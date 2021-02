Euronext Brussel: de NAV in Euronav

Euronav moet zowat het minst begrepen aandeel in Brussel zijn. De slimme verkoop van een supertanker en een stijgende olieprijs helpen de koers die ver onder de intrinsieke waarde van het bedrijf bengelt niet vooruit.

De Bel20 speelde haar openingswinst kwijt en noteert rond luchtijd 0,9 procent lager op 3.788 punten. De geringe opflakkering van de langetermijnrentes laat zich ook in Brussel voelen.

Het duidelijkste voorbeeld is Argenx . De biotechbelofte levert 4 procent in en is het grootste renteslachtoffer in Brussel. De waardering van Argenx stoelt op cashflows die het in de verre toekomst hoopt te realiseren, uitgaande van de huidige nulrentes. Als die rente stijgt, hoe minimaal ook, doet het vragen rijzen bij de haalbaarheid van die beoogde cashflows en dus ook bij de beurswaardering.

De brede verkoopgolf op groeibedrijven leidt tot een ruiloperatie met waardeaandelen en achterblijvers. Luchtvaartaandelen en entertainmentaandelen kennen een prima dag. In Brussel is Kinepolis , het zwaartst getroffen corona-aandeel, de grootste winnaar met 5 procent koerswinst.

Euronav

De recente geschiedenis leert dat Euronav een neus heeft voor het timen van deals. Vorig jaar verkocht het drie supertankers uit 2008, met de allitererende namen Nautica, Nectar en Noble, aan het Chinese Taiping & Sinopec Financial Leasing.

Die Chinese investeerder legt nu ook de hand op een andere VLCC (heerlijk rechttoe rechtaan afkorting voor 'very large crude carrier') uit de vloot van Euronav. Het gaat om de Newton, een schip met bouwjaar 2009. Euronav strijkt er 36 miljoen dollar mee op. Dat is goed voor een meerwaarde van 2,4 miljoen en een positief kasstroomeffect van 19 miljoen euro. 'We verzekerden een uitstekende prijs voor het schip, terwijl we de vrijgemaakte cash in jongere tonnage kunnen recycleren. Dat past helemaal in de vernieuwing van onze vloot', zegt CEO Hugo De Stoop.

'Deze transactie ligt perfect in lijn met het voornemen om schepen ouder dan tien jaar te verkopen en te vervangen door jongere schepen', zegt KBCS-analist Bart Cuypers. 'De verkoopprijs van 36 miljoen ligt in lijn met onze waardering voor het schip in kwestie.'

Toch kan Euronav niet profiteren van het nieuwtje, net zomin als van de stijgende olieprijs. De olietankerrederij levert 1,95 procent in. De angst voor aanhoudend lage vrachttarieven voor olietankers houdt beleggers op afstand, ondanks de zeer goedkope waardering voor het aandeel. Euronav noteert op 7,52 euro, ruim een derde onder zijn intrinsieke waarde.

Befimmo

'First we take Luxemburg, then we take Louvain-la-Neuve.' Het zou zomaar eens een nummer van Leonard Cohen kunnen zijn. Maar het gaat over de groeistrategie van Befimmo . Na enkele acquisities in het Groothertogdom richt de kantoorvastgoedvennootschap haar pijlen op Louvain-la-Neuve. Het heeft voor 27 miljoen euro een erfpacht van 94 jaar aangekocht op het kantoorgebouw van de nieuwe woonwijk Esprit Courbevoie in de Waals-Brabantse universiteitsstad. Het verwachte rendement op de investering bedraagt 5,6 procent. Het gebouw zal beschikken over ongeveer 3.300 m² kantoorruimte en 5.000 m² coworkingruimte. De oplevering is gepland voor eind 2023. De marketing is aan de gang. Befimmo laat weten dat het gesprekken voert met potentiële huurders.