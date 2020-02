Euronext Brussel: de mitraillette in Mithra

Een sterke Bel20 gaat nog relatief gezapig hoger vergeleken met Mithra, dat knalt na een koopadvies.

De Brusselse beurs legt een bar slecht cijfer over de Duitse fabrieksbestellingen naast zich neer en trekt voor de derde dag op rij ijlings hoger. Dat het dodental door het coronavirus tot boven de 500 uitstijgt weegt niet op tegen het vooruitzicht op bijkomende monetaire stimulus die de uitbraak van het virus potentieel kan triggeren.

De rally verliest wel wat stoom in vergelijking met dinsdag en woensdag. Donderdagmiddag noteert de Bel20 met een winst van 0,6 procent.

'Felipping the CFO'

Binnen de graadmeter gaat AB InBev met de meeste aandacht lopen nu de CFO Felipe Dutra na 21 jaar de aftocht blaast.

'Als een CFO na 21 jaar afzwaait juist voor de resultaten is dat nooit een goed teken', zegt analist Reginald Watson van ING in een rapport met de creatieve titel 'Felipping the CFO'. 'De timing en de manier van de aankondiging doen vermoeden dat dit niet vrijwillig is. Er wordt geen reden voor het vertrek gegeven. De timing is vreemd omdat AB InBev op 27 februari zijn cijfers publiceert. Door de sterke tandem die Brito en Dutra vormden is het niet onlogisch dat beleggers zich afvragen of Brito de volgende is die zijn biezen mag pakken'.

'Het enige lichtpuntje is dat het vertrek geïnterpreteerd kan worden als een wijziging van strategie', vervolgt Watson, 'van een jarenlange groei via overnames naar een meer organisch groeipad.'

'Wij verwachten geen grote veranderingen door zijn vertrek', stellen dan weer de analisten Wim Hoste en Alan Vandenberghe van KBC Securities. 'We brengen in herinnering dat de groep sterk blijft inzetten op schuldafbouw, onder meer door de halvering van het dividend, de verkoop van de Australische divisie en de beursgang van de Aziatische tak.'

AB InBev zwaait Dutra uit met een koerswinst van 0,5 procent.

WDP is top pick

KBC Securities neemt WDP op in haar favorietenlijst. De logistieke speler deed woensdag de eerste spadesteek van haar ultieme prestigeproject: een logistieke chocoladetempel voor Barry Callabaut in Lokeren. WDP wordt opgenomen met Flow Traders en Ahold Delhaize. Aedifica, CFE en ASML moeten plaats ruimen.

De vastgoedvedette scherpt haar recordkoers moeiteloos aan en koerst 3 procent hoger naar 26,6 euro.

Bij de zeldzame dalers binnen de graadmeter vinden we GBL terug. De holding van wijlen Albert Frère wordt door ING een trapje lager geplaatst van 'kopen' naar 'houden'. Analist Hans D'Haese heeft zijn waarderingsmodel voor de groep herbekeken op basis van de koersdoelen van de onderliggende participaties.

'Als het coronavirus de wereldeconomie impacteert, zullen investeerders een hogere risicopremie willen. Daardoor zien we het risico op een grotere discount van GBL op de intrinsieke waarde van de portefeuille toenemen.' Het koersdoel wordt wel opgetrokken van 95 euro naar 97 euro. 'Dat impliceert een korting van 25 tot 30 procent op de portefeuillewaarde en geeft een opwaarts potentieel van 4,8 procent op de jongste slotkoers.'

Mithra volledig ontketend

Op de brede markt zorgt Mithra voor spektakel. De specialist in vrouwengeneeskunde kreeg een lovend koopadvies van Berenberg. Het beurshuis is een machtige stem in de markt met één van de grootste marktenzalen die de Londense City rijk is.

