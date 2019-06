Euronext Brussel: de oranje zon van Orange Belgium

Op een vlakke beurs blinkt Orange Belgium uit dankzij een Zwitsers koopadvies en blijft D’Ieteren flink gas geven. Ook een mooie portie vastgoednieuws kleurt de dag.

De oplaaiende geopolitieke spanningen doen beleggers dinsdag op de ‘risk off’-knop drukken. De VS hebben Iran bijkomende sancties opgelegd en daarmee volgens dat land nu alle kansen op diplomatiek overleg gesmoord. In Washington waren dan weer geluiden te horen dat we niet te veel moeten verwachten van de top tussen Trump en Xi. De Europese beurzen zakken licht.

De Bel20 blijft nagenoeg stabiel op 3.499 punten. Vooral AB InBev (-0,8%) staat op de rem. Het bierconcern kwam als grote favoriet voor de tweede jaarhelft uit de rondvraag van De Tijd bij analisten, maar kon daar nog niet van profiteren. Maandag zakte het aandeel 0,6 procent nadat het vorige week bijna 6 procent was gestegen.

Telenet (-0,1%, 48,74 euro) gaat licht lager. UBS heeft het advies voor de telecom- en mediagroep verlaagd van ‘kopen’ tot ‘houden’. Tegelijk stijgt het koersdoel van 45,30 naar 49,90 euro. 'Na een sterke prestatie over de voorbije drie maanden, vinden we Telenet correct gewaardeerd, als we het scenario van een overname uitsluiten.' De mooie klim was volgens de analisten deels te danken aan optimisme over potentiële overnames, maar die zijn verre van zeker.

In dezelfde sector schiet Orange Belgium 4,9 procent hoger tot 17,22 euro. UBS heeft zijn advies verhoogd tot 'kopen' en laat zijn koersdoel stijgen van 18,5 euro naar 19,5 euro. 'Orange Belgium geniet van een commercieel momentum, wat de generatie van vrije kasstromen ten goede zal komen’, klinkt het. Het aandeel bleef de voorbije drie maanden ook achter bij Proximus en Telenet, zodat Orange Belgium nu met een aanzienlijk korting noteert tegenover sectorgenoten.

De UBS-analisten vragen zich wel af of het bedrijf geen hoger dividend zou kunnen betalen. Sinds 2016 bleef het dividend stabiel op 0,50 euro per aandeel, maar vanaf 2020 zou de hogere vrijekasstroomgeneratie ruimte moeten bieden. Zij sluiten niet uit dat het management al in het vierde kwartaal een dividendbeleid lanceert.

Nederland en Duitsland

Retail Estates (+0,4%, 79 euro) slaat een grote slag in Nederland met de aankoop van 56 winkelpanden verspreid over drie retailparken – in Breda, Naaldwijk en Zaandam - en goed voor een totale investeringswaarde van 97 miljoen dollar. Alle winkels zijn verhuurd en het aanvangsrendement bedraagt 7 procent. Retail Estates financiert de transactie voor 40 miljoen euro met een banklening, het saldo wordt mogelijk via de uitgifte van nieuwe aandelen gefinancierd.

Als reactie hierop past KBC Securities het advies en koersdoel aan. Analisten Jan Opdecam en Alexander Makar berekenden wat er zal gebeuren als de emissie doorgaat. Het aantal uitstaande aandelen zou dan toenemen tot 12,63 miljoen. Hun raming van de winst per aandeel zakt hierdoor van 5,62 tot 5,57 euro. De schuldratio profiteert echter van de kapitaalverhoging en zal in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar 2019/20 zakken tot minder dan 50 procent. Omdat Retail Estates een mooie deal sluit en tegelijk de schuldgraad onder controle weet te houden, trekken de KBCS-analisten hun koersdoel op van 83 tot 84 euro en stijgt hun advies van ‘houden’ naar ‘bijkopen’.

VGP (onveranderd op 72,80 euro) breidt uit in Duitsland met de ontwikkeling van een nieuw bedrijvenpark in Laatzen, een stad in de buurt van Hannover. Het VGP Park Laatzen beslaat 28 hectare en biedt 112.000 m² verhuurbare oppervlakte voor commerciële, productie- en logistieke bedrijven. Het moet over 3 tot 5 jaar klaar zijn. In mei werd al een eerste huurovereenkomst gesloten met KraussMaffei Berstorff, een machinebouwer uit Hannover. VGP is momenteel in Duitsland al met 23 bedrijvenparken actief.

Ruiten en wind

D’Ieteren (+3,3%, 40,50 euro) blijft in hogere versnelling. Het aandeel won maandag 5,4 procent na een lovend rapport, een koopadvies en een hoger koersdoel van ING. Het beurshuis noemde de familiale holding zwaar ondergewaardeerd. Het autoruitenbedrijf Belron, dat nog altijd voor 54,1 procent in handen is van D’Ieteren, is zich aan het herpakken en zal zijn rol als winstmotor van D’Ieteren de komende jaren weer volop waarmaken, verwacht het beurshuis.

Bouwgroep CFE (stabiel op 81,90 euro) reageert niet op een nieuw koopadvies bij Degroof Petercam. Sinds de zomer van 2018 is de koers van de bouwgroep met zowat een kwart gedaald. De waardering is daardoor aantrekkelijker geworden. Analist Luuk van Beek trekt zijn advies op van 'houden' tot 'kopen'. Zijn koersdoel stijgt van 95 tot 105 euro.

De reden voor het enthousiasme ligt bij het voornaamste actief van CFE: het bagger- en zeebouwconcern DEME. Dat haalt momenteel ongeveer 40 procent van zijn omzet met de bouw van offshore windmolenparken. Het goed gevulde orderboek en nieuwe projecten die in de pijplijn zitten zullen de komende jaren voor een gezonde omzet- en winstgroei zorgen. Wanneer er over enkele jaren minder Europese windprojecten zijn, zal olie en gas overnemen, denkt van Beek. Heel wat projecten zitten immers in de eindfase en dit zal zich over twee à drie jaar vertalen in meer vraag naar baggerwerken en offshore-energiewerk. De analist verwacht vanaf de tweede jaarhelft weer winstgroei bij CFE. Hij ziet de winst per aandeel in de periode 2020-22 met meer dan 10 procent groeien.