Euronext Brussel: de efgartigimod squad

ING was dan weer een radicaal andere mening toegedaan. 'De subsidie van dertig miljoen die Avantium in Nederland binnenrijft kan als hefboom dienen om andere strategische partners binnen te halen voor het project.' klonk het daar. ING hanteert een koopadvies met een koersdoel van 12,9 euro.

Biocartis kan eindelijk nog eens goed nieuws melden. Het biotechbedrijf haalt zijn (weliswaar stevig verlaagde) jaardoelstellingen. Het aantal geïnstalleerde Idylla-minilabo's steeg met 337 stuks tot 1310 terwijl de doelstelling lag op een aangroei van 325 tot 350 stuks.

'Het is een bemoedigend resultaat, maar Biocartis is er nog niet', zegt Kepler Cheuvreux. 'Er zal nog meer nodig zijn om het vertrouwen te herstellen.' Kepler herhaalt zijn koopadvies met een koersdoel van 11 euro.

De cijfers wijzen toch op een prille pick-up van Idylla in de Verenigde Staten, signaleert KBC Securitie s . 'Dit cijfer wijst op marktinteresse voor het product. We geloven dat Biocartis in de VS een slechte timing koos voor de lancering van Idylla, veeleer dan dat het product niet concurrentieel zou zijn'. KBCS herhaalt zijn koopadvies bij een koersdoel van 13,5 euro.

'We nemen aan dat de ramp-up in de VS nu echt vertrokken is', klinkt het bij Degroof Petercam. 'Dit volume geeft ons vertrouwen in de langetermijnvooruitzichten van het bedrijf', zegt analist Thomas Guillot die het aandeel onder review plaatst.

Biocartis zit al sinds de winstwaarschuwing begin september in het verdomhoekje. Zeer welgekomen is dan ook de koerssprong van 10 procent tot 6,1 euro. Al is de idylle nog veraf. De koers hangt nog 40 procent onder zijn niveau van september.

De nieuwe CEO Pascal Juery lijkt ons een 'high profile hire', zegt analist Maxime Stranart van ING. 'Hij deed ruime ervaring op bij Rhodia en later Solvay waar hij een belangrijke turnaround bij de soda-afdeling realiseerde.'

De eerste taak van Pascal Juery zal zijn om de verkoop van de IT-activiteiten van Agfa Healthcare (voor een ondernemingswaarde van 975 miljoen euro) te voltooien', meldt KBC Securities. Het beurshuis noemt het vertrek van Reinaudo geen verrassing en verwelkomt het feit dat hij een zitje aanhoudt in de raad van bestuur. Beleggers verwelkomen Juery met 1,3 procent koerswinst.

