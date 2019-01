Euronext Brussel: de zoveelste klap voor Nyrstar

Nyrstar neemt een nieuwe duik nu grootaandeelhouder Trafigura de macht grijpt bij de zinkgroep en een schuldherschikking dichterbij komt. Dankzij de afronding van de deal met Johnson & Johnson is Argenx de sterkhouder van de Bel20.

De Europese beurzen zijn de week begonnen met beperkte verliezen. Gemiddeld zakken ze 0,3 procent. Beleggers maken zich over twee dingen zorgen: de tragere economische groei in China en de brexit. De groei van de Chinese economie is in het vierde kwartaal vertraagd tot 6,4 procent, deels door de handelsoorlog. Dat is de laagste groei sinds de financiële crisis. In Londen stelt premier Theresa May in de namiddag haar plan B voor de brexit voor nadat haar eerste plan werd afgeschoten in het parlement, maar wellicht wordt dat een maat voor niets. De Europese beurzen moeten het vandaag ook zonder Amerikaanse impuls stellen: de VS vieren vandaag Martin Luther King Day en de beurzen zijn er gesloten.

In Brussel verliest de Bel20 rond 12.25 uur 0,4 procent tot 3.470 punten. De druk op de index komt vooral van Solvay (-1,4%), Bpost (-1,9%), Ontex (-1,85%) en KBC (-1,65%). Deze laatste had nochtans positief nieuws. De bank-verzekeraar heeft van Europa de toestemming gekregen om 1,4 miljard euro schuldpapier terug te kopen. De effecten werden in 2014 uitgegeven om de kapitaalbuffer te verhogen. Met de terugkoop ontdoet KBC zich van een vrij dure financieringsbron.

Koploper in de Bel20 is Argenx . Het biotechbedrijf wint 2 procent tot 91,80 euro. Argenx meldde vrijdagavond dat de deal met Johnson & Johnson rond is. Die houdt in dat Argenx een samenwerking en licentie-overeenkomst aangaat met J&J-dochter Janssen Pharmaceutical voor het kandidaat-geneesmiddel cusatuzumab (ARGX-110). Dat kan onder meer dienen om leukemie te behandelen. Argenx ontvangt 300 miljoen dollar als aanvangsbetaling en kan later nog eens tot 1,3 miljard dollar aan mijlpaalbetalingen en royalty’s krijgen als ARBX-110 effectief op de markt komt. Een tweede luik van het akkoord is dat J&J een belang van 4,7 procent neemt in Argenx, wat nog eens 176,7 miljoen euro in het laatje brengt.

Controle

Ook Nyrstar kwam vrijdagavond met nieuws, maar dat kan de beleggers duidelijk veel minder bekoren. Het aandeel dondert 14,5 procent lager tot 0,59 euro. Bij de zinkgroep wordt Martyn Konig, een vertegenwoordiger van grootaandeelhouder Trafigura, uitvoerend voorzitter. Hij zal zich volgens een woordvoerster bezighouden met de lopende evaluatie van de kapitaalstructuur. Nyrstar krijgt ook een nieuwe financieel directeur: Michel Abaza wordt vervangen door Roman Matej als interim-CFO. Matej was tot dusver ‘group controller’ bij de zinkgroep.

Met de benoeming van Martyn Konig versterkt Trafigura, de grootste aandeelhouder van Nyrstar, zijn controle op de zinkgroep, zegt analist Wim Hoste van KBC Securities. De benoeming houdt rechtstreeks verband met de lopende evaluatie van de kapitaalstructuur.

De financiële toestand van Nyrstar is bijzonder hachelijk geworden. De schuldgraad (verhouding nettoschulden inclusief voorafbetaling en perpetuals op brutobedrijfswinst of ebitda) is opgelopen tot 10x. Nyrstar moet bovendien tegen september een obligatielening van 340 miljoen euro terugbetalen, maar heeft in de praktijk geen toegang meer tot de obligatiemarkt. De nominale waarde van bestaande Nyrstar-obligaties is sterk teruggevallen (de obligatielening die in 2024 afloop noteert nog tegen circa 40 procent van de nominale waarde) en de rendementen zijn gestegen tot zo’n 30 procent.

Een schuldherschikking is dan ook de enige uitweg een lijkt absoluut noodzakelijk voor Nyrstar om te overleven, oppert de KBCS-analist. Momenteel is wel niet duidelijk hoe dergelijke schuldherschikking er zal uitzien.

Hoste handhaaft zijn ‘afbouwen’-advies voor Nyrstar en zijn koersdoel van 0,50 euro. Tot er duidelijkheid is over de evaluatie van de kapitaalstructuur blijft de analist aan de zijlijn.

Het is voor het eerst dat een vertegenwoordiger van Trafigura uitvoerende bevoegdheden krijgt bij Nyrstar, merkt ING-analist Stijn Demeester op. De ingreep dient gezien tegen de lopende evaluatie van de kapitaalstructuur en plaatst Trafigura steviger in de chauffeursstoel. Dit kan de indruk versterken dat Nyrstars voornaamste aandeelhouder zichzelf positioneert om mogelijk met één haal de activa van het bedrijf binnen te halen of er verregaande controle over te krijgen.

Demeester heeft een verkoopadvies en een koersdoel van 0,40 euro voor Nyrstar, dit op basis van de verwachting dat de evaluatie van de kapitaalstructuur zal resulteren in een erg verwaterende omzetting van schulden in aandelen. Daardoor kunnen de bestaande minderheidsaandeelhouders weggeveegd worden, en kunnen ook de ‘junior’ obligatiehouders getroffen worden.

WTC-torens

De Tijd schreef zaterdag dat de Vlaamse overheid een project van Befimmo (+0,4%, 50 euro) heeft gekozen voor haar tweede administratief centrum (VAC) in Brussel. Het tweede VAC zal onderdak krijgen in de WTC-torens I en II, die Befimmo gaat renoveren en herontwikkelen.

Het vastgoedbedrijf bevestigde vanmorgen dat zijn project ‘ZIN’, dat de WTC-torens I en II in de Brusselse Noordwijk zal vervangen, in de running is voor de overheidsopdracht. Volgens Befimmo is de procedure echter nog aan de gang en blijft ze ‘vertrouwelijk’.

Als het nieuws in De Tijd correct blijkt, zou dat bijzonder positief zijn voor Befimmo, zeggen de ING-analisten Jaap Kuin en Pieter Runneboom. Vooral daar Befimmo zijn blootstelling aan de WTC-torens heeft opgedreven door na de WTC II-toren ook de WTC I-toren te kopen, en nu een gigantisch gemengd herontwikkelingsproject heeft uitgedokterd. In hun voorlopige berekeningen komen ze tot een rendement van 5,8 procent voor het project, waarbij circa 60 procent van de 22 miljoen euro aan huurinkomsten van het kantoorgedeelte zou komen.