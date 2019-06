Euronext Brussel: chipzorgen sleuren Melexis mee

De toenemende spanningen in de wereld wegen op de Europese beurzen. In Brussel zet de omzetwaarschuwing van Broadcom druk op Melexis. De notering van Elia is opgeschort in het kader van de lopende kapitaaloperatie.

De oplopende spanningen in het Midden-Oosten en de onzekerheid rond de Amerikaans-Chinese handelsoorlog vertalen zich in dalende beurzen in Europa. Het oude continent zit bovendien nog met enkele andere onzekerheden opgescheept: de kans neemt toe dat de Britten zonder deal uit de Europese Unie stappen en het is onduidelijk hoe hard Italië het met zijn begrotingsplannen gaat spelen. Beleggers stappen uit aandelen en gaan schuilen in veilige havens zoals overheidsobligaties of goud.

Omstreeks 12.20 uur zakt de Bel20 0,9 procent tot 3.460 punten. Slechts twee aandelen kunnen verlies vermijden. Zelfs een defensieve waarde als UCB zakt licht, met 0,1 procent tot 69,94 euro. UCB maakte op een reumatologiecongres in Madrid nieuwe fase 2-resultaten bekend van het potentiële geneesmiddel bimekizumab voor de behandeling van spondylitis ankylopoetica (AS). Daaruit bleek dat het middel de pijn verminderde en patiënten beweeglijker werden en zich beter voelden.

Sterkste dalers in de Bel20 zijn AB InBev (-2%), Telenet (-2%) en Umicore (-2,1%).

Proximus weet het verlies te beperken tot 0,5 procent op 26,35 euro. Proximus lanceerde donderdag enkele nieuwe producten, o.m. het videoplatform Proximus Pickx, een nieuwe decoder en cloud gaming. ‘De nieuwe producten en diensten bieden een waaier van innovatieve oplossingen waarvan we geloven dat ze nieuwe abonnees kunnen lokken’, meent Ruben Devos van KBC Securities. Hij merkt op dat de merkvernieuwing de eerste is sinds in 2014 de bedrijfsnaam Belgacom veranderde in Proximus. Zijn advies blijft ‘houden’, zijn koersdoel 28 euro.

Nederland en Luxemburg

Nog in de Bel20 zakt Cofinimmo 0,5 procent tot 113,40 euro. Donderdag nabeurs meldde het vastgoedbedrijf 22 miljoen euro op tafel te leggen voor het zorgcomplex Nebo in Den Haag. Het uit 2004 daterend complex biedt plaats aan 115 dementerende en zorgbehoevende ouderen en wordt uitgebaat door Saffier, een nieuwe partner voor Cofinimmo. Het initieel brutorendement bedraagt 5 procent. Met deze acquisitie groeit de Nederlandse zorgvastgoedportefeuille van Cofinimmo aan tot bijna 240 miljoen euro.

De vastgoedanalisten van KBC Securities hadden de verdere expansie in Nederland verwacht, maar wijzen wel op de sterk dalende rendementen. Een bruto rendement van 5 procent vinden zij het minimum voor bestaande en reeds opbrengende activa. Zij handhaven hun koopadvies en koersdoel van 120 euro.

Het lage rendement is ook Pieter Runneboom van ING opgevallen. ‘Wij geloven dat de locatie en het residentiële karakter van het gebouw compensatie bieden voor het lage rendement van 5 procent’, klinkt het. Nebo ligt inderdaad in de dure wijk Benoordenhout. De analist heeft een houden-advies en een koersdoel van 114 euro voor Cofinimmo.

Immobel (-1,3%, 59,20 euro) kondigde donderdag liefst vier transacties aan in Luxemburg, maar noemde geen bedragen. Het gaat om gronden aan de rue de Hollerich waar een nieuw residentieel huizenblok is gepland, 1,5 hectare grond op de Kirchberg in de nieuwe duurzame wijk Laangfur, het residentiële Mamer-project net buiten Luxemburg-stad en het 5.700 m² grote kantoorgebouw Thomas in Luxemburg-Strassen. Alexander Makar en Jan Opdecam van KBC Securities juichen de expansie in de Luxemburgse regio toe. ‘Een liquide en efficiënte investeringsmarkt’, luidt het. Ze laten hun advies op ‘bijkopen’ staan en hun koersdoel op 63 euro.

Omzetwaarschuwing Broadcom

Op de brede markt springt Melexis in het oog. De ontwerper en verkoper van chips en sensoren, voornamelijk voor auto’s, wordt meegesleurd door de koude wind die vandaag over de hele halfgeleidersector waait. De verliezen zijn het gevolg van de stevige omzetwaarschuwing die Broadcom na het slot van Wall Street uitstuurde. De Amerikaanse chipproducent verlaagde zijn omzetprognose voor het hele jaar met 2 miljard dollar tot 22,50 miljard dollar. Het bedrijf uit San Jose, California legt de schuld bij een brede daling van de vraag als gevolg van de aanhoudende geopolitieke onzekerheid en bij de impact van de exportbeperkingen die de VS Huawei Technologies hebben opgelegd. Melexis zakt 4,6 procent tot 59,90 euro.

De notering van Elia is opgeschort. Donderdag liep de inschrijvingsoperatie af voor de kapitaalverhoging met voorkeurrecht. De beheerder van hoogspanningsnetwerken in België en Duitsland liet weten dat in ingeschreven op op 7.030.981 nieuwe aandelen. Dat stemt overeen met 92,17 procent van het aanbod. De voorkeurrechten die niet werden uitgeoefend, worden vandaag als scrips verkocht aan institutionelen. Zolang die operatie loopt, is er geen notering van het aandeel.