Euronext Brussel: chipsleed en verwende aandeelhouders

De Brusselse beurs presteert woensdag beter dan de rest van Europa en dat is vooral aan Aperam en ING te danken. Melexis krijgt een grondige bolwassing na het uitsturen van een omzet- en winstalarm.

De Europese beurzen laten omstreeks 14 uur lichte verliescijfers optekenen. De voorzichtige toon die autobouwer Daimler aanslaat in zijn vooruitblik, wakkert opnieuw de ongerustheid over de wereldhandel aan. De sterk gedaalde Duitse fabrieksorders zijn eveneens een bron van zorgen.

Euronext Brussel trekt zich daar ogenschijnlijk niets van aan. De Bel20 noteert 0,5 procent hoger op 3.577 punten. De winst is echter vooral het werk van twee sterk stijgende aandelen: ING en Aperam. Duidelijke verliezen zijn er in de (bio)farmasector: UCB zakt 1,7 procent en Galapagos 1,3 procent.

ING Groep veert 5,6 procent op tot 11,01 euro. De grootste financiële groep van Nederland, die ook in België nadrukkelijk aanwezig is, presteerde in het vierde kwartaal beter dan verwacht. De onderliggende winst voor belastingen steeg tot 1,69 miljard euro, duidelijk meer dan de 1,57 miljard waar analisten volgens Reuters op rekenden. De winsttoename is te danken aan hogere rente-inkomsten en commissies.

Over heel 2018 kunnen aandeelhouders rekenen op een totaal dividend van 0,68 euro per aandeel, 1 cent meer dan over 2017, en dat ondanks de boete van 775 miljoen euro die ING aan de Nederlandse staat moest betalen voor zijn betrokkenheid bij witwasserij. ING stelt ook een geleidelijke stijging van het dividend in het vooruitzicht.

Bart Jooris van Degroof Petercam laat wel een kritische noot horen. De kwaliteit van de vierdekwartaalresultaten is niet je dat en hij vindt het dividend ook aan de conservatieve kant. Hij gaat zijn advies (houden) en koersdoel (10 euro) herbekijken.

Roestvrij

Aperam heeft een moeilijk jaar achter de rug door de Amerikaans-Chinese handelsoorlog, waardoor Aziatische producenten van roestvrij staal nu hun overschotten in Europa dumpen. In het vierde kwartaal steeg de omzet weliswaar met 4 procent, maar de bedrijfswinst zakte met een tiende. Aperam legt zijn aandeelhouders echter dubbel in de watten: met een 14 procent hoger dividend van 1,75 euro per aandeel en een aandeleninkoopprogramma van 100 miljoen euro, samen goed voor 240 miljoen euro. Het aandeel schiet 6,1 procent hoger naar 28,51 euro.

ING-analist Stijn Demeester waarschuwt echter voor 2019. Hij denkt dat de consensusverwachting voor de brutobedrijfswinst, die nu nog op 473 miljoen euro staat, te hoog is en zal dalen. Het eerste halfjaar van 2018 biedt een sterke vergelijkingsbasis en het is onduidelijk hoe de Europese maatregelen om de instroom van inoxproducten af te remmen, zullen uitdraaien.

5G

De veiling van de 5G-licenties zal hoogstwaarschijnlijk niet meer voor dit jaar zijn. De federale regering en de deelstaten geraakten er niet uit hoe ze de 680 miljoen euro verwachte inkomsten onder elkaar moeten verdelen.

Daardoor raken de nodige aanpassingen aan de telecomwet niet meer voor de verkiezingen door het parlement. Door de verkiezingen en de regeringsformatie die daarop volgt, zal de veiling waarschijnlijk pas volgend jaar kunnen plaatsvinden.

Beleggers in Telenet (+1,4%), Proximus (onveranderd) en Orange Belgium (+0,4%) vinden dat een goede zaak omdat een mogelijke vierde mobiele speler zo pas later ons land kan binnenkomen. Hun inkomsten en marges zijn dus wat langer beschermd.

Autochips

Melexis koppelde dinsdagavond aan beter dan verwachte vierdekwartaalcijfers erg teleurstellende vooruitzichten. Voor het eerst in tien jaar zal de omzet in 2019 niet stijgen. Als belangrijke toeleveraar aan de autosector wordt de chipmaker hard getroffen door de onzekere economische situatie en de wereldwijde handelsspanningen. Daardoor gaan de klanten van Melexis voorzichtiger om met hun voorraadniveaus. Samen met de omzet zal ook de winst dit jaar dalen. Melexis verwacht een brutomarge van circa 43 procent, waar dat in 2018 nog 45,9 procent was. Het aandeel maakt een duik van 6,8 procent tot 54,75 euro.

Guy Sips van KBC Securities verlaagt zijn koersdoel van 85 tot 70 euro maar behoudt zijn koopadvies. De analist heeft zijn model aangepast en rekent nu voor heel 2019 nog op een omzet van 560 miljoen euro, een brutowinstmarge van 43,6 procent en een operationele winstmarge van 19,3 procent.

Bij Degroof Petercam gaat Michael Roeg zijn ramingen herzien. Hij denkt dat de consensus zal volgen. Zijn koopadvies blijft overeind, maar het koersdoel van 90 euro gaat de analist herbekijken.

Op de beurs van Parijs duikt X-Fab 7,5 procent lager naar 4,715 euro. Het zusterbedrijf van Melexis deelt in de brokken na de sombere vooruitzichten van die laatste. Het beurshuis Credit Suisse handhaaft zijn verkoopadvies en knikt het koersdoel stevig bij, van 4,10 naar 3,20 euro.

Analist Achal Santania stipt aan dat Melexis veruit de belangrijkste klant van X-Fab is, goed voor zo'n 35 procent van de verkopen van de chipbakker. Bijgevolg verlaagt hij zijn verwachting voor de omzet in 2019 met 5 procent. Dat heeft zware gevolgen lager op de resultatenrekening, aangezien de prognose voor de bedrijfswinst in één trek met 44 procent zakt. De prognose voor de winst per aandeel halveert, van 0,28 naar 0,14 euro. Met andere woorden: op basis van die sombere prognose noteert X-Fab tegen 34 keer de verwachte winst nog steeds niet goedkoop.

CEO Rudi De Winter legde vorig jaar in een interview met het VFB-ledenblad Beste Belegger uit dat X-Fab veel vaste kosten heeft in vergelijking met Melexis. Dat vertaalt zich in een kostenhefboom die in twee richtingen werkt, in 2019 dus in de verkeerde richting.

Koekjes