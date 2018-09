Euronext Brussel: de zinkende zinkgroep

De Bel20 presteert zwak in vergelijking met de andere Europese beurzen en dat komt door Engie. Dé blikvanger is echter Nyrstar, dat een derde van zijn waarde verliest na een zware winstwaarschuwing.

De Europese beurzen breien een vervolg aan hun goede prestatie van donderdag. De nieuwe records waarop de Dow Jones en de S&P500 in Wall Street eindigden, bieden daarbij steun. Omstreeks 12.50 uur noteert de EuroStoxx50 0,7 procent hoger. Onder meer autowaarden, mijnbouwers en banken zitten in de lift.

In Brussel is de winst van de Bel20 aanzienlijk kleiner, 0,15 procent tot 3.774 punten. De graadmeter wordt aan de grond gehouden door Engie, dat 1,8 procent zakt tot 12,19 euro. De Franse nutsgroep maakte bekend dat twee kernreactoren in Tihange die stilliggen wegen betonrotproblemen, nog maanden niet kunnen worden heropgestart. Tihange 3 ligt lam tot 1 maart, Tihange 2 tot 1 juni.

De grootste winsten in de index zijn voor Ontex (+1,9%) en Telenet (+1,3%). Deze laatste verloor donderdag 3,8 procent door een adviesverlaging van Citi.

Vertrouwen zoek

Op de brede markt eist een aandeel alle aandacht op: Nyrstar. De zinkgroep stuurde donderdagavond een stevige winstwaarschuwing uit en incasseert een klap van jewelste: het aandeel keldert 31,05 procent tot 3,14 euro, een nieuw dieptepunt. Het vertrouwen van het beleggerspubliek in de zinkverwerker lijkt nu helemaal zoek.

Nyrstar waarschuwde dat de onderliggende brutobedrijfswinst (ebitda) in de tweede jaarhelft aanzienlijk lager zal uitvallen dan in de eerste jaarhelft (120 miljoen euro). Als reden verwees de groep naar de gedaalde zinkprijzen en de historisch lage verwerkingslonen. Nyrstar herhaalt wel dat het over heel 2018 een positieve vrije kasstroom zal behalen en beklemtoont dat 2019 beterschap zal brengen door de verdere opstart van Port Pirie, de heropstart van de mijn in Myra Falls en de indekking van het door de mijnen geproduceerde zink.

Verscheidene analisten verlagen hun adviezen en koersdoelen. Bij KBC Securities gaat het van ‘houden’ naar ‘afbouwen’ en zakt het koersdoel van 5 tot 3,50 euro. Analist Wim Hoste rekent voor het tweede halfjaar op een brutobedrijfswinst van 100 miljoen euro en ziet vooral de balans als een grote bron van zorgen. Eenzelfde teneur bij Degroof Petercam, dat de financiële situatie meer en meer risicovol noemt. Analist Frank Claassen laat zijn ‘houden’-advies varen en zet Nyrstar op verkopen. Zijn koersdoel van 5 euro gaat hij herbekijken.

Philip Ngotho van ABN Amro had al een verkoopadvies en een koersdoel van 1 euro en kan dus niet veel lager meer gaan. De ‘überbear’ onder de analisten plaatst vraagtekens bij Nyrstars bewering dat over het hele jaar 2018 een positieve vrije kasstroom zal worden geboekt. Een groot deel daarvan zal volgens hem voortvloeien uit hogere 'factoring' (verkoop van vorderingen aan een derde partij), terwijl Nyrstar ook de 'prepays' (voorafbetalingen van metaal), die een negatieve impact hebben, uit zijn definitie van vrije kasstroom laat. Hij wijst er ook op dat de lagere winstverwachting niet bepaald gunstig is voor de kredietratings. Moody's verlaagde zijn rating donderdag pas tot Caa1, wat nog iets meer rommel betekent. Hij verwacht dat Nyrstar het bijzonder moeilijk zal krijgen om de obligatielening van 350 miljoen euro die in september 2019 afloopt, te herfinancieren. Hij sluit niet uit dat Nyrstar dan zijn toevlucht zal moeten nemen tot de uitgifte van nieuwe aandelen.

Aan het andere einde van het spectrum staat Stijn Demeester van ING. Hij denkt eerder dat Nyrstar kortetermijnfinanciering zal moeten aangaan om tot de herfinanciering te overbruggen. Hij behoudt echter zijn koopadvies en koersdoel van 7,50 euro.

Verwatering

Greenyard (+0,2%, 8,35 euro) heeft nieuwe akkoorden afgesloten met haar banken. Die moeten toelaten winstgevende interne groei te realiseren en de schuldgraad te doen dalen. Welke voorwaarden aan de convenanten vasthangen, zegt de groente- en fruitgroep niet. Greenyard stuurde eind augustus een zware winstwaarschuwing uit en neemt nu maatregelen om het tij te keren. ‘Een duidelijk positief signaal’, oordeelt KBC Securities, maar wegens een gebrek aan visibiliteit blijft het advies ‘houden’.

Montea (-3,7%, 57,20 euro) maakte meer details bekend over de inbreng in natura van het grote terrein in Tiel (Nederland) dat de specialist in logistiek vastgoed heeft aangekocht. De inbrengwaarde bedraagt 41,2 miljoen euro en daartoe worden 797.216 nieuwe aandelen uitgegeven. Dat gebeurt tegen 51,73 euro het stuk, leert een eenvoudige deling. De slotkoers van donderdag was 59,40 euro. De korting bedraagt dus 12,9 procent. De kapitaalverhoging is voorzien voor vandaag nabeurs en zal voor de bestaande aandeelhouders resulteren in een verwatering van 6,2 procent. De schuldgraad van Montea zal wel met circa 1,6 procent dalen tegenover eind juni.

Nemo

Voor de commercialisering van Tibelia in Taiwan heeft Mithra (+1,8%, 31,20 euro) een exclusieve overeenkomst met een looptijd van tien jaar gesloten met Pei Li Pharmaceutical Industrial. Tibolone is een generische versie van Livial van Merck, een hormoonmiddel dat in de menopauze wordt toegediend bij opvliegers.

Van KBC Securities krijgt Elia (+1,1%, 54,30 euro) een goed rapport. Het bedrijf is strategisch en centraal gepositioneerd in Europa en kan daardoor volop inspelen op de snel evoluerende Europese energievoorziening. Vanaf 2019 komt er trouwens, naast de hoogspanningsnetwerken in België en Duitsland, een derde winstpijler bij: de Nemo-verbinding, een onderzeese kabel tussen Richborough Energy Park in Kent en Zeebrugge, weet analist Bart Cuypers. Hij trekt zijn koersdoel op van 57 tot 60 euro en handhaaft zijn ‘bijkopen’-advies.