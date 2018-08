Euronext Brussel: droge groenten en een gevloerde topman

Op een licht hogere beurs hangen Greenyard en Balta aan de staart. De groente- en fruitgroep zond een stevige winstwaarschuwing uit. De tapijtenfabrikant kende niet alleen een zwak halfjaar, maar stuurt ook zijn topman wandelen.

De Europese beurzen laten beperkte winsten optekenen. Het sentiment zit goed na de sterke prestatie van Wall Street vrijdag, die te danken was aan Fed-voorzitter Jerome Powell. Op de openingsspeech van de jaarlijkse bijeenkomst van centraal bankiers in Jackson Hole zei hij dat de Fed de rente in een geleidelijk tempo de rente verder zal verhogen en dat de Amerikaanse economie er nog steeds goed voor staat. De minder uitbundige prestatie van de Europese beurzen heeft te maken met de grotere gevoeligheid van de eurozone voor externe schokken, maar ook met het feit dat de beurs van Londen een vakantiedag inlast.

In Brussel stijgt de Bel20 omstreeks 13 uur met 0,1 procent tot 3.809 punten. Grote individuele sprongen van aandelen zijn er nauwelijks. De grootste winst neemt Ontex voor zijn rekening: de fabrikant van babyluiers, hygiëneproducten voor vrouwen en incontinentieproducten wint 1,6 procent tot 29,94 euro. Daarmee rukt Ontex weer op richting het indicatief bod van PAI Partners (27,5 euro per aandeel). Twee weken geleden was het aandeel daar 10 procent onder gezakt. Beleggers leken te twijfelen of de Franse private-equitygroep wel zou doorzetten met zijn bod.

Degroof Petercam heeft zijn koersdoelen voor KBC (+0,4%, 62,68 euro) en ING (-0,1%, 11,92 euro) verlaagd, hoofdzakelijk vanwege de (lagere) sectorwaardering. Voor ING bedraagt het koersdoel van analist Bart Jooris nu 13 in plaats van 16 euro, voor KBC is dat 70 in plaats van 81,50 euro.

Droogte

Voor het boeiendste nieuws van de dag moeten we echter op de brede markt zijn. Twee aandelen gaan er – om uiteenlopende redenen – stevig onderuit: Greenyard en Balta.

Greenyard stuurde voorbeurs een fiks winstalarm uit en zakt 6,3 procent tot 9,19 euro. In mei ging het groente- en fruitconcern er nog van uit dat de brutobedrijfswinst zonder eenmalige effecten (rebitda) in het lopende boekjaar 2018/19 met 10 procent zou stijgen; nu voorspelt Greenyard een winstdaling met circa 25 procent.

Daarvoor haalt het bedrijf drie redenen aan: de terugroepactie van diepvriesproducten die mogelijk met listeria waren besmet, de aanhoudende droogte met een wisselvallige aanvoer, schommelende prijzen en bevoorradingsproblemen, en een prijzenslag voor verse producten. In een persbericht gaf topman Hein Deprez voorts de mogelijkheid aan dat bepaalde activiteiten worden afgestoten om de schuldenlast te verminderen.

De analisten van KBC Securities, Alan Vandenberghe en Guy Sips, zetten meteen de schaar in hun advies en koersdoel. De rating gaat van ‘kopen’ naar ‘houden’, het koersdoel zakt van 13 tot 9,50 euro als gevolg van de verlaagde vooruitzichten. Ze hebben de indruk dat de listeriazaak onder controle is en zijn verheugd dat het management zal focussen op schuldafbouw. De lagere guidance kan echter als een negatieve verrassing overkomen, merken ze op.

Hun collega Fernand de Boer van Degroof Petercam gaat zijn advies en koersdoel herbekijken. Tot dusver had hij een 'bijkopen'-advies en een koersdoel van 12 euro voor het groente- en fruitconcern. Hij is niet helemaal verwonderd dat Greenyard zijn winstprognose niet zal halen, maar wel over de omvang van de misser. Dit 'plaatst een vraagteken bij het businessmodel', meent hij. Het is tevens onduidelijk wat de visibiliteit van de winst op middellange termijn is. Hij meent anderzijds dat de winstwaarschuwing tot 'interessante scenario's' inzake bedrijfsingrepen kan leiden, wat de koers van het aandeel zou moeten ondersteunen.

Bezorgd

Balta is het andere zwakke broertje: de tapijtenfabrikant dondert 5,5 procent lager tot 4,96 euro. Balta maakte – een dag vroeger dan gepland - zwakke halfjaarresultaten bekend. Zo daalde de omzet met 3,6 procent in absolute cijfers en met 8,8 procent organisch. De winstgevendheid verslechterde ook aanzienlijk: de recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) zakte met 26,6 procent, vooral door lagere volumes en duurdere grondstoffen. Het bedrijf trok bovendien zijn winstprognose voor het hele jaar in. Als klap op de vuurpijl wordt CEO Tom Debusschere opzijgeschoven en tijdelijk vervangen door voorzitter Cyrille Ragoucy, in afwachting dat een opvolger is gevonden.

Analisten tonen zich bezorgd over de gang van zaken. Bij KBC Securities zakt het koersdoel van 9 tot 7,5 euro. Analist Wim Hoste blijft de waardering echter aantrekkelijk vinden en behoudt daarom zijn koopadvies.