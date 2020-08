Euronext Brussel: do re mi fa Solvay

'Light in August' is de titel van een schitterende roman van William Faulkner over de rassenconflicten in de zuidelijke Verenigde Staten in de jaren '30. In augustus 2020 kan de titel ook dienen om het sentiment op de Europese beurzen te omschrijven. Het oude continent is de maand veel beter ingegaan dan de Verenigde Staten en voorlopig komt er geen einde aan de hernieuwde kooplust op Europese aandelen.