Euronext Brussel: bier naar de zee dragen

Banken maken een eind aan de Paasrally van de Bel20. Analisten twijfelen aan het nut van de dividendknip van AB InBev. Fagron slaat munt uit Covid-19.

Wat leek op een vervolg van de Paasrally van vorige week, mondt uit in een verliesdag voor de Brusselse beurs. De Bel20 ziet een openingswinst van 1,4 procent verdampen in een verlies van 0,8 procent naar 3.066 punten rond het middaguur. De sterk vertegenwoordigde bankaandelen zetten druk waardoor de Brusselse graadmeter slechter doet dan zijn Europese broertjes.

Bel20

Aan zwaargewicht AB InBev ligt het deze keer niet. De bierreus doorstond het nieuws dat het zijn dividend met de helft bijtrimt aanvankelijk aardig en koerste bij opening meer dan 3 procent hoger. Het enthousiasme bekoelde nadat analisten kanttekeningen plaatsten bij de ingreep.

'De timing verrast', stipt ING aan. Analist Reg Watson merkt op dat toen de brouwer vorige maand zijn winstprognose voor 2020 introk, de dividendprognose intact bleef. En ten tweede: 'AB InBev spaart met de dividendhalvering 1 miljard euro uit, wat relatief gezien klein is gelet op de 95 miljard dollar schulden'.

Watson vervolgt: 'Liquiditeit is geen probleem aangezien over de voorbije maanden via de krediet- en schuldenmarkten 20 miljard buffer opgebouwd heeft en ook nog eens zo'n 11 miljard dollar zal ontvangen uit de verkoop van de Australische dochter.

Daarom vindt de analist dat AB InBev hiermee water - of bier - naar de zee draagt. 'We zien de dividendknip als totaal overbodig en één die eerder laat vermoeden dat het operationeel een stuk slechter gaat dan de koers nu verrekent. Merk op dat AB InBev als enige in de sector de uitkering verlaagt.'

Rond de middag blijft er van de openingsspurt van AB InBev nog slechts 0,4 procent koerswinst over.

Ackermans en van Haaren staat onder druk nu het steeds meer duidelijk wordt dat diens participatie CFE in de hoek zit waar de klappen vallen. Degroof Petercam verwacht een winstval bij de bouw-en baggergroep van 70 (!) procent in 2020 en trimt daardoor na een eerdere koersdoelverlaging voor CFE, ook het koersdoel van AvH bij.

De holding levert 1 procent in. CFE zelf, dat een verkoopadvies van ABN Amro te verwerken krijgt, verliest 4 procent.

Brede markt

Fagron with the wind is het devies op de brede markt. De bereider van geneesmiddelen krijgt stevig rugwind dankzij een ronkende trading update. Het catalogiseert zichzelf steeds meer afgetekend bij de winnaars van de Covid-19-pandemie dankzij de toenemende vraag naar handgels, paracetamol en de malariamiddelen chloroquine en hydrocholoroquine die Fagron in Bornem produceert.

Het bedrijf kiest er evenwel voor om een slag om de arm te houden en het dividend met bijna de helft te verlagen van 0,15 euro naar 0,08 euro per aandeel. 'Deze nieuwe realiteit dwingt ons tot een zeer gedisciplineerde kapitaalallocatie', verklaart CEO Rafael Padilla.

Analisten reageren unisono positief: 'Een omzetgroei van deze grootorde is een knappe prestatie'. 'Vooral de sterke groei in Europa boezemt vertrouwen in na de recente zorgen over een vertraging in deze regio', stelt analiste Beatrice Allen van Berenberg. 'De sterke productmix en de weerbare vraag zouden de marges goed op peil moeten houden. Met een sterke kasstroom blijft Fagron goed gepositioneerd om te profiteren van de toenemende consolidatie in deze markt'. Berenberg herhaalt zijn koopadvies.

KBC Securities verhoogt zijn advies van houden naar kopen en spijkert het koersdoel licht bij van 19,5 naar 20,5.euro. 'De toeleveringsketen van Fagron is onaangetast in bijzonder uitdagende tijden', merkt analist Lenny Van Steenhuyse op. 'Maar er blijft weinig duidelijkheid over het hele plaatje. De vraag is of het deze positieve impact nog het hele jaar zal blijven voelen.'

Fagron stond kort na opening op 17 procent winst. Daar blijft rond lunchtijd nog 10 procent van over.

Nog een opmerkelijke stijger is Crescent . Het voormalige Option komt met nieuws over een smaenwerking met het Hasseltse bedrijf Clear Digital. De twee bundelen de krachten in enkele technologische toepassingen rond Covid-19. Ze zullen onder meer de bewegingspatronen van mensen in kaart brengen om zo eventuele inbreuken op de lockdownregels vast te stellen. Cr