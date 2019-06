Euronext Brussel: diepvriesgroenten, celtherapie en hooikoorts

De Brusselse beurs volgt de neerwaartse trend in Europa, maar presteert door couponnetjes nog iets zwakker. Greenyard verkoopt zijn Hongaarse fabriek, Biocartis sluit een interessante deal.

De steeds heviger oplaaiende handelsoorlog weegt opnieuw op de beurzen. Na verliezen in Azië verloren de Europese beurzen in de vroege handel zowat een half procent. President Trump stelde vrijdag importtarieven tegen Mexico aan en beschouwt India niet langer als een ontwikkelingsland. China publiceerde zondag dan weer een witboek over handel, waaruit kan worden afgeleid dat het land zich niet zal laten doen in het handelsconflict met de VS. Tegen de middag is het verlies van de Euro Stoxx 50 teruggelopen tot 0,1 procent.

Intussen blijft de Europese industrie in krimpmodus zitten. De PMI, de indicator van de aankoopdirecteurs, verslechterde in mei tot 47,7 van 47,9 in april, blijkt uit de tweede raming. Een cijfers onder 50 wijst op een krimpende activiteit.

In Brussel gaat de Bel20 omstreeks 12.25 uur 0,9 procent lager tot 3.398 punten. Vrijwel de hele index kleurt rood. Alleen de defensieve waarden UCB (+0,6%) en Colruyt (+0,4%) houden min of meer stand.

Dat de Bel20 zwaarder zakt dan de Euro Stoxx 50 is deels te wijten aan coupongeknip. Ackermans & van Haaren en Ontex noteren allebei zonder het recht op het dividend. Bij de Antwerpse investeringsgroep bedraagt het dividend 2,32 euro bruto. Het aandeel zakt 1,9 procent tot 134,50 euro of in absolute cijfers 2,60 euro.

De fabrikant van wegwerpluiers, vrouwenhygiëneproducten en incontinentieluiers Ontex keert zijn aandeelhouders 41 cent bruto per aandeel uit. Het aandeel laat dubbel zoveel liggen, 0,83 euro. Het procentueel verlies bedraagt 5,4 procent tot 14,42 euro. Die koers is een nieuw dieptepunt voor Ontex.

Andere grote verliezers in de index zijn Barco (-4,4%) en Umicore (-2,4%). Dat zijn niet toevallig bedrijven die voor hun groei sterk afhankelijk zijn van China.

Complexiteitsdiscount

Solvay weet het verlies te beperken tot 0,5 procent op 83,62 euro. Jefferies verlaagt zijn koersdoel voor de chemiegroep van 133 tot 112 euro, maar behoudt wel zijn koopadvies.

De analisten hebben hun model aangepast na de winstwaarschuwing van begin mei. Ze zien ziet de brutobedrijfswinst (ebitda) dit jaar met ongeveer 3 procent dalen om in 2020 dan weer met 5 procent te stijgen. Het lagere koersdoel is een gevolg van lagere waarderingsmultiples in de chemiesector, maar heeft ook met een ‘complexiteitsdiscount’ te maken. Solvay levert aan tal van sectoren, waardoor het beeld nogal complex is.

Listeria

Op de brede markt wint Greenyard 0,6 procent tot 3,17 euro. Om zijn schuldenlast van zowat 350 miljoen euro te verminderen doet Greenyard zijn Hongaarse diepvriesfabriek van de hand. Koper is het Belgische bedrijf Roger & Roger uit Moeskroen, dat vooral bekend is van de Croky-chips maar ook voor derden produceert. Hoeveel Greenyard opstrijkt, is niet bekend. De groente- en fruitgroep gaat het volume dat de Hongaarse fabriek verwerkt spreiden over andere vestigingen zodat de belevering van de klanten niet onderbroken wordt.

Aan de Hongaarse fabriek zal Greenyard geen al te beste herinneringen overhouden. Vorig jaar werd er een listeriabesmetting ontdekt die voor een aantal mensen fatale gevolgen had. Greenyard zag zich verplicht een massale terugroepingsactie te organiseren. In de eerste helft van het boekjaar 2018/19 leidde dit tot 22,6 miljoen euro aan eenmalige kosten. Het bedrijf schatte eind november de totale kosten van de listeriabesmetting op 28 miljoen euro. Wellicht weten we daar dinsdag meer over, wanneer Greenyard de volledige jaarresultaten publiceert.

Celtherapie

Biocartis (+1,1%, 10,98 euro) gaat samen met Kite, een dochterbedrijf van Gilead Sciences dat zich toelegt op antikanker-celtherapieën, tests ontwikkelen die op het zaklabo Idylla draaien en de behandelingen van Kite ondersteunen. De tests moeten een regelmatige en snelle monitoring van patiënten mogelijk maken. Over de samenwerking maakte Biocartis geen financiële details bekend.

‘Dit zou in veelbelovende testen met een hoge toegevoegde waarden kunnen resulteren, wellicht vanaf 2020 en toont aan dat Biocartis stapsgewijs zijn strategische wegenkaart invult’, merkt Kepler Cheuvreux op. Het beurshuis bevestigt zijn koopadvies en koersdoel van 17,40 euro.

De biotechanalisten van KBC Securities wijzen er op dat Biocartis door een samenwerking aan te gaan met Kite een van de leidende bedrijven inzake celtherapie strikt. Vermits CAR-T-therapie soms ernstige bijwerkingen kan hebben, is monitoring van de patiënt een cruciaal aspect van deze immuno-oncologiebehandeling. Lenny Van Steenhuyse en Sandra Cauwenberghs vermoeden dat Kite de ontwikkeling van een prototypetest zal financieren, om vervolgens de patronen aan te kopen van Biocartis. Ze handhaven hun advies (kopen) en koersdoel (16 euro).

Convertible notes

Het aandeel ASIT biotech dondert 11,1 procent lager tot 1,178 euro. ASIT is een wispelturig aandeel dat wel vaker grote schokken laat zien. Het huidige verlies is niettemin het grootste in twee maanden.

Vermoedelijk is de koersval te wijten aan verwateringsvrees. Een buitengewone algemene vergadering moet zich op 28 juni uitspreken over de uitgifte van converteerbare effecten voor een bedrag tossen 9 en 12 miljoen euro. Die ‘convertible notes’ zullen privaat geplaatst worden. Met die bijkomende middelen zou het Brusselse bedrijf voort kunnen tot het derde kwartaal van 2020.

Eind 2018 had ASIT nog 8,5 miljoen euro in kas terwijl vorig jaar 13,7 miljoen euro werd opgebruikt.