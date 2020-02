Euronext Brussel: bruisend Barco | bekaaid Bekaert

Barco Demetra is deel van Barco's snelgroeiende gezondheidstak. Die was in de eerst helft van vorig jaar goed voor 128 miljoen euro, ongeveer een kwart van het totaal van 496 miljoen euro.

'De impact van Demetra op het totaalresultaat is eerder gering. Maar het toont wel aan dat Barco groei-initiatieven neemt in de gezondheidstak.', zegt Degroof Petercam.

Het beurshuis ziet Barco ook als een van de potentiële winnaars van het coronavirus. 'Omdat mensen meer moeten telewerken, komt er meer nood aan videoconferencing, een markt waar Barco met zijn Clickshare-platform sterk op inspeelt', zegt analist Stefaan Genoe.

Barco wint 2,9 procent naar 234 euro.

Ook Cofinimmo kaapt aandacht weg binnen de Brusselse graadmeter. De Amerikaanse vermogensreus maakt een boch van 180 graden over de vastgoedvennootschap. Analiste Vanessa Guy verhoogt het advies met twee trappen tegelijk van 'verkopen' naar 'kopen'. Het koersdoel ligt op 155 euro, goed voor een opwaarts potentieel van 9 procent.

Cofinimmo wint 1,83 procent naar 144,80 euro.

Brede markt

Bekaert is kop van jut na een verkoopadvies van Kepler Cheuvreux. De staalgroep ziet daarmee zijn nieuwtje over een nieuwe joint-venture in Colombia volledig overschaduwd.

'De markt is veel te optimistisch over Bekaerts marktpositie', zegt het rapport met de scherpe titel 'Set Up for Disappointment'. De verkoop mag dan zijn toegenomen, Bekaert worstelt met de winstgevendheid, merkt de analist op. Veranderingen in de productmix en het stockbeheer, het gebrek aan een sterke prijszetting en de toegenomen concurrentie zijn een aantal onderliggende struikelblokken, stipt Kepler aan.

'Bekaert pakt die hinderpalen aan, maar het is te vroeg om van een positief resultaat te spreken.' Het beurshuis verlaagt zijn winstverwachting met 10 tot 20 procent. Kepler is daarmee een stuk negatiever dan andere beurshuizen. De verwachting komt 10 procent onder de consensus uit.

Het advies gaat van houden naar verkopen bij een koersdoel van 20 euro. Bekaert duikt 4 procent lager.