven.

Ook de chemiereus Solvay kent een topdag en onderbouwt de these dat beleggers, inzettend op een economisch herstel in V-vorm, weer verder durven te kijken dan technologische hipsteraandelen.

Brede markt

Nog iets wat hoogst zelden gebeurt: de onderpresteerder Ontex is de grootste stijger op de brede Brusselse beurs. De luierproducent rukt fors op na een koopadvies van KBC Securities.

Het beurshuis verhoogt het advies van 'houden' naar 'kopen'. Het koersdoel wordt opgetrokken naar 18 euro, goed voor een opwaarts potentieel van 68 procent. 'Het vertrouwen in het management van Ontex mag dan volledig zoek zijn, het recente aandeelhoudersactivisme geeft een broodnodige elektroshock', zegt analist Alan Vandenberghe. Enkele aandeelhouders, onder meer het hefboomfonds ENA en de Franse vermogensbeheerder CIAM, kloppen hard op tafel bij Ontex, wat resulteerde in een nieuwe voorzitter (ex-Henkel-topman Hans Van Bylen) en de exit van CEO Charles Bouaziz.

'Er zijn tal van katalysatoren om waarde naar boven te halen bij de luierproducent', zegt Vandenberghe, die enige accolades plaatst bij de timing van Ontex' herstel. 'De tijdslijn is onzeker, maar we denken dat het beter is om te vroeg te zijn dan te laat.'

Het luierbedrijf heeft nog 2 verkoopadviezen, van Credit Suisse en Morgan Stanley, tegenover 4 houd- en 8 koopadviezen.