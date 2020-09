Euronext Brussel: defensief in het offensief

De uitverkoop van techaandelen zorgt voor een bredere rotatie waarbij defensieve aandelen weer in het koopmandje belanden. Proximus en Telenet plukken daar de vruchten van.

De Bel20 herademt woensdag na enkele grimmige dagen die in het teken stonden van de zondeval van techaandelen. De Brusselse index klimt 0,6 procent hoger naar 3.324 punten. Nasdaq dook dinsdag formeel in een correctiefase. Een aantal oude getrouwe aandelen staan met de armen open om gedesillusioneerde robinhoods op te vangen. De markt maakt een bredere sectorrotatie waarbij er weer meer ruimte is voor defensieve namen en klassieke waarde-aandelen.

Telenet en Proximus vormen daarvoor het levende bewijs. Beide telecombedrijven zetten woensdag hun beste dag in weken neer. Het duo wordt aangevuurd door een positief rapport van Deutsche Bank na een sectorconferentie vorige week. Analist Robert Grindle leerde er dat weinig Europese telecombedrijven nog bijkomende neerwaartse druk verwachten van Covid19 in de tweede jaarhelft. Telenet kwam samen met Telefonica en Deutsche Telekom als meest opbeurende bedrijf voor de dag, vindt Grindle.

Het telecombedrijf krijgt nog een extra duwtje dankzij een koersdoelverhoging van JP Morgan. Analist Akhil Attani verhoogt het koersdoel van 41 naar 42 euro.

Telenet wint 3,9 procent naar 32,9 euro. Proximus wint 3,8 procent naar 16,9 euro.

Ook de trouwe dividendbetaler Ageas valt in het koopmandje nadat het zich eerder deze week als overnameprooi op de kaart zette. De verzekeraar loopt extra in de kijker dankzij mee een prestigedeal die AG Insurance sloot. De vastgoeddochter van de verzekeraar tekent voor de grootste immodeal ooit op Antwerpse bodem door van het voormalig postsorteercentrum Antwerpen X in Berchem in te lijven dat een tweede leven kreeg als bruisend bedrijvencomplex.

Ageas wint 3,9 procent naar 37,52 euro.

UCB meldt goede resultaten rond zijn kandidaat-middel in de behandeling van de bloedziekte ITP (fase 3). Bij toediening van rozanolixizumab (intraveneus) was er een klinisch relevante toename van het aantal bloedplaatjes en lagere niveaus van het immunoglobine G-niveau en dit bij alle dosisgroepen. De grootste verbetering werd vastgesteld bij de groepen die één dosis kregen.

Bovendien bleek opnieuw dat het middel veilig was en goed verdragen werd zonder noemenswaardige bijverschijnselen.

UCB slaat amper munt uit het nieuws en dikt 0,4 procent aan. De farmasector kent geen beste dag op de beurs nu AstraZeneca zijn vaccinonderzoek in patiënten moest staken omdat een proefpersoon 'onverklaarbare ziekteverschijnselen kreeg'.

Brede markt

Tinc kwam met resultaten over zijn gebroken boekjaar 19/20. De infrastructuurinvesteerder bleek niet immuun voor het coronavirus. Er werd een nettowinst van 17,8 miljoen euro behaald. Dat is zowat 12 procent minder dan in het voorgaande boekjaar.

De winstdaling is onrechtstreeks het gevolg van de coronacrisis. De prognoses van de elektriciteitsprijzen zijn aanzienlijk gedaald en dat had een impact op de belangen van TINC in wind- en zonneparken.

KBC Securities hecht vooral aan het feit dat de netto-actiefwaarde van de portefeuille groeide en herhaalt zijn houd-advies met een koersdoel van 14 euro.

Nog op de brede markt paste Kepler Cheuvreux het koersdoel van enkele holdings aan.

Voor Bois Sauvage zakt het doel van 397 naar 355 euro. Het houdenadvies blijft overeind. Kepler hanteert voortaan een korting van 25 procent in plaats van 20 procent in zijn waarderingsmodel voor de groep. Bois Sauvage bestaat voor de helft uit de chocoladetak UBCM, en die heeft het door de pandemie erg lastig. Daarnaast wijst het beurshuis op de hoge 'cycliciteit' van de deelnemingen Umicore en Recticel.