Euronext Brussel: de ene immo is de andere niet

De stilgevallen Duitse groeimotor maakt beleggers voorzichtiger. De kwartaalresultaten van Cofinimmo en Befimmo staan in de schijnwerpers. Exmar komt zijn belofte niet na.

De Europese beurzen drukken op Valentijnsdag even de pauzeknop in nadat bleek dat de Duitse economie in het vierde kwartaal is gestopt met groeien. Wederom een teleurstelling voor beleggers, want eerder bleek dat ook de Franse en Italiaanse economie in het vierde kwartaal in krimpmodus zijn geschoten. Het gemiddelde Europese aandeel trappelt ter plaatse.

De Bel20 doet het iets beter dan zijn Europese metgezellen en stijgt rond 12.45 uur met 0,2 procent tot 4.191 punten.

Cofinimmo

Cofinimmo vliegt 2,4 procent hoger. Het vastgoedbedrijf dat zich toelegt op kantoor- en zorgvastgoed, heeft een goed jaar achter de rug. Het voor het dividend belangrijke nettoresultaat op de kernactiviteiten steeg met 14,5 procent naar 166 miljoen euro. Dat komt neer op een winst per aandeel van 6,81 euro, wat hoger is dan de eigen vooruitzichten van de vastgoedspeler.

Voor dit jaar gaat de onderneming uit van een stijging van het nettoresultaat van de kernactiviteiten met 4,2 procent tot 7,10 euro per aandeel. Aandeelhouders kunnen alvast uitkijken naar een hoger dividend: het bedrijf zou over 2020 de coupon met 3,6 procent optrekken tot 5,80 euro.

Analisten zijn positief over het jaarrapport. 'De vooruitzichten voor volgend jaar ondersteunen het idee dat het groeimomentum nog niet over is', klinkt het bij Kepler. Ook analist Herman van der Loos van Degroof Petercam is te spreken over de verwachtingen. 'We zijn blij om te zien dat onze groeivooruitzichten door de groep bevestigd worden.'

Befimmo

De resultaten van Befimmo zagen er wat minder florissant uit. De winst per aandeel kwam neer op 3,29 euro, terwijl het dividend over 2019 3,45 euro bedraagt. Het bedrijf is van plan ook in 2020 een dividend van 3,45 euro uit te keren, terwijl de verwachte EPRA-winst per aandeel voor dit jaar 2,88 euro bedraagt. De specialist in kantoorvastgoed denkt dat de EPRA-winst pas tegen 2024 hoger zal zijn dan het uitgekeerde dividend.

De verhuurder van vastgoed zit in een transitieperiode. In 2018 liepen twee grote langlopende huurovereenkomsten af, waardoor de onderneming veel huurinkomsten misloopt. De betrokken gebouwen worden herontwikkeld.

Volgens analist Wido Jongman is het risicoprofiel voor Befimmo gedaald. 'De leegstaande panden als gevolg van de herontwikkelingen wegen op de omzet. Maar doordat een groot deel van de in aanbouw zijnde kantoorruimtes al voorverhuurd is, neemt het risicoprofiel af.'

Jongman handhaaft zijn verkoopadvies, maar zegt wel dat hij zijn waarderingsmodel gaat aanpassen voor het lagere risicoprofiel.

Analist Amal Aboulkhouatem van Degroof Petercam verhoogt zijn koersdoel voor Befimmo van 55 naar 58 euro en laat het 'houden'-advies staan. Het nieuwe koersdoel geeft op basis van de slotkoers van donderdag een opwaarts potentieel van 3,4 procent. 'Het aandeel oogt niet duur en de waardering weerspiegelt de onzekere verwachtingen.'

Befimmo zakt 1,2 procent tot 55,40 euro.

Exmar

Als gevolg van het coronavirus is de betaling van een borg van 40 miljoen euro door de Chinese kredietverzekeraar Sinosure aan de Antwerpse gastankerrederij Exmar uitgesteld. 'De uitbraak van het Coronavirus in China veroorzaakt vertragingen in de afwikkeling van alle gestelde voorwaarden voor vrijgave van de borgstelling', stelde Exmar donderdagavond in een persbericht. 'Deze voorwaarden betreffen merendeels administratieve punten die niet kunnen opgelost worden tot de officiële heropening van de Administratie in China, die sinds het uitbreken van het virus gesloten was.'

Analist Cédric Duinslaeger is niet zo te spreken over het bericht dat Exmar. 'Een maand nadat de Antwerpse gastankerrederij beloofde dat de borg binnen enkele dagen zou worden vrijgegeven is dit nog steeds niet gebeurd.' De analist denkt dat Exmar het geld uiteindelijk wel ontvangt, maar zegt dat het niet nakomen van de beloften 'het vertrouwen van investeerders niet ten goede komt'. Exmar verliest 0,8 procent tot 5,21 euro.

Fagron

Het aandeel Fagron levert ruim 4 procent in na een adviesverlaging. Analist Lenny Van Steenhuyse van KBC Securities knipt de rating van 's werelds grootste verdeler van farmaceutische grondstoffen voor apothekers van 'kopen' naar 'houden'. Het koersdoel van Fagron stijgt wel van 18 naar 19,5 euro.

Volgens Van Steenhuyse waren de resultaten die het bedrijf donderdagmorgen presenteerde 'gemengd'. 'In Europa stonden zowel de omzet als de marges onder druk, terwijl Latijns-Amerika op beide gebieden juist sterk presteerde. In Amerika woog de vertraging in de groei bij steriele bereidingen op de omzet maar de marges verbeterden.'