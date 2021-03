Euronext Brussel: de Iden van maart

De stijging van de langetermijnrentes steekt de keizers van de beurs, populaire groei-aandelen, een dolk in de rug. In Brussel is Argenx daarvan het typevoorbeeld. Roularta en Resilux vormen tegengif.

De rente is Brutus, de techsector de Julius Caesar in deze maartse afrekening. De opflakkering van de langetermijnrentes doet beleggers twijfelen aan de waarderingen van bedrijven waarvan de waardering stoelt op cashflow die de komende jaren nog moet worden verdiend. Daarvan is Argenx een typevoorbeeld. Zelfs een kleine rentestijging - tegenover de nulrente van 2020 - kan een grote impact hebben als beleggers die verhoopte toekomstige cashflow naar het heden herrekenen.

Rentezorgen bezorgen Argenx een zeldzame rotweek, die nog wordt uitvergroot door een vertraging met de Amerikaanse vermarkting van stermiddel efgartigimod en een prompt vertrek van de financieel directeur.

Het beloftevolle biotechbedrijf levert vrijdag opnieuw 5 procent in, in een neerwaartse rit die sinds de piek op 12 februari 23 procent van de waarde wegvrat.

Die nieuwe domper zet ook de Bel20 onder water met een verlies van 0,8 procent naar 3.778 punten. De Brusselse index is daarmee de sterkste Europese daler rond het middaguur.

Brede markt

Voor optimisme moeten we uitwijken naar enkele kleinere sterkhouders. Resilux steekt - flauwe pun ahead - een PETard af en knalt 6,2 procent hoger naar 155 euro. Aanleiding is de recordwinst die de specialist in voorvormen voor PET-flessen kon neerzetten in het voorbije pandemiejaar.

Een prestatie die KBC Securities beloont met een koersdoelverhoging tot 195 euro, het advies blijft logischerwijs 'kopen'. 'Resilux blijft weinig beloven en veel geven', draait analist Guy Sips de klassieke zegswijze om.

Hij erkent dat het zicht op 2021 - Covid-19 oblige - troebel is, maar is ervan overtuigd dat de langetermijnoutlook zonnig is. En dan vooral de verdere investering in de recyclagefabriek in Zwitserland. 'Via een verticale ingratie met de recyclage van pet-flessen als grondstof voor de productie, wordt Resilux een steeds belangrijker speler in de kringloopeconomie'.

Ook Roularta wordt beloond voor cijfers. De printmediagroep zag haar nettoresultaat nagenoeg halveren, maar plukte in de tweede jaarhelft de vruchten van besparingen op goederen en personeel. Ook de lezersmarkt is een bron voor optimisme, met een stijging van de omzet met 5 procent dankzij een groei in abonnementen en losse verkoop.

Roeselare vergeet de aandeelhouder niet en hervat het dividend met een bruto-uitkering van 1 euro per aandeel over 2020. Vorig jaar ging het dividend nog op de schop door de coronacrisis.

'Een stevige tweede jaarhelft met dank aan strikte kostencontrole', vat Degroof Petercam samen. Het beurshuis verhoogt het advies van 'houden' naar 'kopen', met een koersdoel van 15,50 euro. 'De grote investeringen zijn achter de rug, de balans is gezond en de waardering is goedkoop. Ergo: een koopadvies', schrijft analist Kris Kippers.

Roularta wint 4,9 procent naar 13,9 euro.

CFE vervoegt het winnende kransje dankzij een adviesverhoging van ING in de nasleep van cijfers van vorige week. Toen kon de industriegroep uitpakken met een stevig gevuld orderboek bij bagger- en windparkdochter DEME.

'De recente stroom van nieuwe projecten effent de weg naar een mogelijke verandering in het evenwicht tussen vraag en aanbod in de baggerindustrie', voorspelt analist Tijs Hollestelle. 'DEME heeft een orderboek van 4,5 miljard euro, waarvan liefst de helft betrekking heeft op baggerwerken.'

De vooruitzichten voor de offshore windindustrie blijven onmiskenbaar sterk, zegt Hollestelle. 'DEME is in die markt een one-stop-shop. Als het cyclische herstel zich doorzet verwachten we ons aan enkele mooie kippenvelmomenten voor beleggers in de baggerindustrie.'