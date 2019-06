Euronext Brussel: de val van Icarus

De Europese beurzen nemen wat gas terug na de rally van dinsdag. Colruyt keldert nadat de retailer waarschuwde voor toenemende concurrentie.

De uitspraken van de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), Mario Draghi, en de Amerikaanse president Donald Trump stuwden dinsdag de Europese beurzen fors hoger. Gemiddeld wonnen ze 2,1 procent. Deze sfeer van optimisme lijkt vandaag verdwenen. De Euro Stoxx 50 brokkelt met 0,1 procent af. Beleggers houden zich gedeisd met het Amerikaanse rentebesluit voor de deur.

De Bel20 doet het rond 12 uur iets slechter met een verlies van 0,2 procent tot 3.506 punten.

Icarusval

De sterindex van de Brusselse beurs lijdt onder neerwaartse druk van Colruyt . Als Icarus vloog het aandeel vorig jaar met 43 procent richting de zon. Hiermee ging het tegen de wijze raad van analisten in. Die vonden dat de supermarktketen gevaarlijk hoog vloog en zetten het aandeel en masse op de verkooplijst.

Maar Colruyt vloog te dicht bij de zon. De waarschuwing van de prijsvechter voor 'een sterkere prijs- en promodruk' - bij jaarresultaten die aan de verwachtingen voldeden - was er te veel aan. Het was de laatste zonnestraal die nodig was om het vet van de veren te doen smelten. Met een klap van 13,2 procent tot 54,96 euro stort de Icarus uit Halle woensdag de zee in. Het is de hevigste klap sinds 2016 voor het aandeel.

Telenet

Telenet gaat 1,05 procent lager tot 48,84 euro. De telecom- en mediagroep heeft op 17 juni nog eens 25.193 eigen aandelen ingekocht tegen een gemiddelde prijs van 49,13 euro. Daarmee is het 'Aandeleninkoopprogramma 2018bis' ter waarde van 300 miljoen euro volledig afgerond.

In totaal kocht de telecomspeler onder dit programma 6.759.538 eigen aandelen in. Zij moesten in de eerste plaats Telenet toelaten zijn verplichtingen jegens de werknemers te voldoen in het kader van zijn aandelenoptieplannen.

De aandelen boven de 3,7 miljoen ingekochte aandelen zullen worden geannuleerd. Dat is reeds gebeurd voor circa 1,88 miljoen aandelen zodat het bedrijf momenteel nog 5.956.423 eigen aandelen bezit. Dat stemt overeen met 5,14 procent van het totaal.

ING

ING heeft geen last van een lager koersdoel van Berenberg. Het beurshuis knipte het koersdoel van de Nederlandse bank van 15 naar 14 euro. Als reden noemt het beurshuis vooral de verslechterde macro-economische vooruitzichten.

De analisten blijven echter redelijk optimistisch. 'De markt is volgens ons te bezorgd over kosteninflatie en balansrisico's'.

Het aandeel gaat 0,1 procent hoger tot 10,08 euro. Ten opzichte van die prijs biedt het koersdoel van Berenberg een opwaarts potentieel van bijna 40 procent.

Umicore

Umicore heeft met de uitgifte van US Private Placement notes in totaal 390 miljoen euro opgehaald. Volgens de materiaaltechnologiegroep werd het aanbod aanzienlijk overtekend en was er veel belangstelling van zowel bestaande als nieuwe institutionele investeerders.

Umicore zal de opbrengst gebruiken 'voor algemene ondernemingsdoelstellingen', maar ook zijn 'strategische groei-initiatieven op het vlak van schone mobiliteit en recyclage' te financieren. Umicore is onder meer fabrieken voor batterijmaterialen aan het bouwen in China en Polen. Het aandeel stijgt 2,3 procent tot 27,67 euro.

Ook Gimv maakt gebruik van de ultralage rente om extra kapitaal op te halen. De investeringsmaatschappij lanceert vrijdag een dubbele obligatie-uitgifte waarmee ze tussen 150 en 250 miljoen euro hoopt binnen te krijgen. Een tranche op 7 jaar staat open voor zowel particuliere als institutionele beleggers, een tweede tranche op 12 jaar is voorbehouden voor institutionelen. De extra middelen zullen gebruikt worden om 'de verdere groei van Gimv en haar portfoliobedrijven' te financieren.