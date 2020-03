Euronext Brussel: (divid)end of the world as we know it

De Bel20 is een groen eiland in een zee van rood dankzij de aanhoudende hamsterwoede op Colruyt en Proximus. Van de Velde schrapt zijn dividend.

In een niet-aflatende nieuwsstroom over het coronavirus blijven beleggers uiterst zenuwachting in afwachting van een eerste teken dat het aantal besmettingen aan het pieken is. Ondanks een wereldwijd stimulusoffensief van overheden en centrale banken, trekken de Europese beurzen opnieuw lager met verliezen rond 5 procent voor de belangrijkste indexen. De Bel20 vormt de uitzondering.

Bel 20

De Brusselse sterindex noteert rond de middag met 1,2 procent winst. De aanvoerders zijn Proximus en Colruyt die zich nog meer ontpoppen tot winnaars van de crisis en net als dinsdag gretig worden ingeslagen.

De Bel20 recupereert allicht wat meer gezien de barometer door de zware koersval van AB InBev geregeld Europees staartpeloton zat in de verkoopgolf van de afgelopen dagen. De balans na de uitbraak blijft haast onwerkelijk (zie grafiek).

AB InBev zit overigens weer in de verlieshoek, al zijn we zo ver gekomen dat het huidige koersverlies van 1,2 procent in deze tijden voor de bierreus best een aardige prestatie lijkt. Weinig bemoedigend is echter dat topmanager David Almeida (Chief Strategy & Technology) zelfs aan de gehalveerde koers een groot pakket aandelen heeft verkocht. Andere leidinggevenden bij beursgenoteerde bedrijven als Xior en GBL sloegen net aandelen in, meldt de FSMA.

Brede markt

Van de Velde schrapt zijn dividend en trekt ook een geplande aandeleninkoop weer in. 'Gelet op de grote onzekerheid rond de impact van het coronavirus op onze onderneming, wenst de bestuursraad de cashpositie te verstevigen', aldus de lingeriegroep in een persbericht.

'Bij gebrek aan zicht op hoe lang de corona-uitbraak nog aanhoudt, begrijpen we de beslissing volkomen om het dividend en de aandeleninkoop op te schorten', reageert analiste Nathalie Debruyne van Degroof Petercam. 'Het bedrijf had in 2019 een solide kaspositie van 41 miljoen maar zal allicht in sterke mate door het virus getroffen worden.' Het beurshuis verlaagt het koersdoel van Van de Velde van 31 euro naar 23 euro bij een ongewijzigd 'houden'-advies.

Van de Velde werd bij opening 8 procent lager gestuurd maar staat rond de middag op liefst 6,5 procent winst. Het maakt daarmee een intradagswing van liefst 15 procent, het blijft wennen aan dat soort pendelbewegingen.

Ook bij Bpost is het dividend mogelijk 'at risk' waarschuwt ING in een ochtendrapport. Het postbedrijf kwam dinsdag nabeurs met een stevig winstalarm, waarin de impact van het coronavirus nog niet becijferd werd.

'Ondanks een relatief sterke omzet, was de brutowinst in het vierde kwartaal weinig indrukwekkend. We hadden verwacht dat 2020 opnieuw slecht zou worden, maar de outlook van 240 tot 270 miljoen euro brutowinst is nog voorzichtiger dan we verwacht hadden. Deze winstverwachting neemt dan nog de impact van Covid-19 niet mee in de berekening. Die zal zwaar wegen door de lagere internationale post en een terugval van de reclamebrochures.', reageert analist Frank Claassen van Degroof Petercam. Het beurshuis verlaagt zijn koersdoel voor Bpost van 8,5 naar 7 euro bij een - gelet op de al gedecimeerde Bpost-koers - ongewijzigd koopadvies.

Nog op de brede markt zakte EVS kort na opening naar 10,92 euro, de laagste koers sinds september 2004 (!). De specialist in beeldservers voor live sportverslaggeving kampte al met een zeer moeilijke markt en de coronacrisis komt daar nog eens keihard bovenop, onder meer via het uitstel van het Europees kampioenschap voetbal van dit naar volgend jaar Hoewel ze formeel nog plaatsvinden, lijken ook de Olympische spelen steeds meer op de helling te staan.