Euronext Brussel: bierblues en botbreuken

De Brusselse sterrenkorf schippert tussen winst en verlies. In het midden van de handelsdag noteert de index op 0,3 procent verlies op 3.908 punten. Beleggers wachten vooral op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) en de uitslag van de Britse verkiezingen.

UCB meldt dat het Europees groen licht kreeg voor de commercialisatie van Evenity (romosozumab) voor de behandeling van vrouwen met postmenopauzale osteoporose. UCB kreeg al Amerikaanse markttoelating in april.

Degroof Petercam is enthousiast. Het wereldwijd verkooppotentieel van Evenity wordt sterk onderschat, zegt het beurshuis. De analistenconsensus gaat uit van een piekverkoop van 500 miljoen euro tegen 2024. 'We schatten dat Evenity tegen 2024 een blockbusterstatus van meer dan 1 miljard euro omzet kan bereiken.'

Heuglijk nieuws voor het Brusselse farmabedrijf, maar de markttoelating was verwacht en dus al netjes ingeprijsd. UCB wint 0,6 procent naar 71,72 euro.

Colruyt wordt door Jefferies bekeken daags na de analistenmeeting en het forse koersverlies. Het beurshuis waarschuwt voor 'nog te weinig ingecalculeerde' tegenwind, zoals stijgende lonen voor het personeel en de impact van de stakingsgolf in Frankrijk. De toegenomen concurrentie wordt in 2020 Colruyts belangrijkste gesel, herhaalt de analist, nu het Nederlandse Jumbo als prijsbreker in de markt komt en Carrefour de prijzen van 1.000 producten heeft verlaagd. Colruyt herstelt niet van de klap van woensdag. Het diept het verlies uit: -0,8 procent naar 45,62 euro.