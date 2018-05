Euronext Brussel: coupon Ageas weegt, biotech boven

De onrust rond de toestand in Italië is ook voelbaar in Brussel. Op een lagere beurs trekken Genkyotex, Celyad en Mithra de kop. Ageas noteert ex dividend en dat zet extra druk op de Bel20.

De Europese beurzen reageerden aanvankelijk opgelucht op het nieuws dat Italië voorlopig geen populistische regering krijgt. De keuze van een euroscepticus als minister van Financiën was onaanvaardbaar voor president Mattarella, waarop eerste minister in spe Conte de handdoek gooide.

Er komt nu een interimregering, maar de sfeer in het belangrijke euroland dat Italië is, is bits. De winsten in Europa hebben plaatsgemaakt voor gemiddeld 0,4 procent verlies. De beurs van Milaan zakt ongeveer 2 procent weg.

In Brussel noteert de Bel20 omstreeks 12.45 uur 0,4 procent lager op 3.841 punten. Ongeveer twee derde van de aandelen noteert met verlies. De financiële aandelen staan vooral op de rem. ING en KBC zakken beide 0,5 procent. Het renteverschil tussen de Bund en het Italiaans tienjarig staatspapier loopt sterk op.

De grootste impact heeft Ageas. Het aandeel noteert zonder het recht op het dividend en dat is bruto 2,10 euro waard. Het koersverlies in absolute termen is met 2,61 euro nog iets groter. Dat betekent dat de verzekeraar effectief pluimen laat.

Zwaargewicht Engie zakt 0,2 procent tot 13,92 euro. De Tijd schreef zaterdag dat minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) niet kan leven met de voorstellen van Engie voor de herstructurering van Electrabel. Het lijkt er sterk op dat de Franse groep Engie haar Belgische dochter aan het uitkleden is en zoveel mogelijk wil ontkomen aan haar verplichtingen rond de toekomstige ontmanteling van haar kerncentrales in Doel en Tihange. Marghem heeft Engie ook laten weten dat België geen aandeelhouder wil worden van ‘een nieuw Electrabel’.

Psoriasis

UCB (+0,2%, 66,36 euro) reageert voorzichtig positief op goed nieuws voor Cimzia, een van de topmedicijnen van de Belgische farmagroep. De Amerikaanse gezondheidsautoriteit FDA heeft Cimzia goedgekeurd voor een nieuwe toepassing: matige tot ernstige psoriasis vulgaris bij volwassenen. Psoriasis vulgaris is de meest voorkomende vorm van psoriasis. De goedkeuring volgt op goede Fase 3-resultaten voor Cimzia bij psoriasis-patiënten en is een belangrijke doorbraak voor UCB, dat hiermee zijn intrede maakt in de immuno-dermatologie. Het middel wordt toegediend via onderhuidse injecties.

De uitbreiding van het toepassingsveld van Cimzia – dat onlangs ook al toegelaten werd bij zwangere vrouwen en tijdens borstvoeding – zal ‘bijkomende verkopen in de VS’ mogelijk maken die een tegengewicht zullen vormen voor een door concurrentie dalende verkoop, merken de biofarma-analisten van KBC Securities op. Zij blijven bij hun koopadvies en koersdoel van 75 euro.

Longkanker

Mithra veert 6,9 procent op tot 34 euro na vier neerwaartse dagen. Het Luikse farmabedrijf dat zich toelegt op geneesmiddelen voor vrouwen en waarvan Marc Coucke een van de grote aandeelhouders is, liet weten dat de lancering van de vaginale contraceptiering Myring op de Amerikaanse markt op schema zit. Mithra heeft voor de toekomstige verkoop in de VS een akkoord gesloten met Mayne Pharma. Die heeft nu in de VS een verkorte aanvraag (ANDA of 'abbreviated new drug application') ingediend. De FDA zal zoals voorzien in het tweede kwartaal een bezoek brengen aan de productiesite van Mithra. De goedkeuring zelf zou er al in het vierde kwartaal kunnen komen. Het aandeel wint procent tot euro.

De EGFR Mutatie Test van Biocartis (+0,2%, 12,58 euro), die draait op het minilabo Idylla, blijkt in staat om longkankerstalen die geen resultaat hadden gegeven bij een NGS-onderzoek (next generation sequencing), toch in 80 procent van de gevallen te screenen. Bij gevorderde longkanker, wanneer de gezondheidstoestand van een patiënt snel achteruitgaat, kan dit erg belangrijk zijn om snel behandelingsbeslissingen te kunnen nemen. De desbetreffende studie werd uitgevoerd door specialisten in Napels en Milaan en verscheen in het 'Journal of Clinical Pathology'.

Het testen van longkanker, wereldwijd de meest voorkomende kanker, is moeilijk omdat veelal maar een beperkte hoeveelheid longkankerstaal beschikbaar is. Dit leidt vaak tot falende testresultaten. De Idylla-test kan het echter stellen met slechts één stukje tumorweefsel en levert na ongeveer 2,5 uur al resultaat.

Potentieel

Bij de sterkste stijgers in Brussel treffen we ook Genkyotex en Celyad, die respectievelijk 8 en 8,6 procent opveren. De Tijd onderzocht afgelopen weekend welke Brusselse aandelen meest stijgingspotentieel hebben. Daartoe werd de huidige koers afgezet tegen het gemiddelde van de koersdoelen die analisten hanteren. Genkyotex en Celyad kwamen als toppers uit de bus met respectievelijk 192,8 en 125,5 procent klimpotentieel.