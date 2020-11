Euronext Brussel: de koning is dood, lang leve de koning

Mithra krijgt een royale beloning nu bestuursvoorzitter Marc Coucke een waardige opvolger krijgt. Biocartis krijgt genade na de aankondiging van twee nieuwe partnerschappen.

De beurzen treden met 'the audacity of hope' de woelige stembusslag in de VS tegemoet. De Bel20 noteert rond het middaguur met 2 procent winst op 3.140 punten nadat de index vorige week 6,3 procent prijsgaf. Een schuimend AB InBev zet een boost op het herstel. De bierreus heeft zijn twintigste koopadvies beet. Renaissance Capital verhoogt het advies voor van houden naar kopen na de kwartaalcijfers van vorige week donderdag waarin de bierreus volumegroei aankondigde. Daarmee heeft AB InBev een twintigste koopadvies binnen. Daartegenover staan 13 houdadviezen en 2 verkoopadviezen. AB InBev wint 3,5 procent naar 46,5 euro.

Galapagos komt een stap dichter bij een tweede behandelingsveld voor filgotinib in Europa. Het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) buigt zich over de vergunningsaanvraag voor het middel voor de behandeling van matig tot ernstige colitis ulcerosa, een chronische ontsteking van het slijmvlies in de darmen. Galapagos laat weten dat de aanvraag gevalideerd werd en nu wordt geëvalueerd.

Er bestaat al een licentie voor filgotinib in de EU en in Japan onder de naam Jyseleca, voor de behandeling van patiënten met matige tot ernstige actieve reumatoïde artritis.

Galapagos wint 3,7 procent naar 101,7 euro.

Brede markt

Net als in Viva La Vida van Coldplay wordt de nieuwe bestuurskoning bij Mithra meteen omarmt.

Wie niet wacht op de VS om een regimewissel aan te kondigen is Mithra . De oude bestuurskoning gaat op eigen initiatief met de grove borstel door de raad van Bestuur en dat resulteert een stevige herschikking. Coucke vertrekt uit de raad van bestuur en wordt vervangen door Ajit Shetty, een manager met een ijzersterk parcours in de metaal- en vervolgens farma-industrie.

Mithra wint 3,4 procent naar 16,9 euro.

Biocartis heeft een samenwerking beet met GeneProDx, een bedrijf uit Chili, voor de ontwikkeling van een test voor schildklieraandoeningen op Biocartis mini-lab Idylla. Daarnaast kondigt het bedrijf een samenwerking aan met een Amerikaans bedrijf Endpoint Health, een Californisch bedrijf in moleculaire diagnostica.

Biocartis strikes back with a vengeance. Lenny Van Steenhuyse Analist KBC Securities

Biocartis en Endpoint Health zullen een zogenaamde 'companion diagnotic (CDx)-test op Idylla voor kritische infectieziekten die een snelle diagnose en behandeling vereisen.

Vorige week verloor Biocartis nog een Amerikaanse partner.

Biocartis 'strikes back with a vengeance', reageert analist Lenny Van Steenhuyse van KBC Securities. 'Na het verlies van het partnership met Exact Sciences/Genomic Health komt het zeer snel met twee nieuwe overeenkomsten. Dit wijst op de toekomst van Idylla als ecosysteem in verschillende testdomeinen'. Van Steenhuyse herhaalt zijn koopadvies met koersdoel van 7,5 euro.

Biocartis rukt met 13 procent op naar 4,44 euro nadat het vorige week een vijfde van zijn waarde inleverde.

Agfa krijgt een adviesverlaging van 'kopen' naar 'opbouwen' van KBC Securities in de aanloop naar de cijfers die het op 13 november publiceert. 'We verwachten een stapsgewijze groei van de activiteitsgraad in het derde kwartaal maar het hersteltempo blijft kwetsbaar', zegt analist ... 'De marges worden geraakt door het lagere toerental in productiefaciliteiten. Daarnaast zal Agfa minder kunnen profiteren van tijdelijke werkloosheid en andere overheidsmaatregelen dan in voorgaande kwartalen'.