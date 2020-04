Euronext Brussel: door de bank genomen

Banken duwen de Bel20 hoger ondanks een covidwaarschuwing van KBC. Analisten vrezen voor het dividend. Greenyard rukt op dankzij een positief winstalarm.

Ondanks een gitzwart cijfer uit China waar de economie voor het eerst sinds de metingen een krimp optekent, noteren de aandelenbeurzen met winst. Berichten dat de VS gradueel zijn economie heropstart geven rugwind. De Bel20 staat rond het middaguur op 2,1 procent in het groen en flirt weer met de kaap van 3.000 punten.

Bel20

Banken zijn de trekkers in de sterindex nadat de sector sterk achterwege bleef in de beursremonte sinds midden maart. ING trekt 5 procent hoger. KBC wint 3 procent. De bank stuurde een winstwaarschuwing uit waarin het de impact van het coronavirus op 400 miljoen euro raamt voor het eerste kwartaal. Het waarschuwt ook voor toegenomen risico's op wanbetaling door kredietnemers maar biedt daarover nog geen cijferprognose.

'We verwachten dat de mogelijke kredietverliezen beheersbaar zijn', zegt analist Albert Plough van ING. 'Getroffen sectoren als olie en gas (circa 1 miljard), toerisme en vrije tijd (circa 1,2 miljard) en luchtvaart (minder dan 300 miljoen) maken maar een beperkt aandeel uit van de kredietportefeuille van de bankverzekeraar.'

KBC heeft kapitaalbuffers die ruim boven de vereisten liggen, aldus nog ING. Bij UBS opperen ze dat KBC door de zwakkere winst zal overgaan tot een verlaging van het dividend. Het beurshuis voorzag een coupon van 2,5 euro per aandeel in 2019 en 3,5 euro per aandeel in 2020, die beiden in 2020 zouden worden uitgekeerd. Het verwacht dat KBC nog slechts 3,5 euro zal uitkeren. Dat dividend ligt hoger dan de voorspelde winst per aandeel, maar is volgens UBS te verantwoorden door de sterke kapitaalpositie en de lagere pay-out in 2019.

Brede markt

Greenyard gaat the whole nine (green)yards met een koerssprong van 13 procent na de verhoging van zijn winstprognose. De lockdown maakt dat consumenten minder buitenshuis eten en dat geeft de volumes van de groente- en fruitreus een zetje.

'Het margepotentieel bij verse groenten blijft evenwel kwetsbaar, net als de algehele financiële positie met een schuldratio van 4,6 keer de winst', nuanceert Fernand De Boer van Degroof Petercam. De Boer blijft bij een 'houdadvies' met een koersdoel van 6 euro.

Econocom schrapt zijn dividend en desinvesteert zijn onderhoudspoot EBC aan een Frans investeringsfonds. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. 'Dit is een stap vooruit maar maakt slechts een klein deel uit van de geplande reorganisatie', zegt Thomas Couvreur van KBC Securties. 'We vrezen dat andere desinvesteringen vertraging zullen oplopen door de covidcrisis en zal het bedrijf de deals aan lagere prijzen moeten sluiten. Bovendien blijft de zichtbaarheid extreem laag omdat Econocom geen outlook gaf voor 2020'.

KBC Securities verlaagt zijn koersdoel van 3,6 naar 3,2 euro bij een ongewijzigd koopadvies.

Econocom sterkt 0,9 procent aan.

Retail Estates mag van KBC Securities op de kooplijst. In de filosofie 'Better early than sorry', zegt analist Wido Jongman dat het bedrijf liquide genoeg is om eventuele huurverliezen op te vangen. Topman Jan De Nys kreeg in de afgelopen weken meerdere verzoeken van huurders die om betalingsuitstel of een huurkwijtschelding vroegen, vertelt de topman in De Tijd.

Retail Estates wint 4,6 procent na de fanmail van KBCS.

Ter Beke trekt zijn outlook in en biedt aandeelhouders de keuze om het dividend in cash of in aandelen uitgekeerd te krijgen.

'Als het dividend in aandelen wordt uitbetaald, verwachten we dat Ter Beke binnen zijn schuldconvenanten kan blijven',zegt analist Fernand De Boer van Degroof Petercam. 'De zichtbaarheid op de financiële impact blijft laag, we zullen het bedrijf contacteren voor meer details'.

In afwachting plaatst Degroof Petercam zijn advies voor Ter Beke 'under review'. De charcuterie- en bereide maaltijdenproducent levert 2,6 procent in.