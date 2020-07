Euronext Brussel: biotech als surrogaat voor echte tech

De Bel20 wint maar minnetjes in vergelijking met de rest van Europa. De reden is een oud zeer: een gebrek aan tech. Biotech wordt ingekocht als ersatz.

Barco , één van de weinige vertegenwoordigers van de Brusselse technoscene, trekt eveneens gezwind hoger daags voor zijn kwartaalrapport. De Kortrijkse specialist in scherm- en projectietechnologie trekt 3 procent hoger. De handel in de aanloop naar de cijfers is koortsachtig: dinsdag was Barco nog de hekkensluiter met een verlies van 4 procent.

Brede markt

Een bijkomende reden voor het enthousiasme vindt Berenberg in de nieuwe steunregels in het Verenigd Koninkrijk voor woningisolatie. Vanaf september kunnen Britten rekenen op een premie om hun woningen beter te isoleren waardoor ze twee derde van de kost kunnen terugvorderen. De Britse overheid trekt daarvoor 2 miljard pond uit. 'Dat is zeer gunstig voor Recticel dat een kwart van zijn isolatie-omzet in het Verenigd Koninkrijk draait', zegt analist Christoph Greulich. 'Ook de green deal die in Europa op tafel ligt, kan in andere lidstaten soortgelijke maatregelen triggeren', klinkt het.