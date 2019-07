Euronext Brussel: biotech boven

De biotechwaarden maken in Brussel het mooie weer. De verkoop van Galapagos’ reumamiddel op de belangrijke Amerikaanse markt komt een stuk dichterbij. AB InBev brengt over twee weken zijn Aziatische activiteiten naar de beurs van Hongkong.

De Europese beurzen openden licht hoger, maar noteren omstreeks 12.30 uur vlak. De euforie over de hervatting van de Amerikaans-Chinese handelsbesprekingen is al snel weggeëbd. Dat Washington de lijst met taxeerbare Europese producten in het kader van zijn klacht bij de Wereldhandelsorganisatie tegen de subsidiëring van Airbus heeft uitgebreid, maakt beleggers onzeker.

Euronext Brussel houdt beter stand met een winst van 0,4 procent tot 3.591 punten voor de Bel20. Solvay (-1,6%) en ING (-1%) staan op de rem. In de sterindex laten twee aandelen zich positief opmerken: Galapagos en AB InBev.

’s Werelds grootste bierbrouwer gaat 1,3 procent hoger tot 79,32 euro. De beursgang van de Aziatische activiteiten van AB InBev - officieel van Budweiser Brewing Company APAC - is volgens diverse media over een goede twee weken gepland. Bij de beursintroductie zouden 1,63 miljard aandelen worden verkocht. De prijsvork is vastgelegd op 40 tot 47 Hongkong-dollar, wat het bedrijf tussen 54 en 64 miljard dollar waardeert. Als alles goed gaat, vindt de eerste notering op 19 juli plaats.

Volgens analist Wim Hoste van KBC Securities waardeert de prijsvork de Aziatische dochter op 20 tot 23 keer de brutobedrijfswinst (ebitda), wat hoger is dan hij had verwacht. Hij rekende tot dusver op 18 keer. Als de beursgang een succes wordt, zou dit niet alleen een lokaal platform creëren om overnames te doen, maar ook de schuldgraad (nettoschuld/ebitda) van AB InBev die eind vorig jaar 4,6x bedroeg, met 0,4 punt verlagen. Hoste blijft bij zijn koopadvies en koersdoel van 105 euro.

Filgotinib

Galapagos veert 5,6 procent op en bereikt met 121 euro een nieuwe recordkoers. Gilead Sciences, de partner van Galapagos voor filgotinib, wil nog dit jaar een goedkeuring aanvragen om het kandidaat-geneesmiddel in de Verenigde Staten op de markt te mogen brengen. Dat is mogelijk geworden na een gesprek met de Amerikaanse gezondheidswaakhond FDA.

Er was wat ongerustheid over de impact van filgotinib op de spermaproductie. De Europese toezichthouders lagen niet wakker van het kleine risico. De FDA daarentegen wou een aparte studie naar de impact van filgotinib op de mannelijke vruchtbaarheid. Die zogeheten Manta-studie loopt nog, maar Galapagos en Gilead hoeven niet op de definitieve resultaten te wachten om filgotinib aan te melden bij de toezichthouder.

De biotechanalisten van KBC Securities, Sandra Cauwenberghs en Lenny Van Steenhuyse, verwachten de eerste, bescheiden verkopen van filgotinib in de VS tegen eind 2020, tenminste als alles naar wens loopt. Omdat ze tot dusver pas op 2021 rekenden voor de eerste Amerikaanse verkopen van filgotinib, hebben ze hun model wat aangepast. De royalty’s op de door Gilead gerealiseerde verkopen zouden nu iets vroeger kunnen binnenstromen. Hun koersdoel voor Galapagos stijgt van 124 naar 128 euro. Hun advies blijft ‘kopen’.

Update

Twee andere biotechaandelen zitten ook in de kopgroep. Oxurion doet er na sprong van 14 procent van maandag nog eens 5,5 procent bij tot 4,59 euro. De resultaten van een fase 1-onderzoek met het potentiële geneesmiddel THR-149 om diabetische maculair oedeem te behandelen zijn veelbelovend.

Celyad schiet 9,7 procent hoger tot 11,78 euro. Het bedrijf uit Mont-Saint-Guibert kwam met een strategische update over de in ontwikkeling zijnde immunotherapieën om leukemie te behandelen. Celyad heeft zijn CAR-T-platform aangepast om de performantie van de immunotherapie te verhogen en ook een nieuw protocol voor een gewijzigd productieproces (OptimAb) ingediend. De Amerikaanse gezondheidswaakhond FDA heeft daarnaast de aanvraag van Celyad aanvaard om in de VS klinische onderzoeken te starten met het nieuwe immunotherapiemiddel CYAD-02. Celyad geeft deze namiddag meer toelichting tijdens een conference call.

Sandra Cauwenberghs en Lenny Van Steenhuyse, de biotechanalisten van KBC Securities, gaan de investeringscasus van Celyad herbekijken. Tot dusver hadden zij een koopadvies en een koersdoel van 33 euro.

De update van Celyad brengt duidelijkheid in het gewijzigde tijdpad voor het immunotherapieprogramma om bloedkanker te behandelen, vinden ze. ‘Gezien de ernst van de toestand waarin deze kankerpatiënten zitten, is het duidelijk dat het geen eenvoudige onderneming is om een veilige, performante behandelingsoplossing te ontwikkelen’, merken de analisten op.

LNG-terminal

Ook Fluxys Belgium gaat de goede kant op, met een koerswinst van 2,6 procent tot 27,20 euro. De Belgische energieregulator CREG heeft de voorstellen van Fluxys Belgium goedgekeurd voor het boeken van slots om schepen te lossen en hun lading op te slaan op de LNG-terminal in Zeebrugge.

Dat maakt de weg vrij voor Fluxys LNG om voor de terminal nieuwe langetermijncontracten te sluiten tot in 2044, wat meteen visibiliteit biedt op een stabiel rendement van de LNG-terminal. ‘De goedkeuring van de CREG maakt het ons mogelijk om de bindende interesse van de markt om te zetten in nieuwe langetermijncontracten met een waarde van ongeveer 1 miljard euro’, reageerde CEO Pascal De Buck in een persbericht.