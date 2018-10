Euronext Brussel: connectie binnenkort verbroken

Dankzij een inschikkelijker houding van de Italiaanse regering gaat ook Euronext Brussel hoger. Connect Group wordt ruim een derde meer waard nu grootaandeelhouder Huub Baaren een beursexit plant.

De Europese beurzen gaan zowat een half procent hoger. De krant Corriere della Sera schreef vandaag dat de Italiaanse regering er naar zou streven het begrotingstekort in 2020 te beperken tot 2,2 procent en in 2021 tot 2 procent. Daarmee zou ze de Europese Commissie wat tegemoet komen. Vicepremier Luigi di Maio bevestigde intussen dat er binnen de regering discussies zijn gevoerd over manieren om het begrotingstekort te verlagen. De Italiaanse rente valt een zestal basispunten terug. Duitsland viert vandaag de nationale feestdag en er is geen beurshandel in Frankfurt.

Euronext Brussel presteert beter dan de gemiddelde Europese beurs. De Bel20 stijgt 0,9 procent tot 3.735 punten. Dat is vooral aan KBC en AB InBev te danken. KBC spint net als andere bankwaarden garen bij de lagere Italiaanse rente en gaat 1,5 procent hoger tot 65,06 euro. AB InBev had recent te lijden onder de moeilijke toestand in veel groeimarkten – en onder de daaropvolgende prognoseverlagingen van analisten – en herstelt wat: er komt 2 procent bij tot 75,67 euro.

Sterkste stijger in de index is Telenet. De telecom- en mediagroep noteerde dinsdag zonder het recht op het superdividend van 5,30 euro per aandeel. Zonder dat recht ging het toen 2,8 procent hoger en vandaag komt er nog eens 2,8 procent bij tot 44,22 euro. Een koersdoelverlaging van 46 tot 41 euro bij Exane BNP Paribas heeft geen impact.

Ageas (+0,4%, 46,48 euro) houdt stand ondanks nieuwe kopzorgen rond zijn Fortis-verleden. Dit keer draait het rond verplicht converteerbare obligaties – MCS’en – die in 2007 door Fortis werden uitgegeven en grotendeels werden opgekocht door drie Amerikaanse fondsen. Die verzetten zich al jaren tegen de conversie van de MSC-obligaties in aandelen Ageas van eind 2010. Ze willen de omzetting laten vernietigen en starten een nieuwe rechtszaak voor het hof van beroep van Brussel. Ze eisen een voorlopige schadevergoeding van 350 miljoen euro.

Analist Bart Jooris van Degroof Petercam maakt zich niet te veel zorgen. Hij nam contact op met Ageas en ze waren er vrij gerust in dat ze de zaak zouden winnen, aangezien de conversie voorzien was in de uitgiftevoorwaarden. Jooris blijft bij ‘houden’ en een koersdoel van 45,5 euro.

Overnamebod

Connect Group springt 35,1 procent hoger tot 1,54 euro. Grootaandeelhouder Huub Baren lanceert een overnamebod op de aandelen Connect die hij nog niet in handen heeft. Hij doet dat via zijn vennootschap IPTE en tegen 1,60 euro per aandeel. Tegenover de slotkoers van dinsdag betekent dat een premie van 40,4 procent.

Dat Baren vroeg of laat de onderaannemer van de IT-sector van de beurs zou proberen halen, stond in de sterren geschreven. Hij kocht geregeld aandelen Connect bij, en hijzelf en IPTE bezaten samen al 83,83 procent van de aandelen. Om de resterende 16,17 procent in handen te krijgen moet hij ‘slechts’ 6,9 miljoen euro ophoesten. Om het bod te laten slagen moet hij minstens 95 procent van de aandelen zien te verwerven.

De notering van Connect Group werd kort voor de opening van de beurs opgeschort omdat de informatie over het bod onvoldoende was verspreid. Zo was er om 9 uur nog niets van te merken op de website van Connect zelf. Dat werd rechtgezet en om 11 uur kon de handel eindelijk van start gaan.

Palmolie

Degroof Petercam heeft zijn winstramingen voor de plantageholding Sipef (+0,4%, 53,70 euro) verlaagd omdat de palmolieprijs blijft dalen. 'In tegenstelling tot wat wij hadden verwacht, toont de palmolieprijs nog geen tekenen van herstel', schrijft analist Frank Claassen. De voorbije weken is prijs verder gedaald tot onder 550 dollar per ton, een stuk minder dan de gemiddelde prijs in de eerste jaarhelft (meer dan 650 dollar) en in de tweede jaarhelft van 2017 (meer dan 690 dollar).

Voor de verdere daling zijn er verscheidene oorzaken. De onzekerheid die de wereldwijde handelsoorlog heeft veroorzaakt, heeft druk gezet op de prijs van soja-olie en palmolie deelt in de klappen. Voorts is er momenteel heel veel palmolie op de markt en heeft de vraag te lijden onder de onverwachte invoertaks van 100 dollar per ton die India heeft ingevoerd. Indonesië heeft besloten 20 procent biodiesel te mengen, wat voor extra vraag naar palmolie zou moeten zorgen, maar dit heeft nog niet veel impact gehad.

Sipef heeft de gewoonte een aanzienlijk deel van zijn palmolievolumes op voorhand te verkopen. Dat neemt niet weg dat een deel van de productie toch tegen de huidige lagere prijzen zal moeten worden verkocht. Aan de productiezijde loopt wel alles naar wens: Claassen verwacht dat Sipef de geplande volumegroei van 9 procent zal halen.

Hij heeft zijn prognose voor de nettowinst over 2018 verlaagd van 40 tot 36 miljoen dollar en die voor 2019 van 48 tot 40 miljoen dollar, omdat de lagere prijsomgeving voor palmolie ook volgend jaar nog voelbaar zal zijn.

Op middellange termijn verwacht hij beterschap voor palmolieprijzen. De wereldwijde vraag groeit met 4 à 5 procent per jaar en de productie zal dit niet kunnen volgen omdat te weinig nieuwe gronden beschikbaar zijn. Hij behoudt zijn 'houden'-advies voor Sipef maar verlaagt zijn koersdoel van 60 tot 56 euro.