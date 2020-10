Euronext Brussel: bier is goed voor het zog

Beleggers spenen zich aan AB InBev nu er een bierfan met aanzien opduikt. Maar de opstoot is te klein om de Bel20 een schuimkraag te bezorgen.

De Bel20 raakt woensdag niet uit de starblokken. Een vlakke start evolueert naar een verlies van 0,44 procent tegen het middaguur. De verrassende uithaal van Trump, die coronasteun voor de Amerikaanse economie rechtstreeks aan zijn herverkiezing koppelt, maakt beleggers voorzichtig.

Banken nemen gas terug na de opstoot van dinsdag en degraderen de Bel20 tot Europese hekkensluiter. De index kan daardoor niet meesurfen op de hernieuwde kooplust op zwaargewicht AB InBev . Na een prima beursdag dinsdag (+4,3%) trekt de bierreus opnieuw 2,5 procent hoger naar 49,9 euro na een koopadvies van Jefferies.

De huidige koers prijst amper herstel in voor de bierreus na het coronavirus en voelt daardoor overdreven negatief aan, oordeelt analist Edward Mundy, een toonaangevende stem in de opvolging van de drankensector. 'Het winnende momentum rond marktaandeel zorgt voor een goed steunpunt', argumenteert Mundy. 'In de afgelopen jaren is de concurrentie in bier wereldwijd toegenomen, gezien de lagere onderliggende volumegroei in de sector en minder voordeel van fusies en overnames, gezien de vergevorderde fase van de consolidatiecyclus', kadert de analist. 'Maar hoewel de concurrentie waarschijnlijk hevig zal blijven, moet een verbeterend marktaandeel in de vier belangrijkste markten, die goed zijn voor tweederde van de verkopen, dit probleem aanpakken en meer comfort bieden'.

Mundy geeft een koersdoel van 60 euro, goed voor 30 procent meerwaarde op de slotkoers van dinsdag. In zijn zogenaamde bull case prikt hij een koersdoel van 75 euro. 'Als de groei en schuldafbouw zichtbaar worden zien we 60 procent opwaarts potentieel'.

Naast AB InBev neemt Jefferies ook Heineken, Pernod en Diageo op in de koopselectie.

Brede markt

Op de brede markt sluit Xior een deal op de thuismarkt. Het verwerft een studentenresidentie in Elsene. De beursgenoteerde kotmadam betaalt 34 miljoen euro en realiseert een initieel huurrendement van 5,5 procent. Xior financiert het complex via de uitgifte van 657.539 aandelen tegen 51,53 euro per stuk. De verkoper heeft een huurgarantie van 100 procent gegeven voor de eerste drie jaar.

De verkoper gaat de ontvangen aandelen onmiddellijk verkopen via een private plaatsing bij grote beleggers. Bijgevolg wordt de handel in het aandeel voorlopig opgeschort.

Bpost breit een vervolg aan zijn topdag van dinsdag en gaat opnieuw 3 procent hoger. Het postbedrijf rukt op in het zog van PostNL dat een aantal koersdoelverhogingen krijgt in de nasleep van een sterke winstprognose en een dividendbelofte woensdag.

Asit Biotech krijgt van de Luikse ondernemingsrechtbank vier maand extra de tijd om een financieel reddingsplan voor te leggen aan zijn schuldeisers en geniet in tussentijd uitstel van betaling. Het biotechbedrijf zag zijn bestaansreden vorig jaar in november verdwijnen nadat was gebleken dat zijn voornaamste middel tegen graspollenallergie niet of nauwelijks werkt. Het werkt sindsdien aan een doorstart en zit in een WCO-procedure.