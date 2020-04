Euronext Brussel: daar is de ossenmarkt

Ook al is het volgens de definitie correct, weinigen durven nu de term 'stierenmarkt' in de mond nemen.

Volgens de strikte definitie zit de Bel20 opnieuw in een stierenmarkt. Maar in het huidige beursklimaat voelt die omschrijving zeer problematisch.

De Brusselse beurs zit - als we op de intradagkoers voortgaan - officieel weer in een stierenmarkt. Sinds zijn dieptepunt op 17 maart sterkte de graadmeter met meer dan 20 procent aan en daarmee is de voorwaarde voor een stierenmarkt vervuld. De berenmarkt is na amper drie weken alweer geschiedenis.

Alleen is er haast niemand ter wereld die het in zijn hoofd zou halen het beleggersvertrouwen als 'optimistisch' te bestempelen. Een 'gecastreerde stier' lijkt in onze ogen het hoogst denkbare predicaat voor de huidige beurstoestand. Covid-19 lijkt daarmee een alweer een primeur op zijn naam te schrijven: de ossenmarkt! (Voor wie net als de auteur van dit artikel in Antwerpen studeerde, een benaming die ongetwijfeld de nodige nostalgie oproept).

Bel 20

De Bel20 noteert rond de middag met 3 procent winst op 3.060 punten. De sterrenkorf breekt voor het eerst in een maand weer door de kaap van 3.000 punten. Hamsteraandelen Coluyt en Proximus en het geplaagde zwaargewicht AB InBev zijn bij de dalers. Banken voeren de boventoon.

AB InBev staat onder druk na het vertrek van een Zuid-Afrikaanse minderheidsaandeelhouder. SAB Zenele, een aandeelhouder van het door AB InBev overgenomen SAB Miller, heeft 9,5 miljoen aandelen AB InBev verkocht tegen 39,5 euro per stuk. Institutionele beleggers namen de aandelen over tegen een totaalbedrag van 375,25 miljoen euro. Deze aandelen zijn goed voor 0,5 procent van het totale uitstaande aantal. SAB Zenele vloeit voort uit het ANC-beleid om zwarten en minderbedeelden als aandeelhouder aan te trekken.

Omwille van de aanhoudende moeilijkheden, verlaagt Kepler Cheuvreux zijn koersdoel van 55 naar 50 euro maar blijft wel bij een koopadvies.

AB InBev brokkelt 0,7 procent af.

Barco klimt 8 procent hoger in het zog van zijn klant Cineworld. De Britse cinema-uitbater schrapt zijn dividend en zal investeringen fors terugschroeven. Kepler Cheuvreux spreekt evenwel van een beperkte impact voor Barco met een omzetblootstelling van 8 procent.

Aperam zit eveneens in de winnende hoek. De staalgroep verwelkomt zijn nieuwe CFO met een koerswinst van 7 procent. De veertigjarige Sudhakar Sivaji werkte volgens het persbericht 12 jaar bij ThyssenKrupp waar hij verantwoordelijk was voor de fusies en overnames.

Brede markt

D'Ieteren is de jongste toevoeging in de lijst met bedrijven die waarschuwen voor de impact van het coronavirus. De holding die sterk actief is in de automobielsector, slikte gisteren nabeurs zijn jaarprognose in en schort ook zijn geplande aandeleninkoop op.

'Het intrekken van de jaarprognose bij D'Ieteren is logisch gezien de blootstelling van de holding aan de coronacrisis, zegt ING in zijn ochtendrapport. Carglass-moeder Belron houdt zijn vestigingen dicht, net als veel autoverdelers. Ook Moleskine is getroffen door de gedwongen lockdown van verschillende verkooppunten. ING schat dat de omzet op groepsniveau 17 procent zal dalen. De winst voor aftrek van belastingen zal met 90 procent (!) dalen, schat ING, terwijl er eerder een winstgroei van minstens een kwart werd verwacht. Aan de andere kant ziet ING geen prangende problemen op vlak van kasstroom of solvabiliteit. D'Ieteren heeft anderhalf miljard euro in kas, klinkt het in het rapport, en handhaaft zijn dividend.

Op jaarbasis verloor het aandeel 28 procent. 'We schatten dat het tegen een korting van 50 procent handelt ten opzichte van onze 'Covid-waardering' van 82 euro, aldus analist David Vagman.

D'Ieteren wint 4,9 procent.

Sioen maakte gisteren nabeurs de schrapping van zijn dividend bekend. 'Het is verrassend dat Sioen zijn dividend helemaal schrapt in plaats van te opteren voor een gedeeltelijke verlaging van de pay-out zoals in 2008', zegt analist Ruben Devos van KBC Securities in zijn ochtendrapport. 'Dit is volgens onze data de eerste keer ooit dat Sioen zijn dividend integraal inhoudt.

De analist voorziet dat Sioen nog langere tijd last zal hebben van de coronacrisis en rekent op een omzetdaling met 4 procent en een daling van de operationele winst met 20 procent. KBC Securities verlaagt daarom zijn advies van 'opbouwen' dat het begin maart meegaf, naar het advies 'houden'. Het koersdoel daalt van 25 euro naar 19 euro.

Beleggers belonen de voorzichtigheid van Sioen met een koerswinst van 5 procent.

Recticel breit een vervolg aan zijn gloriedag van maandag toen het bekendmaakte dat het eindelijk een koper kon strikken voor zijn automobieltak (en verrassend ook de soepelschuimafdeling). KBC Securities komt vandaag nog terug op de deal. 'Deze desinvestering is geen eindpunt', stelt analist Wim Hoste.

'We sluiten niet uit dat de Ierse bouwmaterialengroep Kingspan (wiens overnamepoging vorig jaar afsprong, red.) terug aan de tafel komt zitten', zegt Hoste. KBC Securities herhaalt zijn koopadvies voor Recticel en verhoogt het koersdoel van 9 euro naar 10 euro.

Recticel wint opnieuw 4 procent.

Shurgard wordt op de brede markt het meeste ingeslagen. De opslagspecialist behoudt zijn dividend van 0,5 euro per aandeel, zo meldt het in de marge van kwartaalcijfers. Die bleken overigens verrassend sterk. In volle corona-uitbraak boekt de verhuurder van opslagruimtes een omzetgroei van 6 procent. Door de lockdown trekt Shurgard weliswaar minder nieuwe klanten aan, maar bestaande klanten verlengen wel hun huurcontracten waardoor de bezettingsgraad zelfs lichtjes steeg. 'Ons businessmodel toont zich efficiƫnt, robuust en verrassend weerbaar, aldus CEO Marc Oursin.

Shurgard knalt 11 procent hoger.