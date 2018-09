Euronext Brussel: de tijgersprong van Galapagos

Hamvraag is hoe lang Galapagos, dé ster van de Brusselse beurs, na de sterke onderzoeksresultaten nog onafhankelijk kan blijven.

De Bel20 laat rond de middag winst optekenen: plus 0,4 procent naar 3.684 punten. Dit ondanks nog maar eens een zwakke dag voor AB InBev . De biergigant heeft al weken te lijden onder de vrees bij beleggers dat de crisissen in verschillende opkomende markten aan de resultaten zullen vreten.

Het gros van de winst voor de beursbarometer komt op rekening van Galapagos , dat na cruciale testresultaten voor reumamiddel filgotinib 15 procent verstevigt tot 102,25 euro. Dit bij een extreem drukke handel van intussen meer dan 1,4 miljoen stuks.

Met de tijgersprong van vandaag is de Belgisch-Nederlandse biotechgroep in één trek zo'n 700 miljoen euro meer waard. Beleggers waarderen de Belgisch-Nederlandse biotechreus nu op 5,24 miljard euro. Daarmee heeft de groep vlotjes de kaap van 5 miljard teruggewonnen.

Dat was al het geval in augustus, maar daarna was er door het mindere beursklimaat en een niet geheel overtuigende onderzoeksupdate rond de ziekte van Bechterew even een barstje gekomen in het optimisme.

Degroof Petercam krikt na de sterke onderzoeksupdate het koersdoel op van 110 naar 125 euro, het advies blijft logischerwijs 'kopen'.

'Deze sterke resultaten onderstrepen de sterke concurrentiële positie van het middel van Galapagos en Gilead en rechtvaardigen verdere een verdere verhoging van onze ramingen. Op basis van het veiligheidsprofiel van filgotinib verhogen we de waarschijnlijkheid dat het reuma-onderzoek een succes wordt van 75 naar 85 procent. Inclusief het potentieel om filgotinib voor nog meer onderzoeken in te zetten, ligt het koersdoel nu op 125 euro', schrijft analiste Stéphanie Put.

De analiste voegt er nog aan toe dat de sterke resultaten geruchten over een potentieel bod van Gilead op Galapagos weer nieuw leven kunnen inblazen. 'Herinner u dat Galapagos 20 à 30 procent royalties kan opstrijken, plus meer dan 1 miljard dollar mijlpaalbetalingen. Met een potentiële blockbuster in handen, lijkt het ons dat een overname voor Gilead financieel meer steek zou houden'.

Mithra liet weten een licentie- en toeleveringsovereenkomst met een looptijd van 20 jaar te hebben afgesloten met Gedeon Richter rond de anticonceptiepil Estelle voor Europa en Rusland. Gedeon Richter is al actief in de domeinen gynaecologie en contraceptiva en is een belangrijke speler in West-Europa met een commerciële structuur die klaarstaat om Estelle vanaf 2020 te verkopen.

Het aandeel blijft voorlopig geschorst, al heeft de Waalse farmagroep intussen extra informatie online gezet. De belangrijkste slide van de Powerpoint lijkt nummer 9 te zijn, met de licentievoorwaarden. En de boodschap dat Mithra 'getrapte' licentie-inkomsten ontvangt die stijgen naarmate verkoopt succesvoller is, van 'high single digits' tot 'substantial double digits'. Echt kristalhelder kun je dat niet noemen, maar vrij vertaald ramen we (heel) grofweg dat Mithra tussen de 8 à 9 procent en de 15 procent licenties zal opstrijken.

Analisten Sandra Cauwenberghs en Lenny Van Steenhuyse van KBC Securities gaan ervan uit dat het Fase 3 onderzoek rond Estelle dat momenteel in de VS/Canada in het eerste kwartaal van 2019 ook positieve resultaten zal opleveren. Samen met het goede nieuws van vandaag brengt dat het ertoe hun advies op te trekken van ‘bijkopen’ naar ‘kopen’. Hun koersdoel laten ze op 37,5 euro staan.