Berenberg vindt Mithra 40 euro waard, goed voor een opwaarts potentieel van 73 procent, tegenover de slotkoers van gisteren. Analist Beatrice Allen is enthousiast over de anticonceptiepil Estelle, als een gezonder alternatief voor de bestaande anticonceptiemiddelen. Dat komt door het gebruik van E4, oftewel estetrol, een natuurlijk oestrogeen. 'We zien een totaal omzetpotentieel van 1,9 miljard euro over de periode 2019-2026.'

Verder noemt Allen Donesta en PeriNesta 'twee unieke middelen' tegen opvliegers bij vrouwen in de menopauze. '12 procent van de wereldbevolking zal er aan lijden tegen 2023, maar meer dan 90 procent van de getroffenen zoeken op dit moment geen behandeling. Dat is omdat de huidige middelen niet voldoen.' Hier verwacht Beatrice Allen een gezamenlijk omzetpotentieel van 4,5 miljard euro tegen 2028.

Berenberg schat dat Mithra tegen 2021 tegen 9,5 keer de brutobedrijfswinst noteert. En dat is te weinig rekening houdend met een door Berenberg verwachte winstgroei van 34 procent.

Mithra is voor 27 procent in handen van CEO François Fornieri en voor 16 procent van Marc Coucke. De beurswaarde ligt momenteel op 922 miljoen euro.

Als Berenberg spreekt volgt de markt: Mithra knalt 11 procent hoger naar 26,1 euro.

Rooskleurig Orange Belgium

Nog op de brede markt trekt Orange Belgium fluks hoger. De telecomprovider kwam met een knap jaarrapport.

De dienstenomzet van de zelfverklaarde prijzenbreker op de Belgische telecommarkt - dus exclusief hardware zoals de doorverkoop van mobieltjes - steeg met een stevige 6,5 procent naar 222,8 miljoen euro. Dat is beter dan de 219 miljoen waar analisten op rekenden.

'Dit is zonder meer een knappe financiële prestatie', zegt analist Ruben Devos van KBC Securities. 'Orange Belgium landt in het bovenste bereik van zijn winstverwachting. De retaildiensten groeien met 9 procent en verdubbelen de vrije kasstroom. Het is wel enigszins verrassend dat de groep voor 2020 een voorzichtige omzetvoorspelling maakt. Ze gaat uit van een 'low single digit'-groei terwijl de consensus uitging van een 'mid-single-digit'.

'De EBITDAaL-guidance is een geruststelling', zegt dan weer analist David Vagman van ING. 'De winstverwachting houdt rekening met de latere invoering van de nieuwe kabelregulering. Die wordt nu voorzien in het derde kwartaal in plaats van in het tweede kwartaal. De impact van de strengere regulering wordt volgens ons gecompenseerd door kostenbesparingen.'

'Het optrekken van het dividend van 50 eurocent naar 60 eurocent per aandeel is een teken van vertrouwen', reageert Kepler Cheuvreux. 'We zijn positief over de cijfers maar voorzien geen grote veranderingen in onze ramingen.'

Xior breekt het kot af

Er staat geen maat op Xior . De kotbaas van de Brusselse beurs trekt 6 procent hoger na een knap cijferrapport. Het wordt daarvoor beloond door Degroof Petercam met een adviesverhoging van 'houden' naar 'bijkopen'.

'De resultaten waren indrukwekkend en er wordt in 2020 nog meer groei voorgespiegeld', zegt analiste Amal Aboulkhouatem. 'De huurinkomsten zijn fors opgevoerd: +49 procent jaar op jaar dankzij de forse uitbreiding van de portfolio', jubelt de analiste.

'De bezettingsgraad is met 98 procent op een zeer hoog niveau.' Aboulkhouatem noemt de instap van Xior op de Portugese en Spaanse markt erg beloftevol. 'We zien een grote sterkte in de manier waarop Xior investeringskansen identificeert en in de wacht sleept. Daardoor verhogen we onze winstverwachting van 1,71 euro per aandeel naar 1,86 euro per aandeel in 2020.'