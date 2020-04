Euronext Brussel: braderij van bank, bier en balatum

De Bel20 krijgt bovengemiddeld klappen nu beleggers weer in risk-offmodus gaan. AB InBev, KBC en ING staan in de vuurlinie. Op de brede markt worstelt Balta met zijn schuldverplichtingen.

Een tegenvallend testresultaat van Gileads beloftevolle middel remdesivir tegen corona, zet beleggers met de voeten op de grond. Een recordduik van het ondernemersvertrouwen in Duitsland voedt de risico-aversie. De Brusselse beurs kent vrijdag zijn slechtste dag van de week. De Bel20 geeft 1,6 procent prijs en doet daarmee slechter dan andere Europese indexen die hun openingsverliezen grotendeels wergwerken tegen het middaguur.

Bel20

Drie zwaargewichten, samen goed voor 36 procent van de index, trekken de Brusselse graadmeter lager. AB InBev geeft 2,2 procent prijs, KBC en ING respectievelijk 2,3 en 4,5 procent. Het drietal blijft in de vuurlinie staan in de huidige beursmalaise. Sinds de start van het jaar van zag KBC een derde van zijn beurswaarde verdampen, AB InBev (-46%) en ING (-56%) kregen nog veel zwaardere klappen. De banken staan negatief in de aandacht nu duidelijk wordt dat kredietnemers worstelen met hun aflossingen.

Brede markt

Balta is de scherpste daler in Brussel. De tapijt- en vinylproducent gaat 12 procent lager na een stevige coronawaarschuwing in zijn jaarverslag. Een opmerkzame analist bij ING las in het verslag dat Balta worstelt met een schuldconvenant. De tapijtproducent kan mogelijk de afspraak met de banken dat de schulden niet hoger mogen liggen dan 6,5x de aangepaste winst niet honereren. Het management onderhandelt met de banken en heeft vertrouwen op een goede afloop.

Balta opende 4 procent lager en zag dat verlies na publicatie van het nieuws in onze liveblog uitdijen naar 12 procent.

Mithra kan wel de voeten droog houden. De specialist in anticonceptiemiddelen verzekert zich van een financieringsovereenkomst van 50 miljoen euro met het Amerikaanse investeringsfonds LDA Capital. Die heeft een ingewikkelde structuur, in de vorm van een putoptieprogramma waarbij Mithra nieuwe aandelen aan LDA Capital uitgeeft. De omvang wordt onder andere bepaald op basis van de handelsvolumes en de gemiddelde aandelenkoers.

Mithra geeft ook warranten uit aan LDA die drie jaar lang in 690.000 nieuwe aandelen kunnen worden omgezet tegen 27 euro per stuk. LDA heeft toegezegd dat het zijn belang in Mithra onder 4,9 procent zal houden. Eind 2019 had Mithra nog maar 49,7 miljoen euro in de kassa, tegenover 73 miljoen euro operationele kosten per jaar. 'Deze deal verschaft ons in dit cruciale jaar de nodige financiële flexibiliteit', meldt het farmabedrijf.

KBC Securities juicht de operatie toe, gezien ze Mithra al minstens zal toelaten 2020 te overbruggen. Andere, bijkomende financieringen zijn niet uitgesloten. Het beurshuis blijft bij zijn koopadvies en koersdoel van 33,50 euro.

Mithra wint 2,8 procent.

Euronext mag van KBCS een stapje hoger van 'opbouwen' naar 'kopen'. Het koersdoel stijgt naar 85 euro. Donderdagavond kondigde de beursuitbater de overname aan van het Deense settlementhuis VP Securities. De operatie kost Euronext 150 miljoen euro.

'Deze deal verdubbelt de activiteiten van Euronext in settlement. De groep bezit al VPS in Noorwegen en Interbolsa in Portugal. Bovendien zorgt het voor een betere spreiding van de omzetmix en geografische aanwezigheid', jubelt analist Thomas Couvreur.

Euronext wint 2,6 procent.

CFE wordt door KBC Securities lager gespijkerd op 'bijkopen' in plaats van 'kopen'. Volgens analist Bart Cuypers is het meer en meer waarschijnlijk dat de groei in offshore windenergie zal vertragen, een markt waar CFE actief is via volle dochter DEME